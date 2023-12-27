桃園龜山美食「ABV日式居酒館(林口長庚店)」，網羅來自日本各城市的名物料理及B級美食．還有300多款精釀啤酒和日本清酒，從晚上四點營業到凌晨兩點，餐點品項豐富多元又好吃，是個適合深夜小酌的好吃居酒屋新選擇！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「ABV日式居酒館(林口長庚店)」地點就在林口長庚對面，若開車前來，可以將車輛停再放林口長庚醫院病理立體停車場，或周邊的A8停車場再步行前來！也可以搭乘機場捷運到A8長庚醫院站下車，交通十分便利！

▲店內環境溫馨舒適，開放式的廚房可以看到廚師們現場料理的過程！如果是一個人想要獨自小酌，或是與好友兩人前來，很推薦選這種可以近距離談心且較不被打擾的吧台區座位👌

▲門口處的沙發座椅區是我個人的首選，因為這個位置採光最棒✌️

▲ABV 日式居酒館以充滿昭和氣息的懷舊風格為主題，溫暖的色調會讓人不自覺地放慢腳步，餐廳環境氣氛特別好👍🏻

▲和室的座位區可以讓人很自在放鬆的用餐～跟朋友聚會約在這邊再適合不過了！

【ABV日式居酒館｜完整菜單】

▲這是「ABV日式居酒館」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【ABV日式居酒館｜300多款精釀啤酒】

▲ABV最具代表性的肯定就屬他們每間分店都能看到的精釀啤酒牆！有300多款來自世界各國的精釀啤酒，當然也少不了日本清酒！

▲ABV的精釀啤酒啤酒，每週都會更換款式，可以依據自己的喜好請服務人員推薦，協助你挑選到最適合自己口味的精釀啤酒！

▲店內還有展示鎮店之寶～是九尾狐頂級陳年啤酒！

【專業服務人員介紹酒品】

▲因為店內酒款多到眼花撩亂，建議大家可以找店員推薦，只要提出自己喜歡的口味，店員就會協助你找出最適合的精釀啤酒，而且也介紹的超級專業喔🤗

【COEDO啤酒】

▲這支是日本的黑啤酒，酒精度是5%，屬黑拉格啤酒，麥芽味道會比較重一點，喝起來帶點巧克力和微微咖啡的香氣，喜歡麥味比較重的人會很喜歡（未滿18歲請勿飲酒）！

【RICE ALE KUJUKURI OREAN】

▲這支「銘醸九十九里 米艾爾啤酒」的酒精濃度是4%，酒內除了小麥與啤酒花之外，還添加了越光米進行製作！ 喝起來帶有明顯的酒花香氣，是帶有米甜口感的精釀啤酒（未滿18歲請勿飲酒）！

【Bavaria零酒精啤酒－WIT白零酒精飲料】

▲這款「Bavaria零酒精啤酒－WIT白零酒精飲料」喝起來帶有花香、果香和清爽的小麥味，讓你可以享受啤酒花及麥芽的香甜滋味，但卻沒有酒精帶來的負擔！

對於開車者或是孕婦等無法喝酒的族群來說，這零酒精啤酒的存在真的是一大福音啦！

【菊正宗清酒】

▲除了精釀啤酒以外，店家還有販售壺裝的清酒，無論你想喝冰的熱的，都可以請店家幫你處理！這款「菊正宗清酒」是清爽型的日本清酒，愛喝清酒的人肯定要點👍（未滿18歲請勿飲酒）

【ABV日式居酒館｜3-4人分享餐2899元】

▲如果有選擇困難的朋友，推薦可以點店家搭配好的分享餐，包含沙拉、前菜、經典料理、串燒、炸物、海鮮、主食料理、甜點！這樣可以點到較豐富的品項🥰

▲3-4人分享餐的餐點品項很豐富！如果是想吃飽，建議可以3個人點這套分享餐，如果是想要當下酒菜再小酌幾杯，建議可以4個人點這份套餐，再單點想喝的精釀啤酒或清酒享用，就超級完美的啦💯

【綜合海鮮沙拉】

▲綜合海鮮沙拉使用木碗盛裝，除了生菜、洋蔥和番茄以外，還加入了蝦子、扇貝及鮭魚等時令海鮮配料，搭配經典的日式和風醬，相當清爽開胃！很適合多人分享！

【鹽川風味雞皮內臟】

▲雞皮內臟底部加了些洋蔥，裡面還可以吃得到雞心，內臟控會超愛這一道，就是一道必點的下酒菜！

【特製生牛肉】

▲日式生牛肉底部加了滿滿的洋蔥，一旁還有黑橄欖、蒜片和甜橘， 基底的醬汁酸酸甜甜的很開胃，配啤酒更是讚！

【明太子玉子燒】

▲滑嫩的玉子燒裡面包覆著滿滿的明太子，外層會使用噴槍炙燒過，在加上海苔絲點綴，濃厚鹹香的雙重滋味，真的是有夠滿足的啦😍

【名古屋風炸豬排串】

▲名古屋風炸豬排串是店家的新品，這豬排串讓我很驚艷耶，他的豬排烤得不乾柴，咬下去都可以感受到肉質富含肉汁，上面加了味噌醬，吃起來超美味😘

【金針雪牛串】

▲雪花牛肉包入金針菇，外層的牛肉烤到逼出油花，吃起來不會油膩，烤肉醬的味道鹹鹹甜甜的，還會加上七味粉和黑白芝麻帶出香氣，很適合當下酒菜😘

【喜魚天婦羅】

▲喜魚天婦羅除了喜魚以外還會有一些蔬菜品項，有地瓜、糯米椒、茄子、鴻喜菇等，酥酥脆脆還保有食材的新鮮原味，炸得恰到好處！搭配加了蘿蔔泥的醬汁超對味🥰

【酥炸海苔鮮魷】

▲酥炸海苔鮮魷很優秀，魷魚新嫩Q彈嚼勁，外層炸衣酥脆不油膩，上頭還會灑上海苔粉增添香氣，沾著一旁的特製塔塔醬搭配，吃起來很涮嘴😋

【蒜香鮮菇奶油貝】

▲蒜香鮮菇奶油貝選用鴻喜菇～裡面還加了飽滿的蛤蜊和清酒！湯頭充滿蛤蜊的鮮甜和奶油的香氣～料也給得不少～天氣冷的時候來一碗超級讚啦😍

【府中燒】

▲府中燒底部加了細的油麵，會煎到微微焦脆，中間還有一顆煎蛋，上面則是加了微辣的味噌豬絞肉！這一份吃下來很有飽足感呢🥰

【日式抹茶紅豆糰子】

▲糰子口感Q彈不黏牙，上面還灑了些抹茶粉點綴，一旁還有綿密的紅豆泥可以搭配著吃，吃起來不會太甜膩，也為這一餐做了完美Ending🤩

整體來說，這間「ABV日式居酒館-林口長庚店」地點就位於林口長庚對面，從下午四點營業到凌晨兩點，下班想找地方小酌用餐，來這準沒錯！除了單點品項以外還有店家搭配好的套餐，餐點選擇很豐富多元！這天用餐下來，個人特別推薦的品項是綜合海鮮沙拉、特製生牛肉、明太子玉子燒、名古屋風炸豬排串、金針雪牛串、喜魚天婦羅、酥炸海苔鮮魷、蒜香鮮菇奶油貝、府中燒！基本上就是道道無雷都好吃，放心點就對了👍

***本文感謝”ABV日式居酒館(林口長庚店)”邀約,內文為真實感受分享***

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