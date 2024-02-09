苗栗頭份美食「 瀧厚炙燒熟成牛排-苗栗頭份大潤發店」，熟成牛肉第一品牌在苗栗地區的首間分店！賣場有停車場方便停車，不現金額消費就能免費折抵2小時，完全不用煩惱停車的問題，可以在逛完大潤發時來這填飽肚子唷！店家提供單點和套餐供選擇，內用即可享有玉米濃湯、羅宋牛肉湯及飲料無限暢飲，超讚的啦！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單MENU供參考！

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▲「 瀧厚炙燒熟成牛排」位於苗栗頭份大潤發的一樓，來這邊可以逛賣場又能填飽肚子，一舉兩得超方便！而且賣場設有停車場，只要在賣場不限金額消費，就能免費停車2小時，完全不用煩惱停車的問題啦👍

▲店家走的是英倫摩登style，店外觀和內部環境都很美，店內多為四人座的位置，空間很寬敞舒適！

▲店內也有兩人坐的位置，若是用餐人數比較多，也可以請店家協助併桌用餐喔！

▲座位旁邊有提供一般插座和USB插座，充電很方便！

▲自助區有紅人A1、BB辣醬、TABASCO等醬料可以取用，桌邊也有胡椒鹽和玫瑰鹽能搭配牛排！

▲飲料自助區提供了可口可樂系列飲品和熱飲等品項～想喝什麼自己倒～

▲自助區的羅宋牛肉湯超有誠意，裡面有滿滿的洋蔥、紅蘿蔔和牛肉塊，湯頭也很鮮甜濃郁！

▲玉米濃湯裡面有玉米粒和紅蘿蔔～是說吃牛排就是要配玉米濃湯才對味啊！我光是玉米濃湯就喝了兩三碗呢🥰

【瀧厚炙燒熟成牛排｜完整菜單MENU】

▲這是「瀧厚炙燒熟成牛排」的完整菜單，供參考（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

【瀧厚炙燒熟成牛排｜極致雙人套餐】

▲這天點了極致雙人套餐，套餐內含生菜沙拉、蒜香蛤蜊、老饕菲力牛排、炙燒熟成肋眼牛排、兩份主廚甜點！再額外單點酥皮濃湯、炸物總匯拼盤、卡本內蘇維紅酒！

【生菜沙拉】

▲雙人套餐附一份主廚沙拉，可以選擇凱薩醬或和風醬！我們這天選的是凱薩醬，上面還加了些起司粉增添香氣！

▲吃肉肉就是要配上生菜沙拉比較營養均衡啊！他們的生菜口感爽脆，還加了小番茄和麵包丁點綴，搭配濃郁的卡薩醬，吃起來很開胃😋

【香蒜麵包】

▲套餐還有附兩塊香蒜麵包，麵包可以單吃，也可以到自助區拿玉米濃湯，沾湯吃也超讚！

【酥皮濃湯】

▲雖然說自助區已經有兩款湯品可以暢飲了，但看到酥皮濃湯我還是會不爭氣得想點來吃😭

▲酥皮濃湯上層的酥皮是螺旋狀的，而非起酥麵包上的那種酥皮，我覺得這種酥皮比較香酥好吃，一口濃湯配上一口酥皮，超級完美的啦😍

【炸物總匯拼盤】

▲炸物總匯拼盤可以一次滿足炸物控的喜好～裡面有黃金洋蔥圈、酥脆花枝丸、經典薄脆雞翅、酥炸魚柳條！

▲店家菜單上的炸物品項其實有六款，除了拼盤裡面的這四款以外還有黃金脆薯和泰式蝦餅，如果拼盤能變成六選四，我會更愛啦！

▲他們的炸物酥脆不油膩，油瀝的蠻乾淨的，炸物控肯定要點啊！這拼盤很適合人多聚餐Share著吃😍

【蒜香蛤蜊】

▲他們的蒜香蛤蜊我超愛！蛤蜊很大顆飽滿，每一顆都吐沙吐得很乾淨，肉質很鮮甜，還帶有濃濃的蒜香味！

【熟成肋眼牛排】

▲這款肋眼牛排推薦熟度是五分熟，我覺得熟度很剛好，端上桌以後也完全沒有血水！在瓷盤上面除了肋眼牛排這個主角以外，還有玉米筍、花椰菜、甜椒點綴！

▲熟成肋眼牛排的厚度適中，入口可以吃得到滿滿的肉香，建議可以先吃原味，再搭配胡椒鹽或玫瑰鹽，最後再沾取店家特製的醬料，一次可以品嚐到多種不同的風味🥰

【老饕菲力牛排】

▲老饕菲力牛排我推薦必點！！！這部位是牛的腰內肉，肉塊很厚實，肉質鮮嫩，吃得到滿滿的肉汁！

▲我覺得淋上店家特製的醬汁味道更讚，肉的味道不但沒有被蓋掉，還更能襯托出肉的香甜，是讓人愛到無法自拔的超美味牛排啦😋

【卡本內蘇維紅酒】

▲在這裡吃牛排居然還有紅酒可以點耶！紅酒配牛肉的組合更能襯托出牛肉的美味，而且還能去油解膩，讓紅酒喝起來的層次感更加分明，超級讚（喝酒不開車，開車不喝酒）

【甜點】

▲主廚甜點是千層蛋糕和布朗尼乳酪蛋糕，個人比較喜歡濃郁的布郎尼乳酪蛋糕！這時還可以到自助區倒杯熱咖啡來搭配，為這一餐做個完美的ENDING🥰

整體來說，這間「瀧厚炙燒熟成牛排」的牛排肉質很不錯，是不需要搭配醬料就好吃的質感牛排，特別推薦老饕菲力牛排，肉塊厚實多汁，有夠好吃的！內用的自助區還提供玉米濃湯和羅宋牛肉湯喝到飽，也有飲料無限暢飲！就是一間肉控會吃得很滿足的舒適牛排館！而且還可以吃飽喝足後還能順道逛個大潤發採買民生用品，停車也很便利唷✌️

***本文感謝”瀧厚炙燒熟成牛排-苗栗頭份大潤發店”邀約,內文為真實感受分享***

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