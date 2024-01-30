苗栗頭份美食「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」，位於頭份交流道旁的高CP值火鍋吃到飽，自助區提供多款羊肉、肉片、蔬菜、主食、炸物、甜點、飲料、冰品任你吃到飽，可以讓特別不敢吃羊或牛的客人來用餐有更多選擇✌️炸物區若有看到鹹酥雞和大腸包小腸肯定要吃爆啦！店內用餐免服務費，還有當月壽星優惠，想吃肯定要提前訂位喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」位於頭份交流道旁，下交流道大約三分鐘即可抵達，交通很便利！地點就在知名的築間火鍋旁邊，還蠻好找的！

▲若是開車前來，可以將車輛停放在周邊白線，或是麥當勞旁邊的收費停車場。

▲店家2024年春節的營業時間，2月8日小年夜有營業，2月9日除夕至2月13日初四休息，2月14日初五起正常營業！

▲店內的座位數很多，空間很寬敞舒適，有四人桌和六人桌，還有貼心提供兒童座椅！而且他們桌面上的是安全的電磁爐，而非瓦斯設備！

【不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽｜完整菜單MENU】

▲這是「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）！他們的湯底有9種，選擇很多樣！而且店內用餐免服務費👌

▲「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」也有提供外帶服務，可以選擇店家搭配好的套餐，若有其他想追加的品項則可以額外單點！

▲「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」店內用餐須知，供參考。

【不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽｜自助區】

▲這個冷藏櫃裡面是需要額外付費單點的飲品和啤酒（喝酒不開車，開車不喝酒）

▲自助區的品項很多，走道也很寬敞，人多的時候只要稍微等一下就能順利取餐，動線還蠻順暢的！而且店家提供了近百樣的食材任你吃，真的是誠意滿滿滿💯

▲香甜爆米花～是小朋友們很愛的品項～

▲這裡還有小可頌和披薩切片～

▲醬料區最特別的就屬店家特製的「油潑辣子」了，愛吃辣的朋友一定要加，老闆還說很多客人問這款辣椒有沒有額外販售呢😂

▲涼拌小菜～在吃火鍋前可以先夾一些涼拌菜來開開胃！

▲這邊還有咖哩、滷牛腸、臭豆腐、鴨血等～

▲主食有王子麵、雞絲麵、鍋燒麵、寬粉、冬粉，還可以自行淋上滷汁！

▲開放的自助區有各種蔬菜和羊肉及牛肉食材，想吃什麼自己拿，吃多少拿多少，不要浪費食材👌是說這裡有別於傳統羊肉爐的簡陋環境，比較像是一般火鍋店的樣子呢！

▲這邊的羊腳筋、羊排、羊肚、羊大骨、羊膝、羊心、牛腩、牛筋都可以吃到飽！

▲肉片區則有羊肉片、豬肉片和牛肉片～當時看到肉片快被夾光～服務人員很快就會補好補滿～

▲飲料區有低糖薏仁水、多酚無糖紫茶、卡曼橘果汁、雀巢熱飲、可口可樂系列飲品～

▲明治Sucre冰淇淋有兩種口味～還有兩款冰棒！

▲這一區有金選奶茶和茉香綠茶～飯後還可以擠一隻霜淇淋當點心～

▲三色燒賣一個個排排站好～看起來就很療癒～

▲吐司區這邊有抹醬可以自行取用，再將抹好的吐司放到烤箱加熱！

▲必須要說他們的炸物區未免也太有誠意了吧，老闆說這些炸物都會不定期更換，吃完後再補上的品項也會不太一樣，我只能說有看到「鹹酥雞」和「大腸包小腸」一定要馬上拿，真的超讚啦！

尤其是他們的「鹹酥雞」最讓人驚艷，可惜吃到好吃想再回過頭拿，早已經被掃盤了阿，而且當天廚房也沒有要再補鹹酥雞了😭

▲甜點區會有多款小蛋糕～以及醇奶布丁、雞蛋布丁、LCA多多、中華水果豆花、中華花生豆花、中華甜愛玉等品項！

【不打羊｜豐富多樣的食材任你吃到飽】

▲第一輪肯定要把想吃的食材夾好夾滿，第二輪再把吃到喜歡的食材繼續追加，就是要吃個過癮啊！！

▲鍋物可以選單一口味，或是可以請店家做成鴛鴦鍋，升級鴛鴦鍋免加價，那當然是要選鴛鴦鍋，一次才能享受到兩種不同的湯底口味啊！這一鍋有蒜頭的湯底是「元氣鍋」，入口就喝得到滿滿蒜味！

▲麻辣湯是店家最熱賣的口味TOP1，敢吃辣的朋友一定要點！因為這是老闆特地去拜師學藝，使用秘製的鮮炒紅油，裡面有多種辣椒及花椒，就要讓客人吃到香中帶麻的四川麻辣鍋的口味！

▲因為我們有點麻辣鍋～所以當然要到自助區拿鴨血和豆腐加到鍋底裡面煮啊！只不過他們的麻辣鍋真的頗辣，大約是中辣以上的等級，如果覺得太辣都可以和老闆反應，請他協助調整辣度唷👌

▲除了鴨血和豆腐以外，他們居然還有提供滷牛腸耶，當然也要一起放到麻辣鍋裡煮到更入味 😋

▲自助區的蔬菜、火鍋配料和肉品的選項很多，只好把想吃的都夾一些，不然會讓人陷入選擇困難啊！

▲雖然說是吃到飽，但是他們的食材也不馬虎，尤其是我愛吃的南瓜和玉米都很甜，蔬菜食材也很新鮮！而且火鍋配料的丸子也很真材實料！就算不特別愛吃羊的朋友，來這裡也可以吃得很滿足🥰

▲肉片也是拿好拿滿啦！我們牛肉片、豬肉片和羊肉片都有夾！個人最愛的還是油花豐富的牛五花🤩

▲肉片通通丟下鍋就是過癮啦！肉類煮麻辣鍋最適合，起鍋後就能直接享用，不太需要沾醬就很夠味！

▲羊肉控來這邊肯定也是要吃好吃滿啊！羊腳筋、羊排、羊肚、羊大骨、羊膝、羊心通通點一輪👍

▲自助區放夾子的地方旁邊就有吸管可以自取，這吸管主要是用來吸羊大骨的骨隨，所有的大骨精華都在這兒啊！

▲我們把羊肉和牛肉都放到元氣鍋裡面煮～煮熟以後再額外沾豆腐乳來吃更對味！

▲羊肉每個部位的肉質和風味都不同，我自己平常不太吃羊，覺得羊肉的味道還是蠻明顯的！所以我自己就專攻牛肉來吃啦😋陪著愛吃羊肉的老公來用餐，他吃得開心滿足，我也是很HAPPY的啦✌️

▲炸物和甜點最好一次只拿一樣嚐鮮，不然很有可能火鍋還沒煮好，你就吃到半飽了啦🤣🤣🤣在這裡再次提醒，只要看到＂鹹酥雞＂肯定要拿爆，不要像我只拿了一塊，後悔到離開前還在搥胸😭

▲這天到「不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽」吃得很飽很滿足，自助區的蔬菜、火鍋配料和肉品的食材很豐富也很新鮮，湯頭也很講究不馬虎，炸物區更是誠意滿滿滿，來這必吃鹹酥雞和大腸包小腸啦！想吃什麼就夾什麼，可以讓特別不敢吃羊或牛的客人來用餐有更多選擇✌️自由度和CP值都很高，是間值得造訪的吃到飽鍋物新選擇，推薦給大家👍

***本文感謝”不打羊-頭份店 羊肉爐牛肉爐吃到飽”邀約,文章為真實感受分享***

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