兔貓跟柚子終於去宜蘭玩啦！看了很多地方都想去玩！

第一站就是 邱比準Cupishoot射擊博物館！

這裡是 雨天備案的地方 是 親子會來遊玩的好地方哦！

大人小孩都可以玩的開心~

邱比準是亞洲首座射擊博物館，裡面有憤怒鳥彈弓

哆啦A夢空氣砲、瘋狂投籃機

巨大靶射標槍，超多古怪射擊關卡 ！

邱比準射擊博物館位在宜蘭冬山鄉的田間小路

正確地址是 宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

慢慢開看到 經典的擲標槍雕像 就到了哦！

這裡沒有停車場，外面馬路白線可以免費停車！

邱比準門票收費為250元

未滿90公分或70歲以上可免費入園

持身心障礙手冊和一陪伴者可購買半價愛心票

多人同行還有額外折扣，越多人來越好！

3人同行折50、4人同行折100、12人同行打8折 (折600)

另外還有2種雙館聯票

「邱比準＋畫框博物館」、「邱比準＋𝘋𝘈𝘠𝘑𝘈V𝘜白日夢自拍館」

兩間門票分開買原價450元，聯票只要350元！

買一張可以去2個地方，超讚的哦！

工作人員會給 黃色戰鬥力手環

詳細記錄在每一個射擊關卡的戰績

比準度，體力、反應力，快來互相競技吧！

偷偷說有一關還可以趁機報仇哦~~~

正式闖關前，服務人員告訴我們「邱比準」的由來

邱比準到底是誰呢？是愛神邱比特的弟弟啦！！

因為哥哥箭法不準常常亂射亂配對，所以邱比準下定決心苦練箭術！

在人間開設了這間射擊訓練館，來挑戰邱比準所設下的關卡吧！

邱比準第一關：憤怒鳥大彈弓！

雖然關卡叫憤怒鳥，但其實是小豬們設下的陷阱啦！

每次都在遊戲中玩憤怒鳥攻擊小豬！小豬受不了啦！

所以跟邱比準申請來邱比準射擊博物館打工

這關主要考驗「觀察力」

要仔細瞄準目標位置和調整發射角度，全靠力氣是沒用的哦~

兔貓用看的覺得很簡單！結果好難@@

想打下面一直打地上~~柚子倒是蠻厲害的啦！

邱比準第二關：瘋狂籃球框

這關柚子投超準！畢竟是平常都有打球的人嘛~

兔貓只知道這關手很酸就是了！

投一、二排算1分、三、四排3分、第五排5分！

因為兔貓高的投不到只能投一、二排

柚子就是投高的，投完感想~

兔貓該去投籃球機練練！！

玩完二關後休息一下！

聽聽工作人員在二樓 介紹射擊武器的歷史

看看玻璃櫃展示各式各樣與射擊相關的收藏品！

有些都超帥的啦！

邱比準第三關：空氣槍

用可連發的空氣槍擊中標靶

先把全部槍塞滿子彈，然後就可以開始瘋狂連射！

以為容易結果兔貓想太簡單了

目標不大、空氣槍子彈又不好掌控

手很容易在打出去的時候歪掉

最後就差一點點就過關的說~~~~

邱比準第四關：哆啦A夢的空氣砲

哆啦A夢空氣砲是邱比準的人氣關卡

因為可以報仇！！

沒有啦！哈哈~兔貓絕對沒有報仇哦！

這關 必須控制空氣砲擊中對面敵人頭盔

讓頭盔上的風車轉起來才算過關

空氣砲會注入白煙，發出白色圈圈超好玩！

邱比準第五關：羅賓漢射蘋果

雖然兔貓有在夜市玩過，但最後幾隻才比較抓到感覺

反而是沒有玩過的柚子~姿勢100啊！玩超好！

而且射出去的箭都是超扎實打靶上！

感覺柚子把不滿都射在靶上了！

邱比準第六關：電子飛靶神槍手

其實兔貓也是衝著這關來玩！

也是想讓柚子玩！覺得柚子會喜歡玩這個~

沒想到！這天剛好遇到維修！！！

沒有玩到……真可惜！

邱比準第七關：巨大金屬靶射標槍

邱比準室內關卡告一段落啦！

要到 室外區玩巨大金屬靶射標槍啦！

每整點會開放投擲標槍

因為是在戶外雨天因為安全因素不開放

沒有射過標槍沒關係！關主會細心講解擲標槍訣竅

雖然標靶很大但要擊中也不容易啊！！

不過兔貓有射中哦！嘿嘿嘿！

邱比準：戶外其他關卡

柚子一眼就看中橡皮筋槍跑去玩了

別人2隻手柚子一隻手玩~

連跟兔貓玩打殭屍的幾台都是一隻手哦！！

其他還有丟沙包、足球射門、飛盤

不過不知道是不是風比較大？沒有看到飛盤~

這些都是可以一直一直玩的哦！

但是如果人很多就還是排隊一下~

兔貓跟柚子比較丟沙包，比較低分就請客！！

結果最後平手~

邱比準：DIY忍者飛鏢

大家闖關完後可以去換DIY忍者飛鏢哦！

兔貓跟柚子換完後就在戶外的椅子上折

順便休息休息~剛好當天有風涼涼的~

柚子比較聰明很快就折好了！！

跟柚子說了好久~終於來玩了！

這家真的是大人小孩都可以一起玩的地方！

兔貓跟柚子都玩的很開心！

關主人都好好哦~還會幫我們加油(*^ω^*)

宜蘭是很常下雨的地方，所以邱比準射擊博物館真的是一個好地點！

當天還有小朋友戶外教學~

兔貓還有去畫框博物館逛，下一次跟大家分享！

地點：邱比準射擊博物館

地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號

開放時間：09:00-17:00 (周四公休)

邱比準射擊博物館FB(點我點我)

門票：250元，3人同行折50，4人同行折100

2種雙館聯票「邱比準＋畫框博物館」

「邱比準＋𝘋𝘈𝘠𝘑𝘈V𝘜白日夢自拍館」

兩間門票分開買原價450元

聯票只要350元！



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