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南投埔里居酒屋，市區裡的「春花炭火串燒」，美味歐伊係～ - 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

2024-04-27 17:51:00 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 人氣：97
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窩客好文

魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行

發表篇數：355篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：春花炭火串燒
phone049-2901200
place南投縣埔里鎮信義路260號
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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南投旅行第二天，傍晚結束戶外的觀光行程，天空開始飄起毛毛細雨，決定就近處理晚餐，在網路上找到500多則評論擁有4.6顆星的春花炭火串燒，也因為距離我們夜宿的冠月精品旅館】僅200多公尺，步行4分鐘即可抵達，連車子都不用開出來另尋他位，讓大家覺得相當方便。

 

【吃喝玩樂很主觀】

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春花炭火串燒 日式風格小木屋 居酒屋

春花炭火串燒是一棟小木屋建築，在車水馬龍的大馬路邊顯得特別醒目。

除週二外，中午就開始營業，以酒吧及居酒屋的性質在經營，有早午餐專屬菜單，而晚上用餐氣氛濃厚，雖然供應酒水，但大家很安份用餐，沒有太多吵雜的喧鬧聲，挺適合跟家人或帶孩子一起。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

春花炭火串燒空間不大，幾張桌子就滿了，來客數卻有增無減。黃色燈光與木造建築營造出滿滿的溫馨與舒適感，大夥兒擠在一桌吃飯倒也歡樂無比，還能讓彼此間的感情升溫。

居酒屋怎能沒賣酒？酒類選項不少，不妨請店家推薦。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

 

春花炭火串燒 菜色多樣 CP值高

相較北部一些熱門的居酒屋，春花炭火串燒無論是價格還是份量，CP值還是挺高的，且選擇非常多，勢必要多挑幾樣嚐嚐才有比較。

店家送上免費毛豆的同時，二位爸爸也點了酒準備放鬆。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

厚滋滋的烤松阪豬有油香味但不油膩，略帶嚼勁，尤其表面焦香脆口，口感超棒。

由二位爸爸欽點的烤魚下巴是經典的下酒菜之一，肉質鮮嫩甜美，表面酥酥脆脆，愈吃愈涮嘴。

來到埔里一定不能錯過筊白筍，沒有調味過的筍子味道不明顯，而明太子筊白筍二者很合拍，清脆爽口很解膩。

來居酒屋必點的肉串，多種口味組合一下看起來超豐盛。孩子們正值發育階段，需要補充大量的蛋白質，三兩下就全進肚子裡，還一副滿足樣，要跟青春期的孩子搶食，手腳太慢很吃虧啊！不過看他們進食的速度，不難發現春花炭火串燒的食材有一定的水準，才能讓這些吃貨滿意全數呑下。

碳烤中卷最怕咬不爛，但春花的軟Q帶勁，吃的出新鮮，口感也挺好。

鮮嫩的雞肉串，調味剛好，加了孩子最愛的起司，多了一個層次在嘴裡迸出不一樣的火花。

不乾柴的烤牛肉，口感濕潤，微微的炭燒香氣，沾一點鹽花便很美味。

居酒屋必吃一夜干！魚肉軟綿細緻，相當新鮮，份量十足，適合多人分食。

孩子從小喜歡麵食，看到菜單上出現這道牛肉炒烏龍麵，自然不想放過。有柴魚香的日式烏龍麵大約一個人份量，加入高麗菜拌炒，灑上乾海苔片，搭配半顆美到不像樣的溏心蛋，連我都想再來一份了。

最後還點了馬鈴薯燉肉及飯糰，只是孩子動作太快，還沒拍到他們己經開吃…….雖然沒有照片，但還是要提一下，這二樣都非常好吃，夠水準！

居酒屋很適合三五好友小酌用餐，大老遠來附近旅行，趁著入睡前爸爸們也想喝點小酒放鬆放鬆。

（酒後不開車，未成年請勿飲酒）

有時旅行中的不經意會帶來驚喜的小插曲，隨意在網上找到的春花炭火串燒讓我們很滿意，也將這篇不專業的評論分享給大家。

 

店家資訊

週二 1730PM – 2230PM

週三至週日 1130AM – 1500PM / 1730PM – 2230PM

（每週一公休）

(049)299-8260

南投縣埔里鎮信義路260號

※ 路邊停車

 




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文章關鍵字
南投埔里餐廳南投居酒屋南投美食埔里美食春花炭火串燒親子友善酒
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