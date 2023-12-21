南投旅行必訪水社碼頭！

坐落於碼頭第一排，伴隨山巒美景的 碼啡館 ，擁有得天獨厚的地理位置，隱身於碼頭休閒大飯店(碼頭水沙連大飯店)B1樓，招牌並不顯見，往階梯下方走找到一顆超巨大的鳳凰木，便是碼啡館的所在地。

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碼頭前的廣場視野開闊，尤其那顆鳳凰木在陽光照耀下更是耀眼奪目，很難忽略它的存在，也屬這樹下最涼爽了。

碼頭第一排的景色特別美，遠觀近瞧都漂亮。

碼啡館正對著碼頭，一樓視野又比B1樓更開闊，能看的更遠。

簡餐、火鍋、點心及飲品，碼啡館的菜單內容頗為豐富多樣，火鍋及點心類有超過十種以上的選擇，若不是小鳥胃吃不了多少，肯定會多來幾樣試試。

菜單裡最豐盛、最值得品嚐的就是邵族風味餐了。

一樣主菜搭配四種小菜，有飯有湯，以竹製托盤盛裝上桌，內容超豐盛！三種主餐，我們選擇秘製排肉，醃料味道很特別，不鹹，軟嫩適中，而溪蝦及竹筍二樣小菜味道也挺好，很下飯，隨隨便便一碗白飯就沒了。

餐廳有五更腸旺這道菜，讓我很驚喜，畢竟水社碼頭屬於觀光區，以為較多西式料理，不加思索地點上一份熱騰騰冒著煙的大腸與鴨血，連明太子看了都流口水。

豆腐很嫩，鴨血跟大腸都處理的很好，微微的香辣，下飯。

小米豬腳簡餐，內容不輸邵族風味餐，三樣小菜，一飯一湯，看起來也挺美味。

我們平常就愛豬腳，滷的既透又軟，滿滿的膠原蛋白很滿足啊！

每份套餐都搭配這麼一碗料好實在的山豬肉筍片湯，湯頭鮮美甘甜，筍子清脆，豬肉也新鮮。

餐後甜點不是蛋糕，而是日月潭原生種紫芽紅茶及阿薩姆手工紅茶凍，最令人驚喜的是紅茶凍上竟然有QQ的粉圓！！！對於咀嚼系生物的我來說，這樣的組合實在是讓人開心，一口一口搭著不苦不澀的紅茶，挺享受~

吃完果凍見杯底的魚，又是一個小驚喜，竟跟家裡買的杯子一模一樣，真可愛。

明太子鮮少喝甜飲，替自己選擇一杯新鮮現打的奇異果汁，不知道是多少奇異果下去打成汁，超大份量，最後靠著我們幫忙才解決。

在觀光區裡的碼啡館，餐點頗具水準，雖然附近有其它選擇，但若是有機會再訪水社碼頭，我還是會再走進來用餐。

■ INFORMATION ■

1100AM – 2000PM

(049)285-6553

南投縣魚池鄉名勝街11號B1樓

※ 付費停車場









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