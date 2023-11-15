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新開幕，台北知名茶餐廳變身港式大排檔，必點限量招牌脆皮雞，水族箱現流海鮮隱藏版菜單推薦！

2023-11-15 16:25:03 陳小可的吃喝玩樂 人氣：101
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陳小可的吃喝玩樂

發表篇數：657篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：茗香園冰室大安店
phone02-02-2773-3303
place台北市大安區大安路一段12號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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由香港人經營的茗香園冰室茶餐廳在台北有5間分店，是台北有名的港式料理推薦，近期將茗香園冰室大安店升格「茗香園飯店」，菜單提供特色道地的港式粵菜海鮮料理，讓台北多了一間港式大排檔餐廳，東區聚餐推薦。

東區美食 茗香園飯店 在哪裡

茗香園飯店」地址位在台北大安區大安路，距離捷運忠孝復興站較近，附近美食餐廳多，不過像這適合多人聚餐的港式大排檔餐廳較少，喜歡香港料理的多了一間選擇推薦。

茗香園飯店
地址：台北市大安區大安路一段12號
捷運：忠孝復興、東區地下街16出口步行6分鐘
營業時間：週一至週五17:00–23:00、週六週日12:00–15:00, 17:00–23:00
電話號碼： 02 2773 3303
粉絲團：茗香園飯店
食記：【東區港式料理】茗香園飯店，台北港式大排檔餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

東區美食 茗香園飯店 環境

店外海報貼著招牌必點菜色，看起來都非常可口，尤其是炒蟹，讓我想起之前和同學去香港旅遊吃的避風塘炒辣蟹，這裡又有不同料理方式列為隱藏菜單，絕對要人多來吃才熱鬧。

看得出店家相當重視整潔，擺設整齊舒適，桌距也很寬敞，大多是四人桌和圓桌適合聚餐，當晚發現用餐較多的客群大多是情侶、剛下班的同事和住在附近的住戶，兩個人來點幾道菜就很飽足。

環境營造香港大排檔餐廳氛圍，像是塑膠碗筷、霓虹招牌以及牆面貼了許多香港懷舊廣告裝飾，讓我想起很久沒去的香港啊～

最吸睛的就是店內有個超大水族箱，裡面的生猛海鮮代表著來這能吃到最新鮮的海味，除了菜單固定菜色也有隱藏版料理，都可以現場詢問工作人員。

龍蝦、泰國蝦、肥美大蛤蠣、石斑魚、青蟹、紅蟳和活鮑魚等多道海鮮料理都是新鮮活體現撈，想吃最新鮮的香港海鮮料理，這間一定要加入名單。

東區美食 茗香園飯店 菜單價錢

茗香園飯店菜單價錢

餐點品項細分料理，有標示紅字的推薦可以參考。
要是不知道怎麼點可以看一下店內牆上的海報推薦，比較特別的就是隱藏菜單大多是季節限定料理，每次可能都吃到不同的創意料理，可現場問工作人員。

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

東區美食 茗香園飯店 評價

點餐上桌，工作人員隨桌附上濕紙巾、紙巾和包裝可愛的塑膠手套，有點泰國蝦、螃蟹料理等就非常方便食用。

免費招待的花生，鹹香脆口，好適合來一杯啤酒，哈！

粟米煎肉餅

肉餅在粵菜料理常看到，之前看港劇也會出現的桌上佳餚，外層煎得微焦可口貌，看似金黃酥脆口感，入口卻很有層次，肉香滑嫩，豪邁的玉米香甜美味，沾點醬汁實在下飯。

招牌脆皮雞 半隻

當晚看到隔壁桌也點了半隻脆皮雞，邊吃邊說著好好吃啊！
每天限量供應，賣完就沒了，如果特地要來用餐，建議先預訂保留喔～

焦糖色的的雞皮油油亮亮，很有賣相，上桌就讓人食指大動。

嚴選屏東放山土雞，醃製加上費工料理，看到雞皮就讓我想起前些日子才吃的烤鴨，皮脆到油脂都迷人的韻味。

真的就和隔壁桌客人說的一樣，好好吃啊！
皮脆到咬下去都能聽到喀滋聲，脆而不乾，沾點胡椒鹽就很美味，鮮嫩多汁的雞肉也讓我難忘，柔嫩中帶有嚼勁，每一口都有超棒的雞肉甜味。

咖哩炒泰國蝦 

這道真是經典的重口味，選用現流紅頭母蝦料理，蝦肉細緻彈牙，咖哩醬香入味，剝開蝦頭滿滿蝦黃，真過癮啊！

因為份量不少，建議至少兩至三位朋友來聚餐，分享剛剛好。

以多種香料食材炒出濃稠足味的咖哩醬，蛋香濃厚下飯，忍不住加點一碗白飯來配。

蝦醬空心菜炒牛肉

看著工作人員手端著一小盆炒牛肉上桌，提醒我們小心邊邊會燙，看著不斷冒出的白煙，畫面吸睛誘人。

炒過的空心菜依舊保有水準的脆度，好甜好脆啊！師傅的炒功很不錯，每一口都能嚐到濃郁的蝦醬風味，不過這道菜對我來說偏鹹了點，一定要配白飯。

鮮嫩滑口的牛肉，一點點微辣相當下飯。

干貝蒸澎湖絲瓜 季節限定

澎湖絲瓜又稱角瓜，口感脆甜多汁，本身甜甜的很像香瓜的味道，以特製醬汁加上蔥段、辣椒和干貝絲，以蒸的方式料理可以吃到絲瓜本身的鮮甜，豪邁的干貝絲增添了鹹香，又是一道下飯料理。

豆腐乳炒蓮藕苗 隱藏版

這道菜是點完又加點的隱藏版，看到牆上海報寫著隱藏菜單，加上沒吃過蓮藕苗覺得好新奇啊～

外觀有點像白蔥段，剖面就是蓮藕孔洞，第一次看到、吃到蓮藕苗真的很特別，口感很脆、不刮口，細緻又帶著豐富纖維，以豆腐乳拌炒入味，依舊能嚐到蓮藕苗本身的甜味，鹹香下飯的一道隱藏版料理。

杏仁豆花

餐廳招待的餐後甜點，細緻滑嫩、入口即化，豐富的清香相當解膩。

單看售價不便宜，不過每一樣餐的份量都不算少，加上點了好幾道特色料理，我們幾個人用餐沒吃完還打包，連包裝都很精美用心，必點的脆皮雞真的好好吃！

茗香園冰室升級成「茗香園飯店」，如果喜歡原本茗香園冰室傳統港式料理的或許會不習慣菜單的配置，在香港有許多大排檔餐廳都是要較多人用餐分享的佳餚，店家將大安分店升級成「茗香園飯店」，技術提升變身粵菜海鮮港式大排檔，讓台北東區多了一間適合多人聚餐的港式料理餐廳。

茗香園飯店
地址：台北市大安區大安路一段12號
捷運：忠孝復興、東區地下街16出口步行6分鐘
營業時間：週一至週五17:00–23:00、週六週日12:00–15:00, 17:00–23:00
電話號碼： 02 2773 3303
粉絲團：茗香園飯店
食記：【東區港式料理】茗香園飯店，台北港式大排檔餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。
食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。

只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)


文章作者：陳小可
香港出版：台北美食地圖
粉絲團：小可愛阿貴
家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠
聯絡信箱： 
使用相機： CANON5D4+富士 X-A3 
特別喜歡：貓咪、美食、旅遊
愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理
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一個熱愛美食與旅遊的貓奴.家裡有隻米克斯貓

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