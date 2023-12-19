苗栗竹南美食「喜多燒烤-苗栗竹南店」，竹南車站周邊新開幕的平價燒烤店，串燒只要25元起，肉串通通只要35元，CP值很高！12月22日及12月23日還有火烤雞排買一送一的活動，這難得的優惠，肯定要趕快筆記起來啊！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「喜多燒烤-苗栗竹南店」距離竹南車站步行約3分鐘，若開車前來可以將車輛停放在車站旁的收費停車場，交通十分便利！

▲「喜多燒烤-苗栗竹南店」店內的座位數不多，用餐時間還蠻容易客滿的，建議可以早點來報到卡位！

▲飲料櫃內有汽泡飲料、果汁飲品、手工特調的冬瓜檸檬、無咖啡因的國寶茶！如果需要生啤酒都可以直接跟櫃台點餐（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲冷藏櫃裡面擺了滿滿的串燒～都是開放給客人自行夾取的～肉串三串特價100元～蔬菜串四串特價100元～條不辣第二串只要10元！

▲喜歡什麼自己夾，而且每一串的串燒都有清楚標示名稱和價格！基本上就是一串25元、肉串一串35元，價格很親民！

▲想吃的品項實在太多了啦！我們不知不覺就夾了兩籃！串燒的單價低，比我去夜市買還要便宜，就是會讓人情不自禁夾爆🤣

【喜多燒烤-苗栗竹南店｜完整菜單MENU】

▲這是「喜多燒烤-苗栗竹南店」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【喜多燒烤｜CP值高的現烤串燒】

▲這邊的串烤是先炸再烤，這樣的方式會讓串烤吃起來微微酥脆，我自己很愛這種口感！

▲把我們點的串烤全部擺好擺滿開烤，接著會將特製醬料一層一層的抹上去！

▲他們的串烤醬料是老闆特調的～老闆是日式居酒屋起家的～所以這裡的串烤醬料是日式口味～鹹鹹甜甜的調醬～還蠻對味的呢🥰

▲雞排是店家推出的新品～雞排也是先炸後烤！

▲火烤雞排抹上特製醬料，吃起來很入味，但因為兩面都有刷醬，建議要在現場馬上吃，才可以吃到酥脆的口感，不然外帶回家再吃，表層比較容易軟化影響口感～

▲店內販售兩款生啤酒，有科隆啤酒和黃金格拉啤酒，330ml價格為89元、500ml為120元！

【喜多燒烤｜平價好吃的串燒配生啤酒】

▲來到喜多燒烤當然要把串燒點好點滿！在配上一杯透心涼的生啤酒就是暢快啦！晚上和朋友相約來這小酌，就是舒服愜意（未滿18歲請勿飲酒）

【乾杯啦！！！】

▲科隆啤酒帶有細膩的水果香、伴有酒花味！黃金格拉啤酒是細膩的啤酒花氣息，尾韻柔順！這兩款都蠻順口好喝的🥰

【調味粉自己加】

▲桌面上擺放著四款調味粉，有朝天椒、胡椒鹽、辣椒粉、孜然粉！都可以依照個人喜好自行添加唷！

【麻辣海瓜子】

▲麻辣海瓜子是店家菜單上沒有的限量隱藏版！如果想要喝酒小酌，這道醃漬的麻辣海瓜子還蠻適合當下酒菜的唷！

【串燒富翁就是我】

▲串燒富翁就是我啦！他們的肉串均一價35元，買三串特價100元！當然要拿好拿滿啊💯

▲蝦子一串25元～烤過的蝦子外殼脆脆的～直接吃也是蠻香的😋

▲除了肉串以外～蔬菜也要點一些～吃起來才不會那麼膩口～營養均衡！

▲喜多燒烤的串燒吃起來都蠻入味的，但我覺得米血可以稍微切割一下，讓醬汁滲透進去，吃起來口感肯定會更好😋

【12月22日及12月23日｜火烤雞排買一送一】

▲各位朋友注意啦！12月22日及12月23日的18:00起，有火烤雞排買一送一的活動（原價一片99元），這兩天的活動只要99元就能吃到兩片雞排，超難得的優惠，肯定不能錯過啊！

▲這火烤雞排意外好吃耶！原來他們不只有串燒好吃，烤雞排也是有兩把刷子的！剛烤好的雞排表層微酥，兩面都均勻塗抹醬料，吃起來很夠味好吃，肉質也蠻嫩的唷😘

整體來說，這間「喜多燒烤」的串燒是先炸後烤，表層吃起來微微酥脆，鹹鹹甜甜的醬料很不錯！而且一串只要25元-35元不等，價格很親民，來這邊聚餐小酌也不傷荷包！但缺點就是座位數太少，用餐時間立刻就會滿座，如果想內用的朋友建議早一點來卡位，不然就只好外帶回家享用囉👌

***本文感謝”喜多燒烤-苗栗竹南店”邀約,內文為真實感受分享***

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