「秘醬滷味-後龍店」苗栗首間分店就在後龍排骨麵旁，是超夯的冷滷味下酒菜！全品項每日限量供應，賣完就沒有囉！獨家推薦款的品項全部點起來準沒錯，個人最推手工米血和滷炸豆腐！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【秘醬滷味-後龍店】 ▋地址：苗栗縣後龍鎮中正路35號（後龍排骨麵旁） ▋電話：0910-013-187 ▋營業時間：週二至週五11:00-13:00,16:00-20:00、週六10:00-13:00,16:00-20:00、週日10:00-13:00（每週一公休）

▲「秘醬滷味」是來自台中的知名滷味品牌，他們在苗栗的首間分店選在後龍，地點就在後龍排骨麵旁！

▲「秘醬滷味」的滷味整整齊齊擺放在櫥窗內，想吃什麼品項就直接跟店家點餐！切好的滷味還會再淋上獨門秘醬調味，直接吃就很入味！

▲「秘醬滷味」的品項豐富多元，食材皆為當日新鮮現滷且限量供應，太晚來想吃的品項可能就賣完了，只好明天請早啦！

▲愛吃蒜的朋友，記得在點餐的時候選擇「蒜多」唷👌

▲「秘醬滷味」是源自上海失傳的滷味配方，使用獨門秘醬滷製而成，味道吃起來是偏甜的口味！我自己是蠻喜歡的！而且滷汁不會過鹹～清爽好吃無負擔！

【秘醬滷味-後龍店｜完整菜單MENU】

▲以上是「秘醬滷味-後龍店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

【秘醬滷味｜外帶的冷滷味】

▲「秘醬滷味-後龍店」沒有提供內用區，餐點僅供外帶，雖然店裡只有一位店員顧店，但她手腳很俐落，客人點完餐後不需要等太久就能取餐👍

▲喜歡什麼自己夾！買回家當下酒菜或是幫餐桌加菜都很讚！因為是冷滷味如果沒有馬上吃，可以先冰冰箱，最晚隔天把他消滅就OK👌

【炸蛋】

▲這款炸蛋是店家的獨家推薦款！這還是我第一次在滷味看到這個品項，二話不說要點來嚐鮮看看！炸蛋表層的口感微微酥脆，裡面的蛋白和蛋黃搭在一起吃也不會乾口！

【爆漿魚包蛋】

▲爆漿魚包蛋一份有兩顆，口感Q彈，一口咬下內餡還真的會爆漿呢！

【滷炸豆腐】

▲這款滷炸豆腐也是店家獨門推薦，這豆腐吸收滿滿了醬汁，吃起來很Juicy！

【豬腱肉】

▲豬腱肉沒有多餘的油脂，口感紮實，帶有嚼勁卻不會過於乾硬，我蠻喜歡的！

▲滷大腸處理的還蠻乾淨的，不會有臭腥味，雖然切得不大塊，但是挺厚實的，吃起來也很有咬勁！

【鴨翅】

▲鴨翅可說是必點的下酒菜啊！愛啃骨頭的朋友肯定要點～享受充滿滷汁的骨髓香氣！

【四季豆】

▲吃滷味肯定要點一些蔬菜搭配啊！四季豆是我無論點炸物和滷味都會搭配的蔬菜品項！吃起來就是脆口又解膩！

【滷鴨血】

▲想不到在冷滷味的店也吃得到滷鴨血！但是這鴨血可是限量的，可遇不可求，要早點來才吃得到啊！當天平日前來大約中午12點左右就銷售一空，晚上來肯定是吃不到的！

【白蘿蔔】

▲白蘿蔔煮到很透～而且不會吃到粗粗的纖維～還蠻入味的唷！

【米血】

▲米血是我每次到滷味店必點的基本款，他們的米血軟Q不黏牙，沒有不點的理由！

【甜不辣】

▲甜不辣的魚漿香氣和秘醬的滷汁很合拍，口感紮實且Q彈！但我覺得甜不辣和米血這兩款最好買到馬上吃，若是放冰箱比較容易變硬，會影響食材原本的口感喔！

【滿滿的蔬菜盤】

▲在外走跳的外食族當然少不了滿滿的蔬菜啊！吃滷味就是要點蔬菜搭配才能營養均衡！但重口味的我覺得蔬菜類的調味比較淡，下次會請他們滷汁和蒜頭加多一點👌

▲因為蔬菜類的調味比較淡，所以食材都可以吃到蔬菜的原味，不會被滷汁的味道蓋掉！而每一份蔬菜都還保有食材的脆度～不會因為滷過而影響原本的口感喔！

【秘醬乾麵】

▲想吃的比較有飽足感，肯定要加點這款秘醬乾麵！麵條會拌入特製紅蔥醬再淋上醬汁，口感Q彈不軟爛！點上一份乾麵，就能讓飽足感UPUP啦👍

整體來說，這間「秘醬滷味」的滷味醬汁口味偏甜，重口味的人可以請店家多加一點蒜頭和辣椒！平常沒什麼胃口很適合買冷滷味來填飽肚子，也很適合幫餐桌加菜或是當下酒菜！個人比較喜歡的品項是手工米血和滷炸豆腐😋 有路過就可以買來嚐鮮看看唷！

「秘醬滷味-後龍店」店家資訊 ▋地址：苗栗縣後龍鎮中正路35號（後龍排骨麵旁） ▋電話：0910-013-187 ▋營業時間：週二至週五11:00-13:00,16:00-20:00、週六10:00-13:00,16:00-20:00、週日10:00-13:00（每週一公休）

***本文感謝”秘醬滷味-後龍店”邀約,內文為真實感受分享***

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