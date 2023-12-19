↑夏慕尼的雪崩布朗尼~美味甜點~小巧精緻

是肚子的另一個胃~肯定是飯後最佳美食~

↑112年12月16日週六~歡樂四人幫~終於又再度聚合

我們來到忠孝東店的夏慕尼新香榭鐵板燒午餐

服務員告知~我們買的餐卷~可點新香榭鐵板燒套餐

1190元~另加10%服務費~也可加價點其它餐點~

↑新香榭鐵板燒套餐包含~帕馬森起司麵包~熱前菜

主廚湯品3選1~嚴選沙拉3選1~檸檬沙瓦sorbet

經選主餐7選1~櫻花蝦炒飯~精緻甜點3選1

特調冷熱飲品7選1~好豐盛的選項~

↑這樣的餐點~環境~價位~服務~難怪會被許多知名部落客

在編寫~台北聚餐或適合情人約會的餐廳時

寫進了懶人包~這部分小青也經常查詢相關資訊~

↑我們訂位12點~因火車大大的誤點~至使小青和爸爸

來到餐廳時~晚了些許時間~還好菁夫婦先報到~

↑面前的沾醬盤~服務員一一親切告知

洋蒽末~蒜香魚子醬可搭配麵包用~玫瑰塩

↑帕馬森起司麵包~現烤的麵包~就是香

搭著蒜香魚子醬~很不錯~我們都各續了乙個

菁說~出來吃飯~就別瞻前顧後~就是要開懷的吃喝~

↑香檳汽水~服務員很熱情的~看到喝完了

就會主動來補上~真的非常貼心~

↑吃飯前~合影先~舉杯慶祝~聖誕快樂

健康快樂~見面快樂~能與好友經常碰面吃飯

人生快樂之事~非常的幸福~

↑坐在鐵板燒區域前~可看到主廚們在此大展身手

非常的精彩~重點沒有油煙味~感覺真不錯~

↑這是另一鐵板燒區域~重新裝潢的忠孝東店

感覺比較不昏暗~明亮很多~讓人心情大好~

↑熱前菜~茴香奶油鮮蝦&松露蒸蛋

這樣的擺盤~看起來挺美~只是盤子有點太大了

蒸蛋鮮嫩滑順~好小一杯~先墊個肚子~剛剛好~

↑湯品~左上鮑魚海鮮清湯~右上法式田園鷄肉濃湯

二樣湯品端上桌~再由服務員淋上湯品~鮮美魚湯立馬熟透

味道濃郁~右下松露起司洋蒽湯~配上吐司塊湯頭香醇~

↑嚴選沙拉~華爾道夫鮮果沙拉~各式新鮮水果

與優格醬組合而成~清爽開胃~

↑凱撒鮮魚沙拉~那魚塊新鮮有咬勁

但還是要說~也太小塊了~不過癮丫~

↑接著準備上主餐~服務員端來解油膩的檸檬沙瓦sorbet

多年不變的沙瓦~大約8年前~小青一家也曾在

板橋的夏慕尼用過餐~有興趣點我聯結 ~

↑主廚突然對著小青說~等會您點的白蘭地鴨胸

會用這瓶白蘭地酒烹調~小青趕緊拿起手機記錄這一刻~

↑不一會~白蘭地鴨胸上桌~恕小青嘴笨~吃不出白蘭地

酒香進入鴨胸肉中的美味~只是覺得這熟度很剛好

主廚又切的一口大小~鴨肉香嫩迷人的油脂~超美味~

↑接著2份嫩煎松露菲力~1份香蒜牛小排

分二次上菜~感覺還蠻細心的~主廚會先煎一部分上桌

問熟度~口感是否合適~沒問題~再上另一部分~

↑爸爸說主廚的手藝真好~熟度拿捏的恰到好

松露菲力搭配一旁炸的酥脆的香蒜

很是美味更是紀配~

↑小青一聽~請來服務員~我可以要一些香蒜片嗎

哇~這服務員太貼心也太大方~給滿滿的一盤~

↑最後夏慕尼的招牌~櫻花蝦炒飯~粒粒分明的飯粒

搭上炸的酥脆的櫻花蝦~不油不腥

雖然已經好飽~還是把這香噴噴的炒飯吃光~

↑用完鐵板燒主餐部分~服務員帶我們往甜點用餐區

飲料+甜點~是完美幸福的午茶時刻~

↑看著鄰桌~幾乎都在慶生~唱著生日快樂歌

小青對服務員說~我們沒有生日快樂~也沒有什麼紀念日

但今天是慶祝聖誕快樂~哇~貼心的服務員柏廷

竟送來小蛋糕~還為我們拍照留念~這等服務品質

想來~只有在王品集團裡~才能享受到如此尊貴的禮遇~

↑爸爸點的莓菓乳酪~底層以酥脆的餅乾為基底

與冰涼有點硬度的乳酪~酸甜酥脆~一口下肚

層次感分名~好好吃~

↑其餘3份~有志一同~皆點雪崩布朗尼

那套膜撕開後~真的尤如雪崩了~這名字取的好可愛

上面的奶蓋不會太厚~濃郁又甜蜜的巧克力滋味

不會太甜膩~吃了心情真是大好丫~

↑歡樂四人幫~歡慶耶誕節~開心聚餐~

↑吃飽喝足~依照慣例~開始健走~週末假日的台北街頭

聖誕節將至~好多漂亮的聖誕樹及週邊裝置藝術

非常的熱鬧~逛街遊客甚多也吸引大家的相機~

↑延路手遊寶可夢特別造型的補給站~截圖留念~

↑這回我們走到雙連站的迪化街逛買些許年貨

再到西門町感受年輕人的氛圍~之後進了西門捷運站

菁說我們走的時間越來越長~越走越遠~也越來越厲害

我們都進化了~哈~因為9月份我們也是從忠孝東路四段

必勝客歡樂吧出來~僅走到了台北車站呢~ 有興趣請聯結

腳力真的是~越來越強囉~

↑最後搭捷運到板橋站~原要續逛新北歡樂耶誕城

累了~乏了~只能搭火車回鶯歌~下次週末有空再說了~

↑店家資訊

店名~夏慕尼新榭鐵板燒台北忠孝東店

地址~台北市大安區忠孝東路4段333號2樓

捷運國父紀念館站1號出口

電話~02-27766877