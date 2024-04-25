44

日月潭湖の怪物咖啡就位於南投縣魚池鄉頭社村，其實這邊離日月潭還有一段距離，因為要去日月潭住飯店，所以就找找周遭的景點拍拍照，後來才找到「湖の怪物」，到的時候愷媽才說，這是《嗨！營業中》開播首集拍攝點，難怪人氣這麼高，不過當天我去的時候都沒人耶。

湖の怪物咖啡｜交通與停車資訊

日月潭湖の怪物在活盆地附近，地址是南投縣魚池鄉平和巷78-9號跟「明宿」和「阿爸食堂」共用同一個停車場，開車過來停車超方便的！

湖の怪物咖啡｜環境介紹

用餐環境有分為三個區塊，其中就是這間室內用餐區最夯，因為裡面有冷氣以是日式榻榻米座位。

工商優惠活動

🏝好康分享!!! ☑️全球機票✈️時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣高鐵🚄時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️台灣客運🚍時刻表&訂票整合系統頁面➡️ ☑️影片共享租賃方案，Netflix、Disney、HBO GO、YouTube Premium、GPT Plus等多平台！➡️點此查詢 🏝日本網卡推薦!!! ☑️WaySim威訊網卡，輸入折扣碼luka543，就能立即享受9折優惠➡️點此查詢 ☑️日本網卡免費索取➡️點此查詢

室外也有幾張簡易的座位可以使用，只是夏天外面很熱還會有蚊子，可能需要注意一下喔!!

在廚房旁邊也有幾張桌子都可以使用喔!!!聽說以前湖の怪物很夯的時候，室內用餐區都需要預約，不過現在就是去了，有位置就可以坐了!!

對面則是「日月潭．明宿」的民宿區，有興趣可以到官網看看唷，一共有5間可以入住，雖然5間都是獨立房間，卻在同一個屋簷下!!!

在走進去你就會看到「阿爸食堂 」，他是無菜單料理，所以沒有菜單，一個人頭$550元，小朋友計價方式為，五歲(含)以上算一個人頭，五歲以下兩位算一個人頭，是說價格不算便宜!!

這邊還可以看到SUP立槳，想必主人應該很喜歡SUP!!!

如果你有在看《嗨！營業中》那麼或許你會對這個地方很眼熟，因為這就是嗨！營業中開播首集拍攝點!!!在這邊點完餐就可以到用餐區域等餐囉!!

湖の怪物｜菜單

湖の怪物有低消規定，每個人$250，用餐時間70分鐘，關於用餐規定可以仔細看一下!

必點的「烤粿」，有三隻小湖怪，烤餅以及糕仔~

可以單點巴斯克烤乳酪蛋糕以及烤餅。

飲料部分有日月潭特產紅茶以及果醋可以選擇。

另外還有咖啡可以點喔!!

旅咖點了烤粿、烤乳酪蛋糕、青梅活力果醋以及拿鐵一杯。

小把菜刀是讓你切烤粿的工具，好可愛喔!!!

返璞歸真懷舊手作，使用兩層竹籃來裝真的非常特別!!

上層為三塊烤粿，紅麴、抹茶、紫芋頭三種口味烤粿。

紅麴裡面是包花生芝麻，外皮脆脆的，裡面軟軟的還蠻好吃的!!

抹茶口味是包紅豆粒餡，可以吃到紅豆顆粒喔!!而且也不會很甜~

紫芋頭裡面則有芋頭泥加上肉鬆，鹹鹹甜甜還蠻好吃的!!

下層為小時後烤餅數塊以及三塊台灣糕仔。

烤餅則是菜脯，如果想吃其他口味就需要單點囉!!

雙層抹茶烤乳酪蛋糕，抹茶味道還蠻重的，順口好吃!!

青梅活力果醋以及拿鐵，就是一般飲料!!

湖の怪物｜室內用餐區

室內用餐區是使用日式榻榻米座位，位置總共也才6個，所以起初很夯的時候要坐室內都是需要預約的，可能最近生意不是很好，旅咖這次星期六去，卻只有遇到3組客人!

裡面也有幾幅圖片，應該是老闆跟阿嬤一起製作「粿」的過程，現在會做紅龜粿的人我想應該都是阿嬤級的吧?而且也越來越少，畢竟年輕人都不接這個文化資產了!!!

整體來說真的還蠻好拍照的，不過餐點上價位不是低的，想要嚐鮮拍照還是不錯啦!!如果有來日月潭，推薦你可以來日月潭湖の怪物咖啡走走喔!!!

店家/景點資訊

店家名稱：湖の怪物（可於營業日直接前往 不需預約，17:00為最後點餐時間 公休請至IG查閱）

所在地址：555臺灣南投縣魚池鄉平和巷78-9號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：

評價：★★★★★

備註資訊：

公休請至IG查閱

第一個按讚的人

延伸閱讀