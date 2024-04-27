南投旅行第二天，傍晚結束戶外的觀光行程，天空開始飄起毛毛細雨，決定就近處理晚餐，在網路上找到500多則評論擁有4.6顆星的 春花炭火串燒 ，也因為距離我們夜宿的 【冠月精品旅館】 僅200多公尺，步行4分鐘即可抵達，連車子都不用開出來另尋他位，讓大家覺得相當方便。

【吃喝玩樂很主觀】

親子旅行不設限，跟著魚兒家族趴趴GO

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春花炭火串燒 日式風格小木屋 居酒屋

春花炭火串燒是一棟小木屋建築，在車水馬龍的大馬路邊顯得特別醒目。

除週二外，中午就開始營業，以酒吧及居酒屋的性質在經營，有早午餐專屬菜單，而晚上用餐氣氛濃厚，雖然供應酒水，但大家很安份用餐，沒有太多吵雜的喧鬧聲，挺適合跟家人或帶孩子一起。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

春花炭火串燒空間不大，幾張桌子就滿了，來客數卻有增無減。黃色燈光與木造建築營造出滿滿的溫馨與舒適感，大夥兒擠在一桌吃飯倒也歡樂無比，還能讓彼此間的感情升溫。

居酒屋怎能沒賣酒？酒類選項不少，不妨請店家推薦。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

春花炭火串燒 菜色多樣 CP值高

相較北部一些熱門的居酒屋，春花炭火串燒無論是價格還是份量，CP值還是挺高的，且選擇非常多，勢必要多挑幾樣嚐嚐才有比較。

店家送上免費毛豆的同時，二位爸爸也點了酒準備放鬆。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

厚滋滋的烤松阪豬有油香味但不油膩，略帶嚼勁，尤其表面焦香脆口，口感超棒。

由二位爸爸欽點的烤魚下巴是經典的下酒菜之一，肉質鮮嫩甜美，表面酥酥脆脆，愈吃愈涮嘴。

來到埔里一定不能錯過筊白筍，沒有調味過的筍子味道不明顯，而明太子筊白筍二者很合拍，清脆爽口很解膩。

來居酒屋必點的肉串，多種口味組合一下看起來超豐盛。孩子們正值發育階段，需要補充大量的蛋白質，三兩下就全進肚子裡，還一副滿足樣，要跟青春期的孩子搶食，手腳太慢很吃虧啊！不過看他們進食的速度，不難發現春花炭火串燒的食材有一定的水準，才能讓這些吃貨滿意全數呑下。

碳烤中卷最怕咬不爛，但春花的軟Q帶勁，吃的出新鮮，口感也挺好。

鮮嫩的雞肉串，調味剛好，加了孩子最愛的起司，多了一個層次在嘴裡迸出不一樣的火花。

不乾柴的烤牛肉，口感濕潤，微微的炭燒香氣，沾一點鹽花便很美味。

居酒屋必吃一夜干！魚肉軟綿細緻，相當新鮮，份量十足，適合多人分食。

孩子從小喜歡麵食，看到菜單上出現這道牛肉炒烏龍麵，自然不想放過。有柴魚香的日式烏龍麵大約一個人份量，加入高麗菜拌炒，灑上乾海苔片，搭配半顆美到不像樣的溏心蛋，連我都想再來一份了。

最後還點了馬鈴薯燉肉及飯糰，只是孩子動作太快，還沒拍到他們己經開吃…….雖然沒有照片，但還是要提一下，這二樣都非常好吃，夠水準！

居酒屋很適合三五好友小酌用餐，大老遠來附近旅行，趁著入睡前爸爸們也想喝點小酒放鬆放鬆。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

有時旅行中的不經意會帶來驚喜的小插曲，隨意在網上找到的春花炭火串燒讓我們很滿意，也將這篇不專業的評論分享給大家。

店家資訊

週二 1730PM – 2230PM

週三至週日 1130AM – 1500PM / 1730PM – 2230PM

（每週一公休）

(049)299-8260

南投縣埔里鎮信義路260號

※ 路邊停車