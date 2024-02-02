這間位在車水馬龍轉角處的突奌咖啡喵，真的是相當低調，歐式鄉村風格裝潢，一入店內給人靜謐溫馨的感受，店內還有3隻超可愛的店貓陪伴，是貓奴們的愛店之一

餐點走的是義式料理，有義大利麵、燉飯、披薩等等，也有咖啡與甜點，菜單價位落在$100~$520之間，當天雖是平日，不少桌放上了客人預訂的牌子，相當受歡迎～

突奌咖啡喵 在哪？

突奌咖啡喵位於福州路與漢口街的轉角處，附近停車比較不方便，建議可以停放在中壢大潤發再走過來，走路大約7分鐘路程，外觀以藍綠色為主，簡約低調，門口帶點歐式風格，搭配綠色植栽給人清新感

店內空間

店內空間相當大，座位數不少，大片窗戶讓整個光線照映進店內，店內則採用暈黃的燈光，晚上則是一另種氛圍感，建議有特別想來用餐可以事先預約訂位，人多就不用等候許久唷！！

甜點櫃上放入了當天有的甜點，甜點都是限量的，當天完售就沒有嚕！！

毛店長

店內有三隻毛店長，每隻個性都不太一樣，不過當天似乎是他們的午睡時間，都睡的很沉，哈哈哈！！

這隻是Tatami，已經高齡17歲了，看到他們在睡覺就別吵醒他們啦！！

這隻是Nimo，也已經15歲了，喜歡睡在窗邊的位置～

這隻是胖仔仔，最年輕的一隻，睡到翻肚實在有夠可愛膩～

水杯餐具自取

店內不收取服務費，水杯餐具有需要都可以自由取用～

菜單MENU

菜單有義大利麵、燉飯、披薩、鬆餅、咖啡與甜點等，菜單價位落在$100~$520之間，選擇品項相當多元，還有當日限定品項唷！！

餐點

香煎干貝明太子義大利麵

當天的干貝有一顆有點煎過頭焦焦的，不過整體份量上覺得很可以，奶香味十足，濃郁鮮香～

爐烤大蝦佐海膽奶油細扁麵

友人點的則是細扁麵，麵體吸飽醬汁相當不錯，不過奶味比較重些，吃不太出來海膽味，但整體是不錯吃的

提拉米蘇

提拉米蘇部分帶點酒香，不過酒味沒有很明顯，鮮奶油部分偏膩口，整體上中規中矩

可麗露（鐵觀音）

最期待的就是可麗露了，不過不曉得是不是因為拍照放比較久的關係，可麗露整體軟軟的沒有脆度，個人沒有很喜愛

新鮮水果茶

冷冷的天就來上一壺暖呼呼的水果茶，搭配上甜點最合適～

原味拿鐵

拿鐵喝起來相當順口，搭配上奶香滑順，還帶點咖啡的風味～

分享給大家

店家/景點資訊

店家名稱：突奌咖啡喵

所在地址：臺灣桃園市中壢區福州路20號

營業時間：週一～週五 11:30am-19:00pm

週六～週日 11:30am-20:00pm

週二公休

週六～週日 11:30am-20:00pm 週二公休 店家電話：03-4282972

備註資訊：

✔每人低消$100

✔免收服務費

✔免費wifi

交通資訊

延伸閱讀