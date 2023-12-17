宜蘭『頭城濱海森林公園』前身是頭城海水浴場，因為歷史有一點久加上設施老舊，於是縣府爭取建設計畫經費改善園區環境，歷經三年終於在民國2022年底重新啟用開放，更新範圍包括知名的八角瞭望台、景觀步道、座椅及草坪工程等等，並且新增建了景觀餐廳，強勢回歸的IG打卡景點八角樓，有吸睛的迴旋「天使階梯」，趕緊趁著假日天晴來朝聖吧

頭城濱海森林公園｜交通與門票

頭城濱海森林公園 依山面海，距離頭城車站和老街不遠，開車大約7分鐘，來這裡看海散步之後，還可以安排順遊老街吃吃美食。入口處一座斑駁的紅磚牆非常醒目，看得出來特意保留了歲月痕跡，公園是不能開車進去的，建議把車停在對面的停車場，路邊白線也都可以停車，所以非常方便。目前這個景點是免門票，蠻推薦大家可以到這裡欣賞風景、拍照打卡，短暫悠閒放鬆一下

頭城濱海森林公園內重新規劃了露營區及景觀餐廳，將園區打造並活化一番，不過當天抵達時看起來尚未對外營業，目前僅有一間「有海真好咖啡廳」，我想未來開放後應該可以增添更多豐富和趣味性的設施，為頭城小鎮帶來更多的旅遊商機

頭城濱海森林公園｜歷史背景

頭城濱海森林公園面積達1.4公頃，位於烏石港南側，前身為頭城海水域場，擁有2000米、寬20米的沙灘，西元1958年開闢，但是後來受到烏石港新建突堤效應影響，漂沙被攔截在突堤以北，堆積於外澳形成沙灘新生地，突堤以南的海水浴場則因此少了漂沙，海岸線逐漸退縮，原本溫和宜人的沙灘被嚴重侵蝕，轉變為浪濤洶湧的海岸，民國91年便公告禁止水域遊憩活動，並於民國105年更名為頭城濱海森林公園。(以上文字擷取自臺灣大百科全書)

入口處一首古典詩人楊長泉的詩句

「沙林聽濤」便是描寫頭城海岸的曼妙風光。這裡曾經是蘭陽十二勝景之一

「沙林勝地好勾留，坐聽濤音解百憂；

入耳早知鯨怒吼，遺懷且伴鷺閒遊。

氣宏聲壯鼉催皷，浪靜波平唇泛樓；

雅韻悠揚宣海畔，恍聞仙樂奏江頭」

宜蘭頭城的海域平直遼闊，長年受到季風吹拂以及潮汐的影響，形成高20公尺寬10公尺的沙汕，沿岸面向太平洋，且有馬鞍藤、瓊麻林及大麻黃多種海濱植物生長於此，當強勁的季風吹襲，海浪一波又一波的拍打岸邊，浪濤聲沙沙作響不絕於耳，就好像千軍萬馬一般氣勢如虹，「沙林聽濤」正是形容風聲呼嘯、浪濤翻騰的意境之象。(以上文字擷取自 國家文化記憶庫)

頭城海濱森林公園｜環境分享

走進頭城濱海森林公園便可見兩側的茂密樹林

短短的步道大約只有300公尺，樹蔭遮陽走起來一點也不會熱，微風徐徐、綠意蒼蒼

拐一個小彎就望見藍天，視野逐漸開闊~ 很快地便抵達海岸邊了

整修過後的八角瞭望台已經煥然一新，矗立在海堤旁邊的大草地上，灰色水泥外牆加上紅磚點綴，帶有一股文青復古的氣息，草地上種植了幾棵南洋風情的大樹，隨風浪漫搖擺，海濱步道建置得相當不錯，平整又寬闊，非常適合全家或親子前來散步賞海

當天適逢假日，海堤旁有許多遊客便坐在這裡看海，曬著暖暖的冬陽聽海浪滔滔，步道旁有一整排兩層高低不同的石階供民眾休憩

面對太平洋的海景第一排，晴朗天氣時可以清楚的看到龜山島，無敵美景就在眼前

那天在海濱步道剛好看見正咩騎馬漫步，

海岸、龜山島、馬匹、美女

恰巧構成一幅好風景

頭城海濱森林公園｜八角瞭望台

森林公園裡面最知名的建物就是這一個八角瞭望台，當地民眾也稱它做八角樓，建於西元1991年距今約30年餘，當時是為配合東北角風景特定區發展，以及1991年開工經建的烏石漁港，與國道五號所帶來的觀光遊憩人潮。造型特殊共有四層樓的瞭望台，內有迴旋樓梯可登至頂樓360度眺望周邊美景

中空式的迴旋樓梯又叫做「天使階梯」不管是由下往上拍、或者由上往下拍，側拍仰拍俯拍，每一個角度都有不同的風格，成為攝影人士特別喜愛的取景地，也一直是IG熱門打卡的網美景點，跟著我一起走進這漩渦般的夢幻樓梯吧

▼一進瞭望台內部立刻來一張仰拍，由下而上的視角，彷彿有種穿梭時光隧道的感覺，神秘且深邃

順著階梯緩緩而上，別急著直奔頂樓，細細觀賞每一層樓所望出去的景觀，一邊是山一邊是海，還有延伸的海岸線和頭城小鎮的風光，每一個視角都有獨特的美麗

窗景外的碧海藍天，白浪滔滔，

看著聽著都是美妙的節奏

這迴旋樓梯和窗景實在太美，偶爾駐足寧靜放空也覺得舒服，不時有遊客在此處拍起網美照，不過我隻身前來，家裡的大叔又很不盡責的跑去頭城老街吃冰，害我沒能拍到托下巴望海的美照

這裡吃 ▼▼▼

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八角瞭望台真的有八個角，每一面的窗口都是方正通透，四面八方環繞一周都是好景色，看著外面濱海步道的行人，沿著海邊從容悠閒的散步，心情也非常輕鬆愉快

▼這個角度可以拍到雙層樓，我看過網路上有人分享雙人各站一層樓然後一起入鏡，搭配樓梯間的光影，這樣的構圖拍起來會很棒喔，大家不妨試一試

▼攀爬至第四層再來一張仰拍，由上而下的俯角，這個角度可以拍到迴旋樓梯、黑色欄杆、和紅磚，想要入鏡可以站在扶手旁、窗邊或者最底部，都會有很不錯的效果

內部的階梯其實沒有很寬，假日來此遊玩拍照的旅客不少，上下樓梯時都會遇到與自己不同方向的人，這時就需要側身一下比較好通過

慢慢步行至八角樓頂端，最高處被紅磚格牆包圍，空間也更顯窄小，上面就是一個小小的景觀台，但是有360度無死角的絕佳視野

站立於景觀台高處遠眺藍色太平洋

海天一色，迷人浪漫

延伸的海岸線~ 風光明媚

頭城濱海森林公園｜心得

蠻推薦宜蘭的頭城濱海森林公園，現在整治修繕得很不錯，園區內部規劃得美輪美奐，不但是免門票景點，交通和停車方面也非常方便，到這裡不但可以散心看海，還可以順道拍一拍八角瞭望台，相當療癒呢！但此次未能有時間到旁邊的「有海真好」咖啡廳坐坐，比較可惜，有機會要再去探訪

頭城濱海森林公園｜資料

■ 地址 : 宜蘭縣頭城鎮協天路400號

■ 電話 : 03-9776173

■ 營業時間 8:00-17:00

■ 公休日: 無

■ 免門票，有停車場

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