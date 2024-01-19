吃膩了中式、西式甜點，不妨試試阿美金三角點心的傳統滇緬泰特色異國甜點，忠貞商圈內有著不同種族的特色料理，少見的滇緬泰特色甜點相當有特色，與隔壁的阿美米干是關係企業唷！！

以紅磚瓦的復古風格，走過來真的是相當顯眼，除了滇緬泰特色異國甜點外，還有師傅手工製作的破酥包也是熱門小點心唷！！價格落在$18~$99銅板價，喜歡嚐鮮不妨來試試

阿美金三角點心 在哪？

阿美金三角點心位於忠貞商圈內，隔壁是阿美米干，開車的話附近周邊都有不少收費停車場可以停放，停車相當方便

店內環境

店內空間延續外觀裝潢，復古的紅磚瓦風格，搭配上俐落的工業風，空間雖然不大，不過整個座位區相當舒適不擁擠

透明的櫥窗，可以看到師傅們手工桿製麵團、包餡等，忙碌的手都沒停下來過～

這裡採自助式，用完餐需自行回收唷！！

甜點櫥窗內有各式手工甜點，除了滇緬泰傳統糕點外，也有一班西式蛋糕

菜單MENU

菜單有蛋糕、破酥包、飲品、特色點心等，價位落在$18~$99之間，不知道怎麼點也沒關係，直接點套餐就可以啦！！想買回去當伴手禮這裡也有販售唷！！

餐點

套餐A

套餐A的內容有土雞蛋糕、椰子凍、馬打滾2顆、糯米芭蕉粽，糯米芭蕉粽是泰式傳統小吃，軟糯口感帶點香甜，還有椰漿的香氣，以及芭蕉香，相當特別，紫地瓜馬打滾口感像麻糬，帶點微甜軟糯香氣不明顯，南瓜馬打滾南瓜味也沒有很濃

摩摩渣渣

喜愛泰料肯定吃過摩摩渣渣，濃郁的椰奶香氣，裡面加入西米露、菠蘿蜜等，口感偏甜些，不過整體配料相當多，吃完會很有飽足感

芝麻核桃破酥包/香菇筍肉破酥包

手工破酥包可是傳統的點心之一，鹹甜各點一份，外皮口感鬆軟有層次，內餡則是相當滿，芝麻香氣濃厚裡面還加入核桃增添口感，鹹口味的香菇筍肉也相當不錯

兩杯無糖茶飲則是中規中矩，很適合搭配點心一起享用

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