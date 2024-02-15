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台中【寶島53行館】近台中火車站，Google及訂房網評價4分以上。著名的台中景點宮原眼科就在對面，而著名的lalaport 購物中心也都是步行就可以到了。國家漫畫博物館也都在附近而已，地點相當方便。而且它算是平價旅店，但提供洗衣機及健身房，如果大部份時間都在外面趴趴走，想到一間乾淨舒適的旅店，這裏可是不錯的選擇

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寶島53行館 飯店資訊

寶島53行館 交通停車

【自行開車】 Google導航輸入 寶島53行館 即可到達

Google導航輸入 即可到達 【停車場】 有附設免費停車場，開車來很方便 ( 但位子有限)

有附設免費停車場，開車來很方便 ( 但位子有限) 【大眾運輸】可搭乘台鐵至台中火車站

▼建議飯店門口先下行李，會給張停車場圖卡，飯店停車場位置就在李方艾美酒店旁的站前停車場，走路1-2分鐘即可到達。

寶島53行館 空間環境

【寶島53行館】位在台中市中心的台中火車站對面，下火車過個馬路就了。著名的宮原眼科更近，就在對面

前陣子新開的國家漫畫博物館也都附近。想逛街的話，對面的lalaport 購物中心、太魯閣購物中心都可以逛個過癮

櫃台大廳

雖然是平價旅店，但旅店的設計感覺還滿有時尚感的

大廳的休閒空間相當寬敞

如果要查詢資料的話，這裏備有電腦

已經有很多媒體都介紹過了，在一些訂房網站也拿下不錯的分數

飯店設施還有健身房及洗衣房，這對出外的旅店真的太方便了

當然囉，如果有健身習慣的朋友，也可以來運動一下

更佛心的是，這裡的自助洗衣烘衣設備全都免費，只要付個洗衣粉費用就好了

寶島53行館 精緻家庭房

我們入住的是精緻家庭房 。房內有兩大床，空間約 8 坪，這樣的空間算是滿寬敞的

窗外景觀可以看到李方愛美酒店後方的巷子，窗外帶點綠意，感覺還不錯

除了在床上休息外，有個單人沙發及小書桌，當做化妝桌也滿好的

快煮壺及咖啡包、茶包

浴室使採用淋浴間的形式，基本的備品都俱備，但吹風機是壁掛式的，這點不是那麼方便

寶島53行館 早餐

我們沒有選擇早餐! 因為這一帶好吃的東西太多了，所以選擇外食!

可以透過Agoda預訂含早餐的房型，大人220元、小孩則須支付165元，通常到飯店再加購會更貴喔！

寶島53行館 附近景點美食

如果要入住台中市區，【寶島53行館】交通方便，這間高品質飯店被評為4星級，提供客人健身中心和餐廳

附近景點、美食多，CP 值算是滿不錯的，著名的台中景點宮原眼科就在對面特別是位在台中火車站前附近新開了lalaport 購物中心及火車站對面的大魯閣新時代購物中心都很近





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