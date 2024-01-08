近日購買的 Gixxer 250，那就趁著假日走訪桃園看看風景，還可以進行訓車，剛好可以慢悠悠的追風，欣賞路邊的景色。

從台北出發，抵達三峽，並從鄉道北108 前行，經過福利橋，轉往鄉道北111，在往鄉道北114，再切往鄉道北113，最後沿著復興戰道 (桃119)，抵達終點。

沿途美景美不勝收，由其是鄉道北113，特別優美，而且聽說很多單車族，喜歡騎這條路線呢!!