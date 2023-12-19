北大路出現一家主打好湯頭的六野鴛鴦鍋物

有川蜀麻辣鍋、自己醃製的酸菜白肉鍋、韓式泡菜鍋、藥膳白湯鍋，更特別的是原汁原味的何首烏雞鍋

超過一斤重的大龍蝦只要888元，愛吃肉肉及海鮮的朋友來這裡一定不會失望~

精心熬製的好湯頭配上好肉品及浮誇海鮮，適合好友聚餐、部門團體聚餐及尾牙活動

二樓有可容納20人的包廂，平日低消2萬、假日低消3萬。

快跟著小米一起去看看吧。

✨優惠二重送✨ 12/17~12/31

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就送好禮6選1：霜降牛、板腱牛、五花豬、松阪豬、大文蛤、甜白蝦

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二擇一即可享有第二盤肉片品項120元優惠價

（美牛🐮、伊比利豬🐷、澳洲和牛、日本A5和牛所有肉品參與優惠活動，讓你爽爽吃）

（每人限點一次）

六人一起打卡分享就有12盤肉唷👨‍❤️‍💋‍👨

PS. 以上優惠不與其他優惠活動及套餐共用。

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👉六野鴛鴦鍋物位置及停車方式

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六野鴛鴦鍋物位於北大路靠近中正路口，開車的朋友可以停北大路，北門街或福華大飯店停車場，再走過來大概不到5分鐘路程~

👉六野鴛鴦鍋物環境介紹

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裝潢帶有古色古香風格，牆上的文字很有梗，像是「嘴辣得起，心放不下，鶩然回首，六野就在燈火闌珊處。」

座位以6-10人為主，即使2人前來也可以享用超值雙人套餐

二樓有可容納20人的包廂，平日低消2萬、假日低消3萬。

調味料可以自行取用~

👉六野鴛鴦鍋物菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

首推頂級雙人海陸套餐只要1699元，就可以享用日本生食級生蠔、美國無骨牛小排和澳洲和牛等食材，非常超值

聖誕及元旦套餐。

👉六野鴛鴦鍋物用餐心得分享

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來開動吧！

來吃火鍋就是要擺上滿滿一桌才爽

川蜀麻辣鍋(+268元)附一份麻辣豆腐鴨血，湯頭麻辣帶香，而且是可以喝的

辣度預設是小麻小辣，如果要加重辣度可以跟店員說喔。

鴨血及豆腐都有入味~

酸菜白肉鍋(+268元)使用天然發酵的酸白菜，酸V帶甜不會太酸，涮肉品和海鮮很適合

韓式泡菜鍋(+238元)也很推薦，有濃郁酸辣帶甜的滋味，愛吃辣的朋友可以嚐看看

四人海陸套餐(2599元)，包含肉盤(4選2)：美國牛五花、台灣梅花豬、澳洲嚴選羊五花、台灣去骨雞腿。

海鮮拼盤：大扇貝*4片、白蝦*12隻、日本生食級干貝*4顆、鮮蚵*100克、鱸魚菲力*6片、鯛魚片*6片、蛤蠣*20顆、透抽*2隻、田園蔬菜盤*1、飲品*1。

白飯/王子麵/寬粉是吃到飽的！

肉盤我們選的是美國牛五花、台灣梅花豬，份量還不錯

美國牛五花油花很漂亮，涮5分熟有嫩中帶嚼勁的口感~

梅花豬油花不多，肉質軟嫩還不錯，建議涮白湯最適合

海鮮拼盤以貝殼容器盛裝，有大扇貝*4片、白蝦*12隻、日本生食級干貝*4顆、鮮蚵*100克、鱸魚菲力*6片、鯛魚片*6片、蛤蠣*20顆、透抽*2隻。

大推透抽、鱸魚菲力和日本生食級干貝等等，涮白湯很適合

整體來說食材很新鮮，讓我們吃得很過癮

肉肉吃多了吃點蔬菜解解膩吧！

超過一斤重的大龍蝦單點只要888元

Size比小彤的身體還寬了 XD

店家很細心，龍蝦肉已經取出切好了，食用上真的很方便

煮到剛剛好的熟度，有彈牙鮮甜的口感喔！

極品鮮蝦盤(999元)：明蝦*2隻、草蝦*4隻、天使紅蝦*4隻、白蝦*15隻，愛吃蝦子的朋友可不能錯過

即日起至12/31，Google 五星評論或臉書打卡按讚二擇一，二擇一即可享有第二盤肉片品項120元優惠價！

無骨牛小排(550元)油花很漂亮，軟嫩又有肉甜味

澳洲和牛(790元)比臉大耶！涮3-5秒帶粉嫩色澤口感最佳喔

澳洲和牛跟麻辣湯頭很搭，藥膳甘甜引出牛肉的甜味，不沾醬就很夠味。

想吃高檔肉品的朋友，一定要點日本A5和牛，一盤原價1790元，現在同品項第二盤肉片只要120元，真的很超值

油花均勻色澤也很漂亮，有入口即化的口感，濃郁的油脂甘甜讓我們吃得很過癮

兩人前來可以點經濟實惠的雙人海陸套餐(1299元)，有肉盤(4選2)：美國牛五花、台灣梅花豬、澳洲嚴選羊五花、台灣去骨雞腿。

海鮮拼盤：白蝦*4隻、日本生食級干貝*4顆、九孔鮑魚*2顆、蛤蠣*6顆、鯛魚片*2片、鱸魚菲力*2片、透抽*2隻、田園蔬菜盤*1、飲品*1。

海鮮和肉品份量十足

六人頂級豪華套餐(4999元)更浮誇！

肉盤(6選4)：澳洲和牛、美國牛小排、台灣盤克夏黑豬梅花、丹麥松阪豬、澳洲嚴選羊五花、台灣櫻桃鴨胸。

海鮮拼盤：季節性龍蝦*1隻、天使紅蝦*6隻、白蝦*12隻、日本生食級生蠔*6顆、日本生食級干貝*6顆、鮭魚菲力*6片、鱸魚菲力*6片、九孔鮑魚*6顆、蛤蠣*30顆、透抽*2隻、菜盤*2、飲品*2。

超大貝殼容器盛裝滿滿的海鮮，需要兩個人才搬得動

以上是我們的心得分享，六野鴛鴦鍋物專注在湯頭的研製，喜歡好湯頭的朋友們絕對不容錯過。

加上好肉及浮誇海鮮，快趁優惠期間來嚐鮮吧

👉六野鴛鴦鍋物營業時間地址

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🌟店家資訊：六野鴛鴦鍋物

🏠地址：新竹市北大路186號

☎電話：03 528 6011

⏰營業時間：11:30–14:30, 17:30–22:00

粉絲團：六野鴛鴦鍋物

➡️現金交易/收取10%服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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