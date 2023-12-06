苗栗苑裡美食「新魚港海鮮餐廳」，距離苑裡車站步行約6分鐘，就位於苑裡菜市場旁，店家設有免費停車場方便停車！店內有新鮮漁貨和現撈活海鮮，還有多款的熱炒及湯品，餐點食材新鮮，用料蠻實在的，還設有獨立包廂，讓你聚餐更有隱私唷！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「新魚港海鮮餐廳」原先的舊店在建國路上開了10年，於110年9月才搬到這個新店面營業！位於大同路上的新店面距離苑裡車站步行約6分鐘，就在苑裡菜市場旁！若騎乘機車前來，可以直接將車輛停放在店門口！

▲若是開車前來也別擔心，因為店家旁邊就設有免費停車場，停車相當方便！若遇停車場客滿，在建國路上也有兩個收費停車場可以停車👌

▲一樓處的座位為10人座的圓桌，部分座位旁邊設有拉簾，拉起來用餐也有種小隔間的FU！

▲四季廳的空間蠻寬敞的，這裡除了公共空間擺放了大桌以外，還設有獨立式包廂！

▲店內的包廂共有四間，包廂之間可以互相打通，這層樓的最大桌數可容納10桌！

▲店內有新鮮漁貨，這些魚的顏色都很美，某些品項還會用真空包裝保鮮！

▲最讚的是他們還有活體的海鮮，我們這天要吃的龍蝦，就是直接從裡面撈的，有夠活跳跳的啦👍

▲飲料櫃裡面有基本款的飲料、果汁、啤酒等品項（喝酒不開車，開車不喝酒）

【新魚港海鮮餐廳｜完整菜單MENU】

▲這是「新魚港海鮮餐廳」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

▲如果光看文字不清楚怎麼點餐，店家也有圖文版的菜單，有照片的菜色是店家比較招牌的品項唷！

【新魚港海鮮餐廳｜超澎湃桌菜料理】

▲這滿滿一桌都是單點的品項～有綜合干貝生魚片、炸沙梭魚、鹽烤牛肉、海瓜子、炒時蔬、炸香菇蚵、三杯魟魚、薑蔥龍蝦、剁椒鮮魚、小卷米粉、魚翅雞湯、麻辣鴨！

【綜合干貝生魚片300元】

▲干貝綜合生魚片是菜單上手寫的新品，這干貝新鮮又大顆，上桌前還會稍微炙燒過，吃起來帶有些焦香味，沾點芥末醬油，更是鮮甜美味喔！

▲生魚片切得很厚實！我最愛的鮭魚生魚片油脂很豐富~旗魚也還不錯🥰

【炸沙梭魚360元】

▲炸沙梭魚平均1隻約90元，將沙梭魚炸到外層金黃酥脆，再加點胡椒鹽搭配！他的肉質細緻鮮美，但食用時要注意魚刺喔！這酥酥脆脆的炸衣搭上細軟的魚肉，很適合當下酒菜呢！

【鹽烤牛肉320元】

▲這份鹽烤牛肉我超愛，這無骨牛小排烤到恰到好處，肉質軟嫩有嚼勁，底部有生洋蔥搭配，最上方再加了些白芝麻點綴，不需要額外加醬就很美味！

【海瓜子240元】

▲海瓜子是在地阿婆去海邊挖的，這野生的海瓜子比較小顆，但肉質挺紮實的，口感還不錯！搭配蒜頭、辣椒、九層塔快炒，香氣十足！

【炒菠菜150元】

▲是說他們的炒時蔬很讓人驚豔，光吃這道炒青菜就知道他們的餐點是實力派，這青菜可以吃得到鑊氣，有夠好吃的啦！以這樣的炒功來看～想必他們賣的炒飯肯定也會很好吃😆

【炸香菇蚵80元/顆（最少2顆）】

▲外面多半是賣蚵嗲或是肉嗲，這還是我第一次看到香菇嗲，而且香菇還給的超級大塊！

▲這款炸香菇蚵即便放到冷掉，外層的炸衣還是一樣薄脆好吃，裡面的香菇入口會噴汁，口感很JUICY，搭配了滿滿的韭菜還有新鮮蚵仔，再沾上店家特製的醬料，真的很值得一吃唷👍

【三杯魟魚240元】

▲三杯魟魚是本港的漁貨，裡面加入了蒜頭、薑片和九層塔等！魟魚有先炸過，外層口感微微酥脆，魚肉則是吸附了三杯醬汁，吃起來特別下飯！

三杯系列還有還有三杯中卷、三杯田雞、三杯杏鮑菇可以選擇！

【薑蔥水姑娘龍蝦2600元（龍蝦秤重）】

▲這新鮮現撈的活體龍蝦是秤重計價的，價格為1兩130元，一隻龍蝦大約落在2500-2900元左右！龍蝦都可以依照個人喜好，請店家做成刺身、清蒸、味噌湯或是兩吃唷👌

▲這水姑娘龍蝦一吃就知道非常新鮮，他的肉質紮實飽滿，簡單用蔥薑炒過，更能突顯他肉質的鮮美甜味！家族聚餐肯定要點一隻活體龍蝦來吃！這龍蝦超鮮～吃起來有夠滿足的啦🥰🥰

【剁椒鮮魚（時價）600元】

▲剁椒鮮魚今天是黑毛魚，魚類的價格為時價，也有別種魚可以替換，就看你想要吃哪一種！是說黑毛魚的肉質細緻有彈性，搭配了店家特製的剁椒，吃起來很香辣夠味！

【小卷米粉420元】

▲小卷米粉裡面有新鮮小卷和芋頭等配料，如果是冬天來用餐，就可以點一鍋小卷米粉當主食，熱呼呼的小卷米粉吃起來很暖身，光點這一鍋也很夠吃了👍

▲湯頭喝起來也很夠味，裡面的米粉充分吸收了鮮美湯汁，小卷很Q，芋頭口感鬆軟，就是一道必吃的經典桌菜品項啊！！！

【魚翅雞湯2200元】

▲這鍋魚翅雞湯需要花很多時間熬煮，將魚翅煮透以後，湯頭才會出現這樣黏稠且富有膠質的質地！

▲這鍋湯裡面有著魚翅和雞肉的精華阿，超級好喝！魚翅爽滑彈牙，雞肉嫩口好吃，這奢華的魚翅雞湯，喝一口就知道不得了😍加點香菜提味更讚！

【麻辣鴨800元】

▲麻辣鴨也是店家必點的品項，因為這麻辣湯頭是店家自行研發的，裡面加入了一整隻鴨和蔬菜搭配！但我私心更希望能有麻辣鴨血和豆腐可以加點，加在裡面肯定也是絕配啊😍

▲老闆說客人吃不完都會打包外帶，回家後再添加一些配料或是麵條，又是一鍋全新的麻辣鍋！

▲這款麻辣鍋底店家有額外販售，吃到喜歡都可以直接跟店家購買唷！回家自己加點配料和青菜就能輕鬆上桌！很適合平常懶得出門，又喜歡在家裡煮火鍋的朋友！

▲餐後店家會附上新鮮水果，不過水果品項是依季節而定，每天都不太一樣唷👌

▲整體來說，這間「新魚港海鮮餐廳」的食材很新鮮，餐點口味也很不錯，一旁附設免費停車場方便停車，店內還有獨立包廂空間，相當適合家庭及公司行號聚餐！這天用餐下來特別喜歡綜合干貝生魚片、鹽烤牛肉、炒菠菜、炸香菇蚵、薑蔥水姑娘龍蝦、魚翅雞湯、麻辣鴨！整體好感度都蠻高的！怪不得我們入座後沒多久，店家馬上就客滿了，生意非常好！若想要來用餐，可別忘了要提前訂位唷👌

***本文感謝”新魚港海鮮餐廳”邀約,內文為真實感受分享***

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