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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 辛梅阿嬤的味道｜最狂小吃店無誤！浮誇蝦滷飯、銷魂鴨肉飯、牛肉麵百元有找！

辛梅阿嬤的味道｜最狂小吃店無誤！浮誇蝦滷飯、銷魂鴨肉飯、牛肉麵百元有找！

2023-12-14 21:10:03 大手牽小手。玩樂趣 人氣：102
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大手牽小手。玩樂趣

發表篇數：870篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 平鎮區

造訪商家：辛梅阿嫲的味道
phone03-4951-188
place桃園市平鎮區環南路167號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢懷舊美食這家辛梅阿嬤的味道一直都是我們家愛店，三不五時就會想來吃解解饞，而且辛梅一直不斷的進化，一直推出平價又令人驚豔的料理，最近還推出了阿嬤牌清燉牛肉麵、滿滿大蝦的蝦滷飯跟鋪滿鴨肉的銷魂鴨肉飯，而且通通都不用百元，立馬找了時間再來嚐鮮一下！

辛梅阿嫲的味道｜交通方式＆停車資訊

辛梅阿嫲的味道就位在環南路上，附近也停車格可以利用，然後他們也有自己的停車場可以停車，從店外就可以感受到辛梅阿嫲的味道濃濃的復古的感覺，復古的牆面配上美美的畫報吃完飯還可以拍個網美照

辛梅阿嬤的味道｜用餐環境

走進辛梅-阿嬤的味道，用餐環境同樣承襲著復古懷舊的風格，牆上掛著蓑衣斗笠，店內還有古董打穀機，以黑色為主色調搭配暖黃的古意盎然垂墜吊燈，加上木窗框及木桌椅，時尚與懷舊的巧妙揉合，用餐空間中也擺放了很多懷舊老物件

醬料區也很古色古香，醬料都用小陶甕盛裝，辣椒醬跟醬油都是店家自行製作調配，辣椒超讚！香氣辣度兼具，不管沾什麼都百搭！醬料區上方的黑板則是有店家手繪的料理圖案，很可愛

辛梅阿嬤的味道｜用餐方式

辛梅阿嬤的味道的點餐方式有小小的改變，內用要先在門口等店員帶位，帶到座位上再去點餐機點餐，點餐機的操作也十分簡單，上面都有實物圖片介紹，照著頁面操作很容易

辛梅阿嬤的味道｜菜單＆價目表

辛梅阿嬤的味道也有紙本菜單，可以看紙本菜單再去點餐機點餐，多了不少新菜色，我每次來一定都會點文昌雞、嘴邊肉，然後點了阿嬤牌清燉牛肉麵、蝦滷飯跟銷魂鴨肉飯，四個人吃一個人花不到兩百元！

辛梅阿嬤的味道｜必點菜色

蝦滷飯，這個我是在IG上看有人打卡，這真的有夠浮誇！肥美的手剝大蝦跟香噴噴的滷肉佔滿整個碗面，中間還放上香菜做區隔，那個瞎子真的不是開玩笑的，整整六大隻！然後這碗只要68元，超扯的

蝦滷飯的蝦都是嚴格挑過，每隻大小都差不多的肥，加上醬汁炒香，入口Ｑ彈鮮甜，新鮮度一流，滷肉也很有水準，醬香濃郁入口即化，還有黏嘴感，真的有夠強啦！

銷魂鴨肉飯，銷魂鴨肉飯配菜還有滿滿的筍絲，重點是那個鴨肉給的一點都不小氣，整個是鋪滿！而且刀工也很厲害，切的厚度都一樣，鴨肉的切口會有肉汁流出的感覺，光看就是狠角色

鴨肉都已經貼心去骨，而且用舒肥的作法，鴨皮薄薄的，Ｑ彈脆口，鴨肉超厚實，鴨肉吃起來充滿肉汁感而且非常嫩口，老實說，光吃這鴨肉就值了！

阿嬤牌清燉牛肉麵，這個也是超厲害的，牛肉多到我都看不到下面的麵！清燉七八分熟的牛肉塊，最能吃出牛肉本身的風味，牛肉塊吃起來又軟又有膠質感，清燉的作法更能吃出優質牛肉本身的鮮甜

湯底是清燉口味，牛肉的鮮味完全滲入湯中，輕甜順口，然後麵條是用意麵，很容易吸附湯汁，而且這碗超便宜！竟然只要88元！

文昌雞，辛梅阿嬤的味道的招牌必點！幾乎每桌都有點！文昌雞算是常見，但這裡的文昌雞可是大大不同，老闆融入了『舒肥』的烹調技法，讓雞肉保持鮮嫩的口感，又有充沛的肉汁感

搭配的醬料也很厲害，特別選用客家料理常見的桔醬，增加入口香氣及口感深度，沾完也可以續加

蠔油爆蒜豬舌，我超愛這一道，每次來都一定會點，他們的家豬舌很有咬勁，而且完全沒有腥味，加上蠔油爆炒過的蒜粒淋汁，鹹甜帶有蒜香的軟Ｑ豬舌，配飯下酒的神物啊！

嘴邊肉也是招牌必點，而且辛梅的嘴邊肉中間還有帶膠質，且以舒肥法烹調，肉質相當鮮嫩，膠質甜味在口中釋放，沾一點辣醬入口，舒服！

燙青菜，菠菜川燙簡單淋上肉燥，簡單美味但著實令人滿足的古早味

鴨骨豬血湯，如果沒有點湯麵類，通常我都會點一碗鴨骨豬血湯來收尾，是用鴨骨熬的湯底，喝起來會比一般大骨熬的豬血湯更夠味，而且豬血也是特別挑過，吃起來很軟嫩

打卡按讚送的彈珠汽水，懷舊感十足呢

不難理解為什麼辛梅-阿嫲的味道有著如此高的人氣，看似尋常小吃，但其中蘊含許多令人驚豔的烹調技法，讓日常小食也能有媲美飯店級的精緻口味，然後它的用料真的很紮實新鮮，加上平易近人親民的價位設定，花點小錢就能吃得飽又精緻，辛梅-阿嫲的味道推薦給大家

 

辛梅-阿嫲的味道

地址： 桃園市平鎮區環南路167號

電話：03 495 1188

營業時間： 11:30–14:00, 17:00–20:00

辛梅-阿嫲的味道FB

店家/景點資訊

  • 店家名稱：辛梅阿嬤的味道
  • 所在地址：臺灣桃園市平鎮區環南路167號
  • 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:00
  • 店家電話：03 495 1188
  • 評價：★★★★★



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