南投美食推薦！楊家綠豆粉粿 激推百年市場老店，5個20元超划算、沒吃到不算來過南投。

南投美食推薦必吃！藏身民權街市場的「楊家綠豆粉粿」，主打全綠豆製作、口感Q彈透明，5個20元超划算、沒吃到不算來過南投。
說到南投美食推薦，許多在地人第一時間點名的，往往不是華麗餐廳，而是市場裡這塊晶瑩剔透、口感Q彈的「綠豆粉粿」。這款被暱稱為「南投Nubra」的古早味甜點，不僅外型極具辨識度，更是南投限定的代表性小吃，其中又以南投市民權街市場內的「楊家綠豆粉粿」最具指標性，被視為傳承百年的市場神級美食。
南投美食推薦「楊家綠豆粉粿」古早味小吃紅到全台！
位於南投市民權街市場內的「楊家綠豆粉粿」，是在地人熟門熟路的日常甜點選擇。雖然不像觀光名店需要大排長龍，但憑藉穩定品質與親民價格，長年累積不少固定客群，成為市場裡默默熱賣的老字號攤位。攤位多於上午營業，整體購買流程順暢，不需久候，卻能吃到口感表現相當出色的綠豆粉粿。
Q彈透明！南投美食推薦「楊家綠豆粉粿」一吃就上癮
與多數人熟悉、染成金黃色的一般粉粿不同，南投綠豆粉粿主打「全綠豆製作」，外觀呈現半透明琥珀色澤，薄透到幾乎能見光。製作過程需先將綠豆研磨、沉澱取澱粉，再經長時間攪拌加熱。實際入口時，綠豆粉粿帶著自然的豆香與淡淡甜味，冰涼滑順卻不軟爛，彈性十足卻不黏牙，單吃就十分耐吃，這可是南投人一年四季都吃不膩的日常點心。
在甜點選擇愈來愈多元的時代，南投綠豆粉粿依舊穩穩站在市場的一角，靠的不是噱頭，而是時間淬鍊出的信任感。對南投人而言，楊家綠豆粉粿不只是一樣小吃，更是一段從市場延伸到餐桌的生活風景。若想真正吃懂南投美食，走一趟早晨市場、買上一包綠豆粉粿，或許比任何華麗料理更能貼近這座城市的日常。也難怪不少老饕直言，沒吃過楊家綠豆粉粿，就不能算真正來過南投。
南投美食推薦 楊家綠豆粉粿
地址：南投縣南投市民權街155號
販售時間：早上8點左右，至賣完為止；禮拜一公休
售價：綠豆粉粿 5入20元
