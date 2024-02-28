2024桃園燈會 閃閃桃園 閃閃桃林，雙展區3大主題亮點分享

2024桃園燈會閃耀登場了! 今年燈會從2/21(三)到3/3(日)以科技和藝術為主軸，主題:閃閃桃園閃閃桃林。打造不同於以往的傳統燈會，更有互動和燈光效果的燈會活動。分別在桃園的南昌森林運動公園和虎頭山創新園區展出，

2024桃園燈會✨閃閃桃園 閃閃桃林✨

🏮活動日期：2/21(三)-3/3(日)

🏮活動時間：平日18:00-21:30；假日18:00-22:00

🏮活動展區：南昌森林運動公園和虎頭山創新園區

🏮官網連結：https://lanternfestival.tycg.gov.tw

2024桃園燈會-雙展區地圖

地圖皆為官方下載，兩邊交通距離約10分鐘內 虎頭山創新園區: 桃園區成功路三段1號 南昌森林運動公園: 桃園區向善街120號 2024桃園燈會-免費接駁車與交通管制資訊

免費接駁車：假日16:30開始，平日17:00開始，有藍線和紅線接駁車，每10-15分鐘一班

2/21-3/3 每日17:00-23:00進行交通管制

紅線接駁車: 從桃園火車站後站出發

藍色接駁車: 從南昌公園(健行路)出發

大眾運輸轉乘建議方式

2024桃園燈會-小提燈領取方式 17:00起發放

假日 2/24、2/25、2/28、3/2、3/3，都會提供小提燈免費發放，有三款小提燈「桃氣龍」、「寶桃龍」還有接駁車限定的「春桃共榮」，限量發送當天發完會改送「龍平安福袋」。

限定發放地點: 桃氣龍 (虎頭山創新園區) ；寶桃龍(南昌森林運動公園)；春桃共榮(搭乘大眾運輸工具限定發送)

服務台有提供小提燈的發放，同時也可以諮詢還有哺乳室和醫務室的空間服務。

我們去的時候提燈已經發完了，可以平搭乘接駁車站牌的照片領取到龍年福袋喔!

2024桃園燈會-展區介紹 (南昌森林運動公園)

主題燈光秀: 平日18:00-21:30；假日18:00-22:00

以國內外藝術家大型燈光藝術作品展示為主，大型燈光秀每半小時展演一次，主舞台也會有大型節目表演活動

澳洲藝術家團隊 ENESS來台首次免費公開展演，帶來作品 《AIRSHIP ORCHESTRA-飛天交響樂》 ，透過立體音效、光雕帶來動態美學演出。

2024桃園燈會-展區介紹 (虎頭山創新園區)

龍年祈福提燈夜遊:19:30-20:30

將燈區打造成宋代市集，重現古代元宵節的氛圍，有漢服展演和巡演還有許多手作體驗、漢服體驗出租和特色市集等，市集老闆們都身著漢服來販售商品，真的超有時代穿越感。這區推薦親子必遊，有非常多可以互動的燈組讓孩子很有參與感! 很特別的是還有博杯拿獎金和拿轉運金幣的活動，大人小孩都能體驗，非常有趣又好玩。

#光球奇遇 這是室內展區，透過拍拍球會變化球的顏色喔!

#科技之幻境 超美的互動區，用身體觸發會產生影像變化

#桃園在地廟宇 這次很特別有廟宇一起參加燈會活動，還有博杯可以贏獎金喔!

#奇幻演繹 透過雷射強光投射光束，走在裡面像是被包圍了一樣，感受融入在作品中的體驗

#光點漫遊 走在滿天星斗下超夢幻的造景

#數位奇境盒 透過聲音的共振會出發燈光的閃爍變化

#科技光芒 像是螢火蟲一樣在虎頭山發光

猜燈謎 每天有名額限制猜對就可以得到手機掛繩

漢服租借 有提供付費的漢服租借，我們剛好穿漢服來逛超融入，還以為是租借來的XD

點茶DIY活動體驗 每次$300，是個很特別的傳統活動

畫糖和吹糖 這位老師傅我們之前就有遇過他，超推薦一定要欣賞和買的攤位

傳統樂器和樂器的演奏

還有古人裝扮的走街和巡演，姊妹倆服裝好融入她們

彩繪燈籠 每次燈會必拍，超有特色的手繪

這次桃園燈會超美超好拍，有非常多可以互動可以玩！姊妹倆最喜歡虎頭山這區的互動燈組，有拍拍會變色的大球還有超炫麗的雷射燈互動，除了兩區的舞台展演活動外，還有元宵猜燈謎、明信片拓印和賀卡手作活動等！活動很豐富很推薦晚上來這逛逛感受一下2024桃園燈會的魅力

2024桃園燈會✨閃閃桃園 閃閃桃林✨

🏮活動日期：2/21(三)-3/3(日)

🏮活動時間：平日18:00-21:30；假日18:00-22:00

🏮活動展區：南昌森林運動公園和虎頭山創新園區

🏮官網連結：https://lanternfestival.tycg.gov.tw

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