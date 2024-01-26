



絕美浪漫粉紅湖，我們來啦！

搭車來到粉紅湖接近十點半，我們先開到Port Gregory Jetty上廁所，

來的人不少，還得排隊呢。

這裡剛好在海岸邊，離岸邊不遠處可以看到有一道若隱若現的長礁石，

船隻就在這中間的海上，後來才知道這邊也是捕龍蝦、鮑魚的地方。

馬路上就停了一台載運龍蝦的車喔。

大家都方便完畢，就載我們往回到這個方便停車的路旁，

讓我們下車去接近粉紅湖。

路標上寫的Port Gregory是這個粉紅湖南端的小村子，

以前曾是捕鯨船、畜牧業和運送鉛礦的港，1943年還曾被日本潛水艇轟炸。

現在則是個漁村與度假勝地，

長期住在這裡的人不多，有一半是度假才會來住的房子。

湖的顏色會因光線變化，如果有雲，就會變成暗紫色，

所以想看紅一點的顏色，最好是正中午。

我們接近十一點到，從上方看下去粉紅色很明顯，時間掌握得不錯。

第一次看到粉紅色的湖，真讓人不可置信。

大家往下來到岸邊，沿著岸邊往北走，北邊顏色更出色。

這個湖叫做Hutt Lagoon赫特潟湖，是個長形鹹水潟湖，

坐落在沙丘窪地，緊鄰海岸，長約14公里，寬約2.3公里，與海岸線平行。

它與印度洋被海岸山脊與沙丘阻隔開來，大部分的區域都比海平面低個幾公尺，

湖裡的水則來自海水滲透海岸山脊與雨水。

這裡的氣候屬於地中海型氣候，主要降雨在冬天，夏天則非常的乾。

水中鹽分相當高，夏天水分蒸發，就像曬鹽場一樣。

我們是冬天到的，只見旁邊一個較淺的小池周圍都是鹽呢。

湖水呈現粉紅色是因為湖裡有會產生類蘿蔔素的鹽生杜氏藻(Dunaliella salina)，

類蘿蔔素是製造出β胡蘿蔔素、染色催化劑與維他命A的原料。

湖中有專門區域被開闢出來養殖胡蘿蔔素，再販售到全球。

我蹲在湖邊仔細的看，覺得有看到水中有細小的藻類，但是拍不起來。

路的另一岸清楚看見一些黑色水管，真的有在採集。

依據導遊所說，這一片粉紅湖分屬於國家、原住民和開採的企業使用。

拍照的顏色或看到的顏色與光線很有關係，也跟拍與看的角度有關。

有時暗一點，有時紅一點。

雖然第一次看到粉紅湖很興奮，

但在湖邊走景觀類似，有點無聊，大家開始想各種姿勢拍照。

不能下去游泳，就假裝一下吧。哈哈))

旁邊有個小山頭，有點想上去看，視野一定更好。

但考慮時間不多，我還是沒上去。

這是馬路另一邊的景色，這邊範圍比較小。

過馬路要注意安全，左駕車來往方向和臺灣相反，看錯反而會被撞喔。

還是回到主要的大湖來，從上方看顏色比較紅。

周杰倫的粉色海洋MV也有到這邊拍。

我本來不知道他的歌，回伯斯才聽同伴說，晚上在旅館立馬找MV來看。

有年輕人穿著拖鞋踩進水裡，好聰明的做法。

水冰冰涼涼的，也沒有特別的感覺。

雲飄過來，湖面就會變黑一些。

雲走了就變紅一些。

光的影響非常明顯，最好中午來，而且要好天氣喔。

走完了湖邊，我打算爬到停車處旁邊的小山坡上。

上坡時看到不少漂亮的白花，

跟之前在波浪岩看到的pigface豬臉很像，只是顏色不同，

好像都是番杏科的多肉植物。

來到最高處俯瞰湖面，顏色蠻美的。

雲又來搗蛋了，還好都只是飛過。

如果能爬到對面的山坡上，視野應該也不錯。

左邊的公路往北走一點就會到海邊。

往南就是要回去傑拉爾頓的方向。

難得看到粉紅湖，大家在冬陽底下曬了一個小時也不覺得熱。

但是接近中午，肚子開始餓了，而我們離傑拉爾頓還有70分鐘路程。

大家帶著滿足與不捨的心情上車，要踏上歸途囉。

更多資訊可參考網路連結 Pink Lake/Hutt Lagoon