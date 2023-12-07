龍岡美食這家馬家饅頭可是超夯的，過中午通常就買不到了，忠貞市場正宗老山東傳承三代的馬家饅頭，根本就是我們這種擁有老兵魂的天堂，用北方傳統方法手工製作，走進店裡面甚至可以聞得到麵香，不管是山東大餅、山東大饅頭、槓子頭、各類包子等每一種都是人氣商品！

馬家饅頭｜交通方式&停車資訊

馬家饅頭就位於忠貞市場旁，貿東路巷弄內，這附近都是住宅區。不過好處是收費停車場以及路邊停車都很方便，而且步行就可以到忠貞市場，買完饅頭可以去逛逛市場吃吃美食

馬家饅頭就是這麼樸實無華的山東饅頭店，目前是由第三代傳人在經營，老闆也很親切，第二代有稍微改良第一代老爺爺的發麵方式，吃起來的口感比較能讓現代人接受，沒這麼乾硬，但還是堅持用老麵就是了

因為是老麵做的包子饅頭，所以麵皮看起來顏色會比較深，看起來就是好吃樣，還有這個山東大餅，有夠香啦，然後太晚來了，這整塊都是別人的…..剛好還有剩下一點點，老闆乾脆切來請我們吃，吃起來很綿密紮實有嚼勁以外還帶點彈性及麵香！好吃誒

馬家饅頭｜菜單價目表

馬家饅頭主要就是山東大餅、饅頭、鍋餅、包子等等，還有冷凍的韭菜盒、水餃可以買，基本上就是眷村裡的麵點，老兵魂如我一定是超愛的

馬家饅頭｜推薦包子、饅頭

馬家饅頭首推酸菜包，這個真的超正點了，包子皮很有彈性又香，重點是裡面包的酸菜炒得真是好，酸香甜脆，而且有加辣，吃起來微微的辣度酸香超過癮的！

芝麻包，這個也是人氣款，芝麻餡會爆漿！芝麻餡接近流沙狀，柔滑細緻，芝麻香氣極濃，甜度也控制得很棒，連吃兩個也不覺得膩

花豆包，這也算是伏兵一枚，有別於一般的紅豆包，花豆包的香氣更足，而且口感超綿密的，花豆餡是一入口就化掉的那種，超強的啦！

小山東，也就是所謂的山東饅頭，做的很像小山造型，但有預約才會做的小山東，口感有有韌性，麵香甜度也很足

槓子頭，以前阿公會買回來給我們吃，但現在很少看到有人賣了，因為它很硬年輕人好像不太愛吃，但馬家有改良過，沒有以前的那種硬度，但香氣跟彈性可是一點都不少，越吃越香，好吃！

實際吃過馬家饅頭，感覺老闆真的很用心，每種口味都很好吃又道地，尤其是山東大餅、還有酸菜包我超愛的，如果有機會來龍岡玩，不妨來馬家饅頭買來吃看看唷，提醒大家，要來最好早一點，不然很多品項都會賣完了唷

馬家饅頭

地址：桃園市平鎮區貿東路18巷5號

電話：03-4563133

營業時間：平日 清晨6:00 – 下午4:00｜週日 清晨6:00 – 中午12:00（每週一、二公休）

馬家饅頭FB

店家/景點資訊

店家名稱：馬家饅頭

所在地址：臺灣桃園市平鎮區貿東路18巷5號

營業時間：日 二 四 五 六 06:00-16:00

店家電話：03-4563133 Google即時導航

交通資訊

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