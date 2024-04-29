淡水火鍋推薦「小川鍋物淡水店」搬到新地址開幕，地點藏在淡水老街附近巷弄，可搭乘捷運至淡水站。

小川鍋物淡水店旁邊就是淡水有名的拍照景點“台灣基督長老教會淡水教會”和滬尾偕醫館，吃完火鍋還可以順遊淡水，整棟餐廳用餐空間超美，很適合作為淡水聚餐、約會餐廳推薦。

淡水火鍋 小川鍋物淡水店 交通

從這條路進去就可以看到「小川鍋物淡水店」，讓人好奇火鍋店怎會開在這地點，路過真的很難看到的位置。

小川鍋物 淡水店

地址：新北市淡水區馬偕街2號

捷運：淡水站

營業時間：

週一至週五 12:00–14:30, 17:30–22:00

週六至週日 12:00–22:00

線上訂位：小川鍋物預訂

電話： 02 2623 4148

粉絲團：小川鍋物

食記：【新北火鍋推薦】小川鍋物淡水店，捷運淡水站美食餐廳

使用手機

點以下連結加入小川鍋物會員現折100元、大禮包內容價值1033元等優惠

https://reurl.cc/Vz5bAN

也可以從另一邊“台灣基督長老教會淡水教會”走到「小川鍋物淡水店」，巷弄有一種清幽神秘的氛圍，聽說晚上更美喔～

淡水火鍋 小川鍋物淡水店 內用環境

走進店內先看到美美的24節氣燈籠裝飾，和店內使用呈現12節氣菜盤相呼應。

提供多種付費方式

一樓面對街景的座位區，燈光營造愉悅的用餐氛圍，一個人來吃火鍋也可以，旁邊也有大桌適合較多人吃火鍋。

小川鍋物淡水店是整棟樓餐廳，一樓至三樓都有座位，較多人來吃火鍋一定要先預約。

二樓的空間設有一處與三小市集合作生產的產品，像是萬豐醬油、好蝦冏男社、鈴噹庄園、峰禾日秝、雲林食通信和李家蜂蜜。

與小農合作產地直送的蔬果，除了菜盤能吃到各種有機食材，現場也能買到限量的有機蔬菜，每次來都可能不同喔！

二樓座位提供較多四人桌和六人桌，很有質感的用餐氛圍。

通往三樓的樓梯間，發現吸睛的木桶

店員介紹這是“日本金山寺傳承750年的味噌米麴”來釀造的手工味噌

很稀有的絕版手作味噌，由於漢克大叔過世無法再生產，更顯珍貴

想吃到漢克大叔絕版手作味噌，趕緊來小川鍋物淡水店。

小川鍋物淡水店白天和晚上都有不同氛圍

吃飽休息可以到三樓俯視街景，可以看到台灣基督長老教會淡水教會喔～

淡水火鍋 小川鍋物淡水店 菜單價錢

小川鍋物淡水店 菜單價錢

主打吃食物的原味

小川鍋物從鍋底、菜盤、主食到附食都特別挑選

產地直送的食材，米、蔬菜和海鮮都能在菜單上看到介紹

吃完火鍋別忘了還有餐後甜點

小川鍋物淡水店菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

淡水火鍋 小川鍋物淡水店 餐點推薦

每一份鍋物皆招待餐前開胃小菜

飛鳥鍋-霜降牛 598元

份量十足，擺盤相當吸睛

除了牛肉也可以選擇搭配豬肉或海鮮

肉片上面一片炸魚下巴可直接下鍋烹煮

魚肉香嫩不柴，讓湯頭更為甘甜

益生菌發酵酸高麗菜湯 +98

高級容器裝盛益生菌發酵酸高麗菜

這是小川鍋物的招牌湯底，吃好幾次都有點

可以先喝一口原湯感受湯頭的鮮甜

接著再將益生菌發酵酸高麗菜加入鍋內

發酵的酸味越煮越濃，湯頭回甘

酸味讓食慾大開，湯頭也多了蔬菜的甜

賞心悅目的菜盤就像一盆美麗的花，讓人看了食慾大增

這天有高麗菜、山茼蒿、番茄、南瓜、玉米筍、豆腐、蘿蔔、山茼蒿等等

十二個月的農作物，因應季節改變，搭配菜盤的食材會更換，每次都能吃到不同的小農蔬菜

菜盤上還有一隻無毒白蝦，蝦肉很甜

使用櫻花醬油碟裝盛醬料，精緻優雅

酸甜滋味的柚子醬油搭配柚子青椒醬

淡淡迷人柚子香氣，有點微微的嗆，非常舒服，沾肉片特別好吃

牛肉涮熟搭配沾醬

柚子香氣有點微微的嗆，很舒服的風味

肉片沾柚子胡椒真的很好吃

這是我到日本旅行最懷念的味道

吃火鍋需要重口味酌料搭配

可以和店員另外要蔥、蒜和辣椒

土手鍋-廣島牡蠣 868

日本廣島有名的鍋物料理

在台灣相當少見有火鍋店販售

因為小川鍋物老闆常常去日本取材

才有機會在這品嚐到日本有名的鄉土料理

使用大有來頭的漢克味噌更是珍貴

網路記載”土手“兩個字名稱的由來，是指將味噌抹在鍋緣

因為沒在日本吃過，第一次看到真的好特別

超大顆廣島牡蠣滑嫩鮮甜，加上蔬菜和湯頭熬煮結合，滋味讓人難忘。

火鍋在加熱過程中，厚厚一層味噌緩緩融入湯中

可以依照自己喜好調整味噌口味濃淡

空氣中瀰漫著味噌的香氣

湯頭從一開始煮到後面，淡淡韻味到濃厚有著不同層次

主鍋附食可加價選擇天然手工蔬果日曬麵，也可以選擇遇見彩虹麵有更多口味。

麵條煮完口感細緻紮實

加上店家嚴選的宜蘭老店芝麻醬

濃郁順口相當好吃

餐後甜點 寒天

除了餐前開胃小菜，餐後也有招牌甜點

擠寒天果凍器皿相當特別，很有儀式感

基底搭配冬瓜茶，甜甜香香很古溜

單點飲品 一瓶95元

小川鮮奶茶、天然香草茶、小川凍檸茶

平常喝無糖的可以試試看天然香草茶，芳香順口

之前就喝過小川鮮奶茶

現點現調，紅茶葉加上高大鮮奶

茶香甘甜，和鮮奶非常合拍，很順口的鮮奶茶

瓶子還能帶走，這是非常棒的巧思

凍檸茶也很推薦，茶濃不澀，加上萊姆味道很香

小川鍋物好吃嗎

在台北有幾間分店，已經吃過幾次

對小川的火鍋湯頭有很深刻的印象，之前請客約朋友品嚐也有很棒的回饋

不管是湯底、菜盤、海鮮和附食都很有主題性

在台北很少見的火鍋店推薦

小川鍋物淡水店搬新地址，整棟用餐空間更寬敞

公司包場聚餐、家庭慶祝聚餐等需要大空間餐廳推薦

不過平常日想要犒賞自己和朋友也是可以來小川鍋物淡水店喔

吃完火鍋可以散步到旁邊的淡水知名景點拍照紀念

“台灣基督長老教會淡水教會”和滬尾偕醫館就在小川鍋物旁邊喔

小川鍋物 淡水店

地址：新北市淡水區馬偕街2號

捷運：淡水站

營業時間：

週一至週五 12:00–14:30, 17:30–22:00

週六至週日 12:00–22:00

線上訂位：小川鍋物預訂

電話： 02 2623 4148

粉絲團：小川鍋物

食記：【新北火鍋推薦】小川鍋物淡水店，捷運淡水站美食餐廳

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

粉絲團：小可愛阿貴

家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒

聯絡信箱：

使用相機：CANON5D4

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇小川鍋物食記邀請

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀