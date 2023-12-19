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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台北市大安區夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感受~捷運藍線國父紀念館站1號出口~

台北市大安區夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感受~捷運藍線國父紀念館站1號出口~

2023-12-19 21:19:27 小青姐姐 人氣：111
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：196篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：夏慕尼新香榭鐵板燒(台北忠孝東店)
phone02-2776-6877
place台北市大安區忠孝東路4段333號2樓
作者本次評價：
4.55
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑夏慕尼的雪崩布朗尼~美味甜點~小巧精緻

    是肚子的另一個胃~肯定是飯後最佳美食~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑112年12月16日週六~歡樂四人幫~終於又再度聚合

    我們來到忠孝東店的夏慕尼新香榭鐵板燒午餐

           服務員告知~我們買的餐卷~可點新香榭鐵板燒套餐

    1190元~另加10%服務費~也可加價點其它餐點~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑新香榭鐵板燒套餐包含~帕馬森起司麵包~熱前菜  

    主廚湯品3選1~嚴選沙拉3選1~檸檬沙瓦sorbet

    經選主餐7選1~櫻花蝦炒飯~精緻甜點3選1

    特調冷熱飲品7選1~好豐盛的選項~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑這樣的餐點~環境~價位~服務~難怪會被許多知名部落客

    在編寫~台北聚餐或適合情人約會的餐廳時

    寫進了懶人包~這部分小青也經常查詢相關資訊~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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  ↑我們訂位12點~因火車大大的誤點~至使小青和爸爸

    來到餐廳時~晚了些許時間~還好菁夫婦先報到~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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  ↑面前的沾醬盤~服務員一一親切告知

    洋蒽末~蒜香魚子醬可搭配麵包用~玫瑰塩

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  ↑帕馬森起司麵包~現烤的麵包~就是香

    搭著蒜香魚子醬~很不錯~我們都各續了乙個

    菁說~出來吃飯~就別瞻前顧後~就是要開懷的吃喝~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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  ↑香檳汽水~服務員很熱情的~看到喝完了

    就會主動來補上~真的非常貼心~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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  ↑吃飯前~合影先~舉杯慶祝~聖誕快樂

    健康快樂~見面快樂~能與好友經常碰面吃飯

    人生快樂之事~非常的幸福~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運 

  ↑坐在鐵板燒區域前~可看到主廚們在此大展身手

    非常的精彩~重點沒有油煙味~感覺真不錯~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑這是另一鐵板燒區域~重新裝潢的忠孝東店   

    感覺比較不昏暗~明亮很多~讓人心情大好~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑熱前菜~茴香奶油鮮蝦&松露蒸蛋

    這樣的擺盤~看起來挺美~只是盤子有點太大了

    蒸蛋鮮嫩滑順~好小一杯~先墊個肚子~剛剛好~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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   ↑湯品~左上鮑魚海鮮清湯~右上法式田園鷄肉濃湯

     二樣湯品端上桌~再由服務員淋上湯品~鮮美魚湯立馬熟透

     味道濃郁~右下松露起司洋蒽湯~配上吐司塊湯頭香醇~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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  ↑嚴選沙拉~華爾道夫鮮果沙拉~各式新鮮水果

    與優格醬組合而成~清爽開胃~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

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   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑凱撒鮮魚沙拉~那魚塊新鮮有咬勁

    但還是要說~也太小塊了~不過癮丫~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑接著準備上主餐~服務員端來解油膩的檸檬沙瓦sorbet

    多年不變的沙瓦~大約8年前~小青一家也曾在

    板橋的夏慕尼用過餐~有興趣點我聯結~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑主廚突然對著小青說~等會您點的白蘭地鴨胸

    會用這瓶白蘭地酒烹調~小青趕緊拿起手機記錄這一刻~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑不一會~白蘭地鴨胸上桌~恕小青嘴笨~吃不出白蘭地

    酒香進入鴨胸肉中的美味~只是覺得這熟度很剛好

    主廚又切的一口大小~鴨肉香嫩迷人的油脂~超美味~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑接著2份嫩煎松露菲力~1份香蒜牛小排

    分二次上菜~感覺還蠻細心的~主廚會先煎一部分上桌

    問熟度~口感是否合適~沒問題~再上另一部分~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑爸爸說主廚的手藝真好~熟度拿捏的恰到好

    松露菲力搭配一旁炸的酥脆的香蒜

    很是美味更是紀配~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑小青一聽~請來服務員~我可以要一些香蒜片嗎

    哇~這服務員太貼心也太大方~給滿滿的一盤~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑最後夏慕尼的招牌~櫻花蝦炒飯~粒粒分明的飯粒

    搭上炸的酥脆的櫻花蝦~不油不腥

    雖然已經好飽~還是把這香噴噴的炒飯吃光~台北夏慕尼新香榭鐵板燒~忠孝東店~全新裝潢~給您不一樣的新感

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑用完鐵板燒主餐部分~服務員帶我們往甜點用餐區

    飲料+甜點~是完美幸福的午茶時刻~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑看著鄰桌~幾乎都在慶生~唱著生日快樂歌

    小青對服務員說~我們沒有生日快樂~也沒有什麼紀念日

    但今天是慶祝聖誕快樂~哇~貼心的服務員柏廷

    竟送來小蛋糕~還為我們拍照留念~這等服務品質

    想來~只有在王品集團裡~才能享受到如此尊貴的禮遇~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運   

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑爸爸點的莓菓乳酪~底層以酥脆的餅乾為基底

    與冰涼有點硬度的乳酪~酸甜酥脆~一口下肚

    層次感分名~好好吃~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運  

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑其餘3份~有志一同~皆點雪崩布朗尼

    那套膜撕開後~真的尤如雪崩了~這名字取的好可愛

    上面的奶蓋不會太厚~濃郁又甜蜜的巧克力滋味

    不會太甜膩~吃了心情真是大好丫~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

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  ↑歡樂四人幫~歡慶耶誕節~開心聚餐~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

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   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

       ↑吃飽喝足~依照慣例~開始健走~週末假日的台北街頭

     聖誕節將至~好多漂亮的聖誕樹及週邊裝置藝術

     非常的熱鬧~逛街遊客甚多也吸引大家的相機~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   ↑延路手遊寶可夢特別造型的補給站~截圖留念~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

 ↑這回我們走到雙連站的迪化街逛買些許年貨 

   再到西門町感受年輕人的氛圍~之後進了西門捷運站

   菁說我們走的時間越來越長~越走越遠~也越來越厲害

   我們都進化了~哈~因為9月份我們也是從忠孝東路四段

   必勝客歡樂吧出來~僅走到了台北車站呢~有興趣請聯結

   腳力真的是~越來越強囉~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運 

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑最後搭捷運到板橋站~原要續逛新北歡樂耶誕城

    累了~乏了~只能搭火車回鶯歌~下次週末有空再說了~台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

   台北夏慕尼新榭鐵板燒~忠孝東店~歡樂聖誕節~開心的慶祝~捷運

  ↑店家資訊

    店名~夏慕尼新榭鐵板燒台北忠孝東店

    地址~台北市大安區忠孝東路43332

          捷運國父紀念館站1號出口

    電話~02-27766877

文章標籤

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