上次出國回來,發現行李箱裡面的拉鍊竟然斷掉不見了

才剛買一個新的行李箱,第一次使用就壞掉

於是上網搜尋行李箱維修

寶寶找到一間很棒的行李箱維修店-【OROOBO 奧旅博】

他是有實體店面的,一間在內湖,一間在土城

不分品牌、通路的行李皆可維修,即便是非 OROOBO 通路售出的行李箱也可以

維修種類非常多,舉凡輪子、提把、拉桿、解碼、拉鍊、內裡、行李箱外殼等等

看過維修項目最多最齊全的店家,行李箱內部和外殼都有在維修,超專業

附上價目表

行李箱維修有2種方式

1.線上預約到府收件 (物流費1件單趟$150,來回$300)

2.自行拿到店面維修

我選擇第1種到府收件方式

1.首先要先註冊會員,註冊完後可以直接線上填寫維修表單(點我)

2.填寫完後加入官方LINE，用 LINE 回報單號

Line客服會進行核對確認維修項目、金額與收件注意事項,確認後會收到簡訊

選擇取件日期、收送件資訊、繳交維修費用

繳費完成後,物流公司就會派人來收件了

送件時行李箱記得要用紙箱或是塑膠袋包裝,否則運輸過程中行李箱有被撞壞的風險

有些物流公司也會因為行李箱裸裝而被拒接運送

送件後,可以登錄會員查詢維修進度,非常方便,不用乾等

維修好後會再收到一封簡訊,告知何時會將產品寄回以及確認收件資訊

我這次換了行李箱內部8個拉鍊,一個拉鍊$200,來回運費$300

從送件到收件大概8天左右,不含假日

如果提早維修完成會告知,如果缺料時程可能會再拉長

如果是比較急單的話,建議選擇自行到店維修,會比較快拿到行李箱

但到府急修只限於簡單的換輪子、提把、解鎖,建議前往前電話做確認

這次整體來說,寶寶覺得服務很細心,收到維修表單會再次確認才進行下一步

行李箱送回來時有用OROOBO 奧旅博的紙箱包裝,超級貼心的

也把換下來舊的拉鍊裝在小袋子歸回

新的拉鍊大多了,也更好拉開,跟原本的拉鍊差很多!!

修繕部位維修過後再提供一年保固,是不是超佛心的

看到修好的行李箱,心情特別好,開始期待下一次的旅行了

OROOBO 奧旅博

官網:https://www.oroobo.com/