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【遊記】輕鬆享受森林芬多精 (北橫公路)，東眼山國家森林遊樂區 - 大漠國渡

2024-01-08 21:00:20 大漠國渡 人氣：106
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窩客好文

大漠國渡

發表篇數：2篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 復興區

前言

近日購買的 Gixxer 250，那就趁著假日走訪桃園看看風景，還可以進行訓車，剛好可以慢悠悠的追風，欣賞路邊的景色。

從台北出發，抵達三峽，並從鄉道北108 前行，經過福利橋，轉往鄉道北111，在往鄉道北114，再切往鄉道北113，最後沿著復興戰道 (桃119)，抵達終點。

沿途美景美不勝收，由其是鄉道北113，特別優美，而且聽說很多單車族，喜歡騎這條路線呢!!

一、復興戰道 (桃119)

即將抵達 東眼山國家森林遊樂區前，復興戰道景色絕美，過客駐足於此欣賞美景，還有人在路邊野餐呢(路肩蠻寬的)!!

復興戰道

再來分享一張

復興戰道

 此處最後一張，繼續出發前往目的地~

二、東眼山國家森林遊樂區  

抵達東眼山國家森林遊樂區最上層停車場 

東眼山國家森林遊樂區
 

在這邊的餐廳填飽肚子~
太餓了><" 忘了留下美食的照片，東坡肉、咖哩雞套餐都超讚!! 🍛

如果有來這邊玩，建議在就在這邊用餐，不會後悔~
因為時間的關係，今日只能走完 森林知性步道(紅色那條)，走起來非常輕鬆，可以很自在的接觸大自然。

森林知性步道是以前的林道，中途還會有告示牌，說明輸運木頭的過程，以及一些自然的小知識，也非常適合溜小孩呢!!

接下來就分享森林知性步道景色囉~~

東眼山國家森林遊樂區

步道寬敞，走起來很舒服，沐浴在陽光下，配著鳥叫聲 🐦🔊 聲光音效十足。

可惜鳥兒們躲得太好了，找不到牠們的位置，無法留下牠們的身影。

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道

 接下來的步道，有斜坡、有階梯，可以依自己的喜好或需求，選擇適合自己的路~~

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道

累了路上，可休憩 ⛱ 想享受芬多精

路上遇到像麻雀的鳥群，大快朵頤，吃著牠們的午餐，一群飛蟲，遭受危機，補捉到一隻身影，太近怕他們飛遠 📷

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道

繼續往前行🏃

碰上有點可怕的蜘蛛網，每一絲都超粗的!! 😱 

不知道是不是可以抓到鳥或松鼠><

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道

 高聳的樹林

可以休息的地方💺 

穿越山林 

知性步道，有小小知識可以補充 📖

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道  

站上巨樹的腰上 哈哈

 東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道

原來這裡是以前的林場，先人的經濟來源，辛苦了~ 💖 

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道 - 木馬

示意環境

臨場體驗，有感 👍

原來山林裡的樹，也是要修枝的，跟我家那幾盆小盆栽一樣啊~

需要剪剪頭髮 ✂

 

確實有修剪的痕跡 

東眼山國家森林遊樂區 - 森林知性步道 - 修枝、疏伐

來到一條超大的林道，不知道是不是木材都從這上車 🚚

 
東眼山國家森林遊樂區 - 林道

集材機不知道怎麼運作 ❔

好奇😁

好大一台 

左轉發現一間漂亮的建築物 🏠，配上綻放的櫻花 🌸

走近一看!! 原來是間廁所 🚻 😅

右轉往回停車場的路 👉

時間不夠了，不然應該左轉去看看化石 👈

返回的路上 🚶

東眼山國家森林遊樂區 - 林道

林道出口最後的美景 📷

要返回柏油路了 

東眼山國家森林遊樂區 - 林道

遠山還是很壯麗

東眼山國家森林遊樂區 - 林道

配上櫻花，但沒花 😆 

東眼山國家森林遊樂區 - 林道 - 櫻花樹

櫻花的嫩葉 🌱

嬌小可愛，好療育 😍 

東眼山國家森林遊樂區 - 櫻花樹 - 嫩葉

停車場的風光，也不惶多讓

東眼山國家森林遊樂區

最後一拍 📷 以上分享，日後若有 前往其他步道

~~ 再跟與大家分享~~

東眼山國家森林遊樂區

三、地圖「東眼山國家森林遊樂區」

 

四、旅遊 & 住宿資訊

(一)、快速尋找，附近住宿資訊

(二)、快速尋找，旅遊行程

五、精選美景 - 周邊商品 

大漠有精選幾張美景，將他製作成周邊商品，如 : 藍芽喇叭、拼圖、鑰匙圈、筆記本、滑鼠、滑鼠墊、鍵盤...等商品

商品類別涉及了電子產品、居家用品、杯子餐廚、服飾、旅行用品、辦公用品...等

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六、精選授權圖片

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