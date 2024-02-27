位於神奈川的箱根從新宿就能直達，只需要一個半小時就能到這個世外桃源，是連日本人都喜愛的近郊，自然景觀豐富，可以游湖、搭纜車、欣賞楓葉及櫻花，晴朗時還能看到富士山的美景。該地區也是知名的溫泉聖地，以「箱根七湯」聞名，有多種不同的泉質，既能養顏美容、也能治療肌肉痠痛、促進血液循環。

箱根親子住宿推薦

是連當地居民都會特地前往泡湯的人氣飯店，出了「箱根湯本站」就能搭乘免費的飯店接駁車前往，，附設免費停車場，自駕遊的旅客也很便利。入住時飯店會提供手環，消費只需掃描上面的條碼，離館時再進行結帳。泡湯空間大，館內設施多且交通便利，是超人氣的箱根親子飯店。

和洋混搭的客房外國人住起來更適應，也有提供純和式的套房選擇豐富。房內設備充足，沐浴及備品也都有提供。若預算充足還能選擇自帶溫泉的客房，露臺提供半開放的私人溫泉，隨時都能泡湯休憩，水源和公共浴池相同是無色無味的弱鹼泉水，有效舒緩神經及肌肉痠痛。

房內的小袋子內有毛巾、浴衣等用品，提著就能外出泡湯，男女公眾浴池在頂樓，抬頭望去就是群山繚繞的美景，中間還有個特殊的石風呂的圓形浴池。泡完湯更衣間就有沐浴品可以盥洗，還能索取免費的浴帽、刮鬍刀等用品，一樓空間有按摩椅可以預約使用。館內供應早/晚餐，buffet餐點豐富美味，最特別的館內有販售知名的冰淇淋CREMIA，酥脆的貓舌餅甜筒配上北海道牛乳冰淇淋，絕對不能錯過 !

箱根湯本溫泉天成園飯店 →

鄰近人氣景點「小湧園溫泉樂園」，只有一站巴士站的距離，是集團內最新開立的飯店。大廳全天候提供免費的咖啡與麥茶，還有提供書籍可以自行借閱。

房間空間相當大，和洋混和的佈置睡起來很舒服，基本的備品都有，還有應景的溫泉小饅頭可以品嚐，盥洗提供DHC的沐浴品。每間房間都有溫泉可以使用，配有知名「信樂燒」的浴缸。房內有日式浴衣和木屐讓你穿著到大浴池，就連兒童也有專屬的浴衣、拖鞋及毛巾，依照人數會有盥洗包，可以放入竹編提籃提著到溫泉盥洗，細節設想的很周道。

5、6樓有男女分開的公眾浴池，每日會照性別交換使用，入住多日可以欣賞到兩邊不同的風景。往往旅客都會選擇一泊二食的方案入住，晚餐有日式鐵板燒或是會席料理，強調要讓旅客有滿足五感的用餐體驗，擺盤精緻、餐點美味還能品嚐到分子料裡。套餐式的早餐份量充足有西式及和式餐點可以挑選，入住過的旅客都流下了好評價!

箱根小湧園天悠日式旅館 → BOOKING訂房 |

位置就在搭乘觀光海賊船的碼頭旁，是一間和洋風格的日式旅館，因提供到車站的免費接駁服務，許多旅客利用接駁車先到飯店寄放行李，再直接到附近的觀光景點遊玩，省下自己通勤的煩惱，也有提供免費的停車場可以使用，距離最近的桃源台車站也只需要走路2分鐘。

房間小巧精緻，現代化設計住起來舒適便利，基本備品都有，硬體設備也都很充裕。超人氣的湖畔豪華客房，可以在陽台上泡著私人溫泉邊欣賞蘆之湖的美景。有溫泉小包可以提著外出泡湯，無邊際的露天溫泉讓人心曠神怡，浴池空間都很大，旅客之間能保留個人空間。

館內的早/晚餐菜色豐富，自助式的buffet選擇相當多樣，還有現作料裡區，可以品嚐新鮮的烤魚及牛排。甜點還有紅豆湯、霜淇淋、新鮮水果搭配濃郁的果醬或巧克力醬，大人小孩都很滿足。園區內有一個內嵌式的網美座椅，被無邊際的水池包圍，天氣好時有許多人會特地前往拍美照。另外大廳有傳統浴衣可以免費租借，樣式相當多樣，可以換上浴衣在美麗的園區內拍照留念 ! 因交通便利成為了相當有人氣的箱根親子飯店。

箱根蘆香織日式旅館 → BOOKING訂房 |

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