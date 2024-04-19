亞卓鄉土客家菜 在南投埔里一帶小有名氣，幾次的旅行開車經過，總見餐廳停車場完全沒有空位，甚至有團體旅行的遊覽車停靠馬路邊，而裡頭滿滿的用餐人潮，熱鬧的很。礙於只有三人同行，似乎不容易點菜，只得轉身另尋他處覓食，這回有朋友一家同行，終於有機會品嚐我最愛的客家料理，飽餐一頓。

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亞卓鄉土客家菜 好客空間 有包廂

紅磚砌牆，復古窗櫺，搭配木質桌椅，為亞卓鄉土客家菜增添一股濃濃的復古懷舊風情，彷彿回到兒時的外婆家，有一種親切、熟悉，家的感覺。

亞卓鄉土客家菜整體的用餐環境簡約古璞，桌與桌之間保持著禮貌性的距離，坐起來非常寬敞舒適。

有特色的木雕窗花，以及代表客家的花布巾，甚至是小版的紅色地磚，這些陳設讓整體空間的客家風情再升一級。

我個人最喜歡亞卓的戶外空間，活像是客家大院的規格，還有幾許綠意，好適合親朋好友一起的聚餐場所。

半包廂、全包廂座位的空間都很開闊，想辦幾桌都不成問題，對於像我們這樣常聚會的家庭來說，肯定要直接放入口袋名單，即使是外縣市遠道而來的旅行，也很適合來亞卓用餐。

亞卓鄉土客家菜 美味佳餚

客家菜的雞肉/鵝肉通常都是受歡迎的佳餚，我們自然也不免俗地點了一份白斬雞，味道璞實新鮮，沒有過多的調味，不柴不膩口，雞皮則是孩子們的最愛。

南投天氣熱呼呼，來盤涼筍消暑氣，又脆又甜，爽口開胃。

一桌子六個人都愛菜脯，來到客家餐廳怎能錯過菜脯煎蛋？鹹香涮嘴，能多扒幾口飯。

客家菜總有幾道必點招牌，客家小炒我們向來不會錯過，畢竟是下飯菜，單吃口味比較重，但又不想錯過這道經典佳餚，只好努力多吃幾口飯，連小孩也是讚不絕口，回味再三。同時，它也很適合當下酒菜。

綠色青菜種類繁多，來這裡當然要選不一樣且不常吃的，我們都喜歡過貓的口感，火候掌控的不錯，清脆不油膩。

孩子們欽點的金沙豆腐，切成小塊的更好入口，它也是一道鹹香開胃的料理，但味道是有層次的，即使不搭飯直接吃也剛好。

鹹豬肉也是我們到客家餐館會點的菜，肉片切的很薄，沒有太多的負擔，最愛外層酥脆的口感，有了它又多好幾碗白飯。

餐後突然送上山粉圓，原來是店家招待，冰冰涼涼的既解膩又消暑氣。

亞卓鄉土客家菜不畏九二一地震的重創重新出發，秉持道地的客家風味，在當地傳出好口碑，甚至口耳相傳到外縣市，提供足夠的空間、包廂與專屬停車場，還有為幼兒準備的兒童椅及餐具，適合大大小小的聚會，也以客家人好客的精神為遠道而來的旅者烹調一道道美味料理，持續飄香。

店家資訊

1110AM – 1400PM

1700PM – 2030PM

(049)291-8218

南投縣埔里鎮中山路三段412-1號

（禁攜寵物）

※ 備停車場