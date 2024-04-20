兔貓跟柚子終於去宜蘭玩啦！看了很多地方都想去玩！
第一站就是邱比準Cupishoot射擊博物館！
這裡是雨天備案的地方是親子會來遊玩的好地方哦！
大人小孩都可以玩的開心~
邱比準是亞洲首座射擊博物館，裡面有憤怒鳥彈弓
哆啦A夢空氣砲、瘋狂投籃機
巨大靶射標槍，超多古怪射擊關卡！
邱比準射擊博物館位在宜蘭冬山鄉的田間小路
正確地址是宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號
慢慢開看到經典的擲標槍雕像就到了哦！
這裡沒有停車場，外面馬路白線可以免費停車！
邱比準門票收費為250元
未滿90公分或70歲以上可免費入園
持身心障礙手冊和一陪伴者可購買半價愛心票
多人同行還有額外折扣，越多人來越好！
3人同行折50、4人同行折100、12人同行打8折 (折600)
另外還有2種雙館聯票
「邱比準＋畫框博物館」、「邱比準＋𝘋𝘈𝘠𝘑𝘈V𝘜白日夢自拍館」
兩間門票分開買原價450元，聯票只要350元！
買一張可以去2個地方，超讚的哦！
工作人員會給黃色戰鬥力手環
詳細記錄在每一個射擊關卡的戰績
比準度，體力、反應力，快來互相競技吧！
偷偷說有一關還可以趁機報仇哦~~~
正式闖關前，服務人員告訴我們「邱比準」的由來
邱比準到底是誰呢？是愛神邱比特的弟弟啦！！
因為哥哥箭法不準常常亂射亂配對，所以邱比準下定決心苦練箭術！
在人間開設了這間射擊訓練館，來挑戰邱比準所設下的關卡吧！
邱比準第一關：憤怒鳥大彈弓！
雖然關卡叫憤怒鳥，但其實是小豬們設下的陷阱啦！
每次都在遊戲中玩憤怒鳥攻擊小豬！小豬受不了啦！
所以跟邱比準申請來邱比準射擊博物館打工
這關主要考驗「觀察力」
要仔細瞄準目標位置和調整發射角度，全靠力氣是沒用的哦~
兔貓用看的覺得很簡單！結果好難@@
想打下面一直打地上~~柚子倒是蠻厲害的啦！
邱比準第二關：瘋狂籃球框
這關柚子投超準！畢竟是平常都有打球的人嘛~
兔貓只知道這關手很酸就是了！
投一、二排算1分、三、四排3分、第五排5分！
因為兔貓高的投不到只能投一、二排
柚子就是投高的，投完感想~
兔貓該去投籃球機練練！！
玩完二關後休息一下！
聽聽工作人員在二樓介紹射擊武器的歷史
看看玻璃櫃展示各式各樣與射擊相關的收藏品！
有些都超帥的啦！
邱比準第三關：空氣槍
用可連發的空氣槍擊中標靶
先把全部槍塞滿子彈，然後就可以開始瘋狂連射！
以為容易結果兔貓想太簡單了
目標不大、空氣槍子彈又不好掌控
手很容易在打出去的時候歪掉
最後就差一點點就過關的說~~~~
邱比準第四關：哆啦A夢的空氣砲
哆啦A夢空氣砲是邱比準的人氣關卡
因為可以報仇！！
沒有啦！哈哈~兔貓絕對沒有報仇哦！
這關必須控制空氣砲擊中對面敵人頭盔
讓頭盔上的風車轉起來才算過關
空氣砲會注入白煙，發出白色圈圈超好玩！
邱比準第五關：羅賓漢射蘋果
雖然兔貓有在夜市玩過，但最後幾隻才比較抓到感覺
反而是沒有玩過的柚子~姿勢100啊！玩超好！
而且射出去的箭都是超扎實打靶上！
感覺柚子把不滿都射在靶上了！
邱比準第六關：電子飛靶神槍手
其實兔貓也是衝著這關來玩！
也是想讓柚子玩！覺得柚子會喜歡玩這個~
沒想到！這天剛好遇到維修！！！
沒有玩到……真可惜！
邱比準第七關：巨大金屬靶射標槍
邱比準室內關卡告一段落啦！
要到室外區玩巨大金屬靶射標槍啦！
每整點會開放投擲標槍
因為是在戶外雨天因為安全因素不開放
沒有射過標槍沒關係！關主會細心講解擲標槍訣竅
雖然標靶很大但要擊中也不容易啊！！
不過兔貓有射中哦！嘿嘿嘿！
邱比準：戶外其他關卡
柚子一眼就看中橡皮筋槍跑去玩了
別人2隻手柚子一隻手玩~
連跟兔貓玩打殭屍的幾台都是一隻手哦！！
其他還有丟沙包、足球射門、飛盤
不過不知道是不是風比較大？沒有看到飛盤~
這些都是可以一直一直玩的哦！
但是如果人很多就還是排隊一下~
兔貓跟柚子比較丟沙包，比較低分就請客！！
結果最後平手~
邱比準：DIY忍者飛鏢
大家闖關完後可以去換DIY忍者飛鏢哦！
兔貓跟柚子換完後就在戶外的椅子上折
順便休息休息~剛好當天有風涼涼的~
柚子比較聰明很快就折好了！！
跟柚子說了好久~終於來玩了！
這家真的是大人小孩都可以一起玩的地方！
兔貓跟柚子都玩的很開心！
關主人都好好哦~還會幫我們加油(*^ω^*)
宜蘭是很常下雨的地方，所以邱比準射擊博物館真的是一個好地點！
當天還有小朋友戶外教學~
兔貓還有去畫框博物館逛，下一次跟大家分享！
地點：邱比準射擊博物館
地址：宜蘭縣冬山鄉八仙二路93號
開放時間：09:00-17:00 (周四公休)
邱比準射擊博物館FB(點我點我)
門票：250元，3人同行折50，4人同行折100
2種雙館聯票「邱比準＋畫框博物館」
「邱比準＋𝘋𝘈𝘠𝘑𝘈V𝘜白日夢自拍館」
兩間門票分開買原價450元
聯票只要350元！