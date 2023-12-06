苗栗市美食「森悅早午餐」，位於苗栗黃昏市場及建功國小週邊的早餐店，主打生吐司厚片、酥皮蛋餅、炸物點心、鐵板麵、各式飲品等！光是酥皮蛋餅的口味就多達30幾種，還會不定期推出奢華版創意口味，很值得嚐鮮看看唷😋文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「森悅早午餐」位於苗栗黃昏市場及建功國小週邊，開車前來建議停放在黃昏市場對面的收費停車場，如果要停路邊停車格則要碰運氣，因為沒找到的話就會需要多繞一圈，所以還是直接停在停車場最方便👌

▲「森悅早午餐」有和FoodPanda外送平台合作！但更推薦透過店家自己的線上點餐平台點餐，只要滿500元就可以免運費外送（5公里內可外送），透過店家自己的系統點餐則為店內價，肯定比用外送平台點餐還便宜啦👌（店家LINE ID：@916nfdfi）

▲掃描店家的線上點餐系統QR CODE，可以加入好友，透過線上點餐更方便！

▲店內的座位數不多，只有兩張四人位和兩張兩人位，用餐時間很容易客滿！

▲店家除了收取現金以外，還有收LINE PAY、全支付、台灣PAY~

【森悅早午餐｜完整菜單MENU】

▲這是「森悅早午餐」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【森悅早午餐｜餐點現點現做】

▲「森悅早午餐」的餐點都是現點現做，需要花點時間耐心等待，如果趕時間上班上學的朋友，建議要先打電話預訂，或是透過線上點餐，節省到現場等候的時間喔！

▲吐司都是新鮮現做的，最讚的是他們的吐司全面使用生吐司，雖然餐點比外面早餐店高價一點，但一吃就可以吃得出差異👌

▲厚片吐司也是現烤～雲朵巧克力厚片上的棉花糖烤到微微焦脆～現場馬上吃的口感最佳！

【森悅早午餐｜完整菜單MENU】

▲好吃的早餐上桌啦！先前初訪的時候就對他們的酥皮蛋餅和吐司類餐點印象深刻，這回當然也要多點幾款沒吃過的口味嚐鮮看看啊！

【花生醬豬排生吐司70元＋歐姆蛋25元】

▲花生醬豬排生吐司裡面還有番茄片和生菜，歐姆蛋是我額外加點的，加了蛋的生吐司，吃起來營養均衡！

▲他們的歐姆蛋很厚實，口感很嫩，夾在吐司裡面搭配豬排和濃郁的花生醬，味道超Match！份量也很足夠！

【芋泥鮮奶60元】

▲芋泥鮮奶滴水不加，就是純鮮奶！他們的芋泥是帶有顆粒的，喝之前要先攪拌均勻，而且一定要用吸管喝，才可以喝到底部的芋泥唷😋

【薯條35元】

▲這薯條的份量也太多了吧，剛起鍋的薯條口感酥脆，搭配番茄醬就對了🥰

【黃金熔岩蝦球65元】

▲這黃金熔岩蝦球蠻好吃的耶，蝦球的外層口感很酥脆，裡面還有爆漿的起司！但入口時要特別小心～可別被爆漿的起司燙到囉～

【芋泥肉鬆酥皮蛋餅60元】

▲芋泥肉鬆是我自己平常就很愛的組合！帶有甜味的芋泥餡搭配鹹香的肉鬆，這鹹鹹甜甜的滋味，讓人難以抗拒啊！

【塔塔醬炸蝦酥皮蛋餅75元】

▲想不到炸蝦也可以包進蛋餅裡，而且吃起來還意外的搭呢！這日式天婦羅炸蝦搭配了塔塔醬，吃起來還蠻爽口的，值得點來嚐鮮唷😋

【隱藏版柴燻牛胸酥皮蛋餅195元】

▲這柴燻牛胸蛋餅是隱藏版！是說這蛋餅未免也太浮誇了吧，牛肉很厚實，口感紮實好吃，早餐吃這個實在是太奢華了🤩

▲店家還會不定期推出創新口味的蛋餅，例如明太子秋刀魚蛋餅、蒲燒鰻魚蛋餅等！愛嚐鮮的朋友，肯定要鎖定店家粉絲團的公告，看到新品就可以直接衝了👍👍

▲他們的小魚乾辣椒超好吃，裡面有滿滿的小魚乾還加了香菇，香氣很夠，非常加分😍喜歡吃辣的朋友一定要記得和店家索取唷！

【小魚乾辣椒醬350元】

▲有不少客人吃到喜歡，都會跟老闆買他們的小魚乾辣椒醬！是說愛吃辣的朋友，真的很值得囤一罐放家裡冰箱，想吃的時候隨時就能拿出來享用😘

【棋格奶酥3*3厚片（抹茶、肉桂、花生） 65元】

▲棋格奶酥3*3厚片賣相一級棒！一次可以吃到三種口味！他們的花生醬是有顆粒的，口感還不錯！抹茶醬和肉桂醬也是外面很少吃到的口味，我也還蠻喜歡的😍

【雲朵巧克力厚片70元】

▲雲朵巧克力厚片底部是抹上了巧克力醬，上面則是烤到微焦的棉花糖，原本以為這是螞蟻人限定的甜點，但其實甜度沒有想像中高，挺好吃的呢🤩

【麥片蜂蜜牛奶70元】

▲麥片蜂蜜牛奶是給了一大碗的鮮奶和一大碗的麥片，還會另外給蜂蜜，讓客人自行添加！如果帶小朋友來吃早餐，就很適合點這一碗唷👌

▲如果喜歡吃到麥片脆脆的口感，建議可以想吃的時候再加進牛奶裡！但因為我比較喜歡吃泡到軟軟的口感，就一口氣全部加進去😂

【森悅早午餐｜初訪記錄】

▲棋格奶酥（2*2）可以選兩種口味，我點了原味奶酥配苦甜巧克力！這組合是我到早餐店必點的基本款，一次可以吃到甜甜的奶酥配上苦甜的巧克力，真的超讚！

【蘑菇鐵板麵加蛋50元】

▲蘑菇鐵板麵是我老公到早餐店必點的品項！是說他們的鐵板麵還蠻好吃的耶，麵條是細麵，可以充分吸附醬汁，加點顆現煎荷包蛋，就很完美🥰如果想吃得更澎派，還能加點培根、火腿、豬排、燻腸、燻雞、豬肉片、牛肉片、泡菜等品項唷！

【皮蛋肉鬆酥皮蛋餅60元】

▲熱愛皮蛋的me，看到菜單上有這個品項眼睛都亮了起來！肉鬆尬皮蛋還蠻搭的！

【鹹豬肉酥皮蛋餅80元】

▲店家自己醃漬的鹹豬肉，吃起來還蠻夠味的！如果他們有賣鹹豬肉便當，肯定也會很好吃，我也會想要買單啦😋

整體來說，這間「森悅早午餐」的酥皮蛋餅和生吐司系列都超強！而且有多款外面早餐店沒看過的口味，還會不定時推出奢華蛋餅，很適合愛嚐鮮的朋友！二訪下來我自己最喜歡花生醬豬排生吐司加歐姆蛋、黃金熔岩蝦球、塔塔醬炸蝦酥皮蛋餅、棋格奶酥厚片吐司、蘑菇鐵板麵加蛋！是一間整體好感度高，還會讓人想要再訪的好吃早餐😋

***本文感謝”森悅早午餐”邀約,內文為真實感受分享***

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