台中．浮雲客棧KLOUD HOTEL

在離逢甲夜市不遠的巷弄裡，有間2019年10月開幕的新飯店

「浮雲客棧KLOUD HOTEL」有著新穎且具質感的環境

地理位置很方便，離逢甲夜市及商圈都很近

入住後隨時要去逛街或吃東西都很方便

且在這樣的地方裡，能有停車場真的很棒吔

飯店裡還有異國料理餐廳，想吃美食裡面就有的吃

翌日的中西式自助式早餐是在15樓的法式餐廳裡用餐

餐廳內的空間及環境也一整個超有質感的

透過落地窗還有從高處俯瞰市景的VIEW可看，真的很不錯喔

浮雲飯店KLOUD HOTEL_地理位置

浮雲客棧

於2019年10月開幕，坐落於中台灣必吃必買必遊的逢甲商圈裡，

為浮雲經營團隊戮力打造「環保、科技、文化、款待」四大宗旨兼具、

有著「家概念」的快樂國度。 提供給品味時尚、精打細算希望物超所值的個人、

朋友、情侶、家庭的自由行旅客與企業出差者，一個注重務實、方便、

環保的智慧星級旅館。在這裡，是您熟悉的第二個家。

浮雲客棧擁有174間舒適客房，共有8種房型供旅客選擇，

每間客房皆選用席夢思床墊，設有TOTO免治馬桶。

（以上資訊來源:浮雲客棧官網）

雖然位在巷弄裡，但其實浮雲客棧的佔地還不小

遠遠望去，整體還挺氣派的呢



浮雲客棧附設停車場，B1~B4都是平面的停車位

在逢甲這裡，能有這樣附停車場的旅店真的很方便

浮雲客棧大門前有庭院+水池的造景

白天看可能還好，但晚上點燈後就很漂亮

浮雲飯店KLOUD HOTEL_1F大廳

大廳除了有櫃檯，另一邊則是比斯奎爾義大利餐廳

行李房的機器手臂很吸睛

一樓的大廳很寬敞，在中間這裡放有幾台智慧櫃員機

入住和退房都是採用自助CI和CO的方式辦理

操作不難，若真的不會，也可以請服務人員協助

跟著步驟及指示操作，其實還蠻簡單的

完成CI手續後，會現場製作兩張房卡

不同顏色的牌子是早餐的用餐時段

入住時即需選擇想要哪一梯次去吃早餐

（共有:6:30-7:30、7:30-8:30、8:30-9:30、9:30-10:30等四個梯次）

最後拿到這些，就可以準備上樓啦

浮雲飯店KLOUD HOTEL_房間（雙床家庭客房）



浮雲飯店真的蠻新的，從外觀和硬體設施都可以感覺的到

我們入住的是雙床家庭客房有兩床的房型

面不寬，屬長條形的格局，大約有七坪大

室內採簡約質感風的設計

兩張標準床是採用席夢思的雙人床，睡起來還蠻舒服的https://booking.kloudhotel.com.tw/Kloudhotel/hotel/reservation/room_detail.php?hid=101&rid=2

簡約質感風的空間

有限的空間裡，就要把空間發揮到最大

這裡結合了椅子、衣櫃、鞋櫃和保險箱

白色的布幕這裡是窗戶



而且是電動升降的喔

所以昕妹妹很開心地去按了開關

打開後看到的夜景，也挺美的呢（昕妹妹也很可愛^^)

桌上放有備品，有快煮壼、馬克杯、咖啡及茶包，還有四瓶礦泉水

浴廁在玄關處的左邊（以進來房間後的方向）

而右邊則是洗臉檯面空間

空間不大，但是是採乾溼分離的浴廁

（採用TOTO溫水洗淨便座）

洗手台在浴廁對面

洗手台上放有盥洗用的備品及吹風機

比較特別的是，小冰箱是放在洗手台下，哈~

在房間休息一會兒後，我們也打算到逢甲夜市去逛逛啦

從浮雲客棧步行到逢甲夜市還蠻近的

但因為這天下雨，所以逛夜市的人潮不多

不過人少也好，不用人擠人，也不用大排長龍買東西吃

很快地買好想吃的，就再走回來飯店裡吃

順便來拍一下飯店晚上的外觀

點了燈，加上投射的燈光顏色會變

每隔一段時間就有不同的顏色，也讓飯店的外觀變的更美呢

我們從夜市買了一些滷味回來當宵夜

孩子們邊吃邊看電視，真幸福



看的出來嗎?

上圖的昕妹妹，是「站著」假睡喔，哈哈哈~（演的蠻像的)

翌日，我們也依所選擇的時段（0930-1030)去吃早餐

浮雲飯店KLOUD HOTEL_自助式早餐

早餐是在15F的萊可曼法式餐廳享用

不愧是法式餐廳，整體的環境與空間感覺很氣派且有質感

位居十五樓，可由高往下欣賞270度的水湳中央公園美景

早餐提供中西式的自助式早餐，取餐區分散在幾個不同的地方

中西式的餐點選擇性還不少，有：

沙拉吧、粥品、麵包、甜點、水果、熱炒和飲品區

種類算蠻豐富的，口味也都還不錯

游小熊在此就不一一介紹，還請大家自行瀏覽照片喔~

水果種類很多，而且擺盤也很美，看了就很好吃

早上就有甜點吃是不是很棒呢？

吃完早餐後，再回房間休息一下



浮雲飯店KLOUD HOTEL_健身房

趁離開前也來大門口這裡拍拍照

拍照後也準備去退房了



退房也很簡單，一樣自行操作即可

前一晚步行到逢甲夜市時發現

在浮雲客棧附近有一間7-11，且是角落生物的特色門市

所以我們也有進來這裡逛逛和拍拍照

店裡隨處可見角落生物，真的超可愛啊啊啊~~

若有帶孩子同行，來這裡拍拍照也不錯^^

【後記】

浮雲客棧KLOUD HOTEL的地理位置真的蠻不錯的

離逢甲夜市很近且又有停車場，逛街覓食真的很方便

雖不比星級飯店，但整體環境很乾境也很有質感，早餐也還不錯

當時買團購的住宿券，房價是真的蠻便宜的(印象中$2500~$2800左右）

但目前價格可能有貴些，但還是分享給大家參考一下囉^^

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店家/景點資訊

店家名稱：浮雲客棧KLOUD HOTEL

所在地址：台中市西屯區西安街277巷59號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00

店家電話：04-2706-5855

評價：★★★★

備註資訊：

入住時間： 15:00

退房時間： 11:00 Google即時導航



