住宅區內 公園旁隱藏版的臭豆腐攤車，外地人想吃還不是很好找呢！就位於公園轉角處的帳篷下，看到很多人排隊就是了。因為生意太好，我看不少人都是電話提前預訂再來取餐才不會等太久，但第一次來就乖乖排隊吧，這裡必點除了臭豆腐以外，自製蘿蔔糕更是一絕。

義興公園臭豆腐｜交通位置

google導航直接導義興公園臭豆腐即可，餐車旁有一小片空地可以暫停。

公園旁看到彩色帳篷就是了，也算是挺顯眼的存在。

除了電話預約的人以外，其實現場跟我們一樣排隊購買的也大有人在。

這家老闆還蠻幽默的

自稱高級路邊攤 專治飢餓。

白色攤車在帳篷下

老闆直接在攤車上做料理

堅持每日換油讓人安心以及現點現炸的臭豆腐。

想內用的話，

這裡有一張長桌可以坐下來吃，半露天的。

義興公園臭豆腐｜MENU

除了臭豆腐以外還有蘿蔔糕必吃，

其他如魯肉飯之類的就看個人喜好。

還有豬血湯、滷豆乾、甜不辣、冬瓜檸檬等等，

價格落在$30~$100之間，都還在銅板小吃範圍內。

畢竟是衝著臭豆腐跟蘿蔔糕而來，就點這兩樣吧！

現場看人是不多，但電話預約挺多，還是得等上一下子。

冬瓜檸檬｜NT$.30元

30元這麼一大杯還挺划算的，酸酸甜甜還蠻好喝的。

臭豆腐＆蘿蔔糕

這小菜給的真太有誠意了吧！

看看這滿滿的泡菜跟香菜、小黃瓜、辣椒。

臭豆腐｜NT$.70元

這泡菜給的超多超爽快，香菜、小黃瓜、辣椒也都把臭豆腐給淹沒了。或許也是因為這樣，所以這家臭豆腐著重的不是酥脆口感，重點在爆汁啊。

其實也不清楚是不是小菜太多淹沒了臭豆腐，導致臭豆腐炸起來不夠酥脆？還是我們沒有一起鍋就吃有關？畢竟拍照用了不少時間，總之這家臭豆腐不是最酥脆但真的很多汁。

不過不管酥脆問題

這泡菜給的多，看起來就是爽。

根本不用費力塞小菜，

一拿起臭豆腐就已經自動沾滿小菜跟辣椒。

這臭豆腐咬下去真的會噴汁，軟香多汁必須給推。

蘿蔔糕｜NT$.50元

自製蘿蔔糕，雖然沒有泡菜但小黃瓜、香菜辣椒再淋上特製醬汁也很豐富。醬汁微辣帶點甜鹹，蘿蔔糕也煎的赤赤赤，一臉欠吃樣。

這辣椒真的沒有很辣，別被這紅豔豔外表給欺騙了。

每一塊都這麼厚實，煎的又很酥香

搭配辣椒、香菜、小黃瓜絲一起吃，特別爽口。

仔細看，裡面還有蘿蔔絲呢。

真材實料，外皮酥脆內餡綿密柔軟還有蘿蔔絲，大推。

比起臭豆腐，我覺得自製蘿蔔糕搞不好更圈粉喔。

義興公園臭豆腐

地址：桃園市平鎮區新興路177巷24弄

電話：0989 455846

時間：11:00–18:00

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