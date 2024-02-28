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★2024桃園燈會★ 閃閃桃園閃閃桃林，必拍必玩賞花燈完整攻略

2024-02-28 22:09:52 Tin 人氣：103
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Tin

發表篇數：69篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 桃園區

2024桃園燈會★桃園活動★ 2024桃園燈會:閃閃桃園閃閃桃林，燈會時間/閃閃桃園 閃閃桃林，雙展區3大主題亮點分享

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2024桃園燈會閃耀登場了! 今年燈會從2/21(三)到3/3(日)以科技和藝術為主軸，主題:閃閃桃園閃閃桃林。打造不同於以往的傳統燈會，更有互動和燈光效果的燈會活動。分別在桃園的南昌森林運動公園和虎頭山創新園區展出，

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2024桃園燈會✨閃閃桃園 閃閃桃林✨

🏮活動日期：2/21(三)-3/3(日)
🏮活動時間：平日18:00-21:30；假日18:00-22:00
🏮活動展區：南昌森林運動公園和虎頭山創新園區
🏮官網連結：https://lanternfestival.tycg.gov.tw

2024桃園燈會-雙展區地圖

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地圖皆為官方下載，兩邊交通距離約10分鐘內

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虎頭山創新園區: 桃園區成功路三段1號

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南昌森林運動公園: 桃園區向善街120號

2024桃園燈會-免費接駁車與交通管制資訊

免費接駁車：假日16:30開始，平日17:00開始，有藍線和紅線接駁車，每10-15分鐘一班

 
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2/21-3/3 每日17:00-23:00進行交通管制
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紅線接駁車: 從桃園火車站後站出發
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藍色接駁車: 從南昌公園(健行路)出發
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大眾運輸轉乘建議方式

2024桃園燈會-小提燈領取方式 17:00起發放

假日 2/24、2/25、2/28、3/2、3/3，都會提供小提燈免費發放，有三款小提燈「桃氣龍」、「寶桃龍」還有接駁車限定的「春桃共榮」，限量發送當天發完會改送「龍平安福袋」。

限定發放地點: 桃氣龍 (虎頭山創新園區) ；寶桃龍(南昌森林運動公園)；春桃共榮(搭乘大眾運輸工具限定發送) 

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服務台有提供小提燈的發放，同時也可以諮詢還有哺乳室和醫務室的空間服務。

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我們去的時候提燈已經發完了，可以平搭乘接駁車站牌的照片領取到龍年福袋喔!

2024桃園燈會-展區介紹 (南昌森林運動公園)

主題燈光秀: 平日18:00-21:30；假日18:00-22:00

以國內外藝術家大型燈光藝術作品展示為主，大型燈光秀每半小時展演一次，主舞台也會有大型節目表演活動

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澳洲藝術家團隊 ENESS來台首次免費公開展演，帶來作品《AIRSHIP ORCHESTRA-飛天交響樂》，透過立體音效、光雕帶來動態美學演出。

2024桃園燈會-展區介紹 (虎頭山創新園區)

龍年祈福提燈夜遊:19:30-20:30

將燈區打造成宋代市集，重現古代元宵節的氛圍，有漢服展演和巡演還有許多手作體驗、漢服體驗出租和特色市集等，市集老闆們都身著漢服來販售商品，真的超有時代穿越感。這區推薦親子必遊，有非常多可以互動的燈組讓孩子很有參與感! 很特別的是還有博杯拿獎金和拿轉運金幣的活動，大人小孩都能體驗，非常有趣又好玩。

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#光球奇遇 這是室內展區，透過拍拍球會變化球的顏色喔!

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#科技之幻境 超美的互動區，用身體觸發會產生影像變化

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#桃園在地廟宇 這次很特別有廟宇一起參加燈會活動，還有博杯可以贏獎金喔!

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#奇幻演繹 透過雷射強光投射光束，走在裡面像是被包圍了一樣，感受融入在作品中的體驗

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#光點漫遊 走在滿天星斗下超夢幻的造景

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#數位奇境盒 透過聲音的共振會出發燈光的閃爍變化

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#科技光芒 像是螢火蟲一樣在虎頭山發光

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猜燈謎 每天有名額限制猜對就可以得到手機掛繩

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漢服租借 有提供付費的漢服租借，我們剛好穿漢服來逛超融入，還以為是租借來的XD

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點茶DIY活動體驗 每次$300，是個很特別的傳統活動

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畫糖和吹糖 這位老師傅我們之前就有遇過他，超推薦一定要欣賞和買的攤位

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傳統樂器和樂器的演奏

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還有古人裝扮的走街和巡演，姊妹倆服裝好融入她們

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彩繪燈籠 每次燈會必拍，超有特色的手繪

這次桃園燈會超美超好拍，有非常多可以互動可以玩！姊妹倆最喜歡虎頭山這區的互動燈組，有拍拍會變色的大球還有超炫麗的雷射燈互動，除了兩區的舞台展演活動外，還有元宵猜燈謎、明信片拓印和賀卡手作活動等！活動很豐富很推薦晚上來這逛逛感受一下2024桃園燈會的魅力★桃園活動★ 2024桃園燈會:閃閃桃園閃閃桃林，燈會時間/

2024桃園燈會✨閃閃桃園 閃閃桃林✨

🏮活動日期：2/21(三)-3/3(日)
🏮活動時間：平日18:00-21:30；假日18:00-22:00
🏮活動展區：南昌森林運動公園和虎頭山創新園區
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