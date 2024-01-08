前言
近日購買的 Gixxer 250，那就趁著假日走訪桃園看看風景，還可以進行訓車，剛好可以慢悠悠的追風，欣賞路邊的景色。
從台北出發，抵達三峽，並從鄉道北108 前行，經過福利橋，轉往鄉道北111，在往鄉道北114，再切往鄉道北113，最後沿著復興戰道 (桃119)，抵達終點。
沿途美景美不勝收，由其是鄉道北113，特別優美，而且聽說很多單車族，喜歡騎這條路線呢!!
一、復興戰道 (桃119)
即將抵達 東眼山國家森林遊樂區前，復興戰道景色絕美，過客駐足於此欣賞美景，還有人在路邊野餐呢(路肩蠻寬的)!!
再來分享一張
此處最後一張，繼續出發前往目的地~
二、東眼山國家森林遊樂區
抵達東眼山國家森林遊樂區最上層停車場
在這邊的餐廳填飽肚子~
太餓了><" 忘了留下美食的照片，東坡肉、咖哩雞套餐都超讚!! 🍛
如果有來這邊玩，建議在就在這邊用餐，不會後悔~
因為時間的關係，今日只能走完 森林知性步道(紅色那條)，走起來非常輕鬆，可以很自在的接觸大自然。
森林知性步道是以前的林道，中途還會有告示牌，說明輸運木頭的過程，以及一些自然的小知識，也非常適合溜小孩呢!!
接下來就分享森林知性步道景色囉~~
步道寬敞，走起來很舒服，沐浴在陽光下，配著鳥叫聲 🐦🔊 聲光音效十足。
可惜鳥兒們躲得太好了，找不到牠們的位置，無法留下牠們的身影。
接下來的步道，有斜坡、有階梯，可以依自己的喜好或需求，選擇適合自己的路~~
累了路上，可休憩 ⛱ 想享受芬多精
路上遇到像麻雀的鳥群，大快朵頤，吃著牠們的午餐，一群飛蟲，遭受危機，補捉到一隻身影，太近怕他們飛遠 📷
繼續往前行🏃
碰上有點可怕的蜘蛛網，每一絲都超粗的!! 😱
不知道是不是可以抓到鳥或松鼠><
高聳的樹林
可以休息的地方💺
穿越山林
知性步道，有小小知識可以補充 📖
站上巨樹的腰上 哈哈
原來這裡是以前的林場，先人的經濟來源，辛苦了~ 💖
示意環境
臨場體驗，有感 👍
原來山林裡的樹，也是要修枝的，跟我家那幾盆小盆栽一樣啊~
需要剪剪頭髮 ✂
確實有修剪的痕跡
來到一條超大的林道，不知道是不是木材都從這上車 🚚
集材機不知道怎麼運作 ❔
好奇😁
好大一台
左轉發現一間漂亮的建築物 🏠，配上綻放的櫻花 🌸
走近一看!! 原來是間廁所 🚻 😅
右轉往回停車場的路 👉
時間不夠了，不然應該左轉去看看化石 👈
返回的路上 🚶
林道出口最後的美景 📷
要返回柏油路了
遠山還是很壯麗
配上櫻花，但沒花 😆
櫻花的嫩葉 🌱
嬌小可愛，好療育 😍
停車場的風光，也不惶多讓
最後一拍 📷 以上分享，日後若有 前往其他步道
~~ 再跟與大家分享~~
三、地圖「東眼山國家森林遊樂區」
四、旅遊 & 住宿資訊
(一)、快速尋找，附近住宿資訊
(二)、快速尋找，旅遊行程
五、精選美景 - 周邊商品
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