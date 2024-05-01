苗栗後龍美食「讚不絕口小火鍋」，連鎖的平價小火鍋專賣店，鍋物價格160元起，外帶還可以折20元！最特別的是他們的後龍店推出五款獨家鍋物，是其他分店吃不到的口味喔！內用享有自助區的白飯、冰淇淋及飲料無限吃到飽！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考。

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▲「讚不絕口小火鍋－苗栗後龍店」原址是在仁德醫專那邊，現在則是搬遷到後龍市區盛大開幕！地點就位於後龍國小天橋下7-11對面，台一線旁！車輛可以停放在周邊白線內，還算是好停車唷！

▲店內空間寬敞舒適，木質地板更顯質感！雖然說店內座位數還蠻多的，但他們假日期間基本上都是客滿狀態，平日來用餐比較容易有位置！

而店家不提供訂位服務，但可以先致電詢問大概要排隊等多久喔👌

▲往洗手間的方向走還有一個區塊，可以容納18人，這邊很適合包場聚餐呢！

▲店家的自助區提供飲料、醬料、白飯、冰品供客人自行取用！請大家酌量取用，不要浪費了👌

▲飲料有百事可樂系列飲品、荔枝多多、綠茶！最特別的是居然有馬玉山的杏仁茶耶，超讚的，我這天就喝了好幾杯，而且我覺得杏仁茶加熱牛奶也很讚，推薦大家可以這樣喝喝看😊

▲另有熱茶茶包和UCC咖啡豆的咖啡機！這個咖啡機裡面有「熱牛奶」～我私心推薦熱牛奶＋杏仁茶！如果你跟我一樣有點牛奶鍋，也可以加這裡的熱牛奶到湯裡面，湯底味道會更濃郁喔😋

▲醬料的選擇蠻多的，有豆瓣醬、沙茶醬、蔥花、醬油、烏醋、白醋、辣椒等！還有白飯可以無限吃，大食量的朋友們不怕吃不飽✌️

▲店家有提供小美冰淇淋，總共有七種口味可以自己挖！

【讚不絕口小火鍋｜完整菜單MENU】

▲這是「讚不絕口小火鍋－苗栗後龍店」的完整菜單，供參考（PS：每人低消一鍋，共鍋需要加收80元，可折抵30元商品）（實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）。

▲「讚不絕口小火鍋－苗栗後龍店」外帶可以折抵20元，建議可以先打電話預訂，以免到現場要花不少時間等候唷！

【讚不絕口小火鍋｜超澎派的小火鍋】

▲雖然說「讚不絕口小火鍋」是連鎖店，但這間後龍店就是和別人不一樣，他們有五款獨家鍋物，在別間分店可是吃不到的唷！我們這天就專攻獨家款來嚐鮮😋

【香濃牛奶鍋200元】

▲香濃牛奶鍋可以額外+20元加起司片，個人覺得加了起司片以後的香氣更足！牛奶鍋的湯頭順口不膩口，這湯頭無論煮蔬菜、火鍋配料或肉片都很適合😊

▲鍋物裡面有冬粉、豆腐、蟹味棒、魚板、鑫鑫腸、肉片、高麗菜等，如果覺得不夠吃都可以額外加點！

▲因為店家的鍋底加湯都是加原味湯底，我自己會到自助區拿熱牛奶加進去，讓這個牛奶鍋的湯底喝起來奶香味更濃👍

【韓式部隊鍋270元】

▲部隊鍋的湯底加了韓式泡菜，喝起來帶有微微的辣，是款重口味的湯底！這款夠味的湯底，特別適合煮肉或是煮火鍋配料，吃起來酸酸辣辣的很開胃！

▲這一鍋我也有額外追加了起司片，因為融化的起司，搭配鍋裡面的泡麵，吃起來有夠銷魂的啦！

▲鍋物都可以依照個人喜好選擇豬肉、牛肉或羊肉！點豬肉免加價，牛肉和羊肉都是額外+20元！

【蛤蜊鍋270元】

▲這個蛤蜊鍋可不是開玩笑的，蛤蜊不是那種小顆又營養不良的蛤蜊，他們的蛤蜊大顆飽滿，吐沙也吐的很乾淨，一吃就知道很新鮮！

▲蛤蜊控很推薦點這一鍋，一口氣把所有蛤蜊加到鍋裡面煮，讓湯頭充滿大海的鮮甜滋味，我老爸喝了讚不絕口呢！一直說他這鍋湯底超好喝😂

【XL肉肉鍋270元】

▲肉控必點的XL肉肉鍋！這肉量大約有30片的肉片，我們選的是牛肉片，肉質很不錯呢！

▲帶有油花的牛肉片涮到全熟也是軟嫩好吃，我自己超喜歡，這天光吃肉就吃得超過癮啦😍

【新鮮薑絲牛肉鍋270元】【單點新鮮牛肉140元】

▲這還是我第一次在小火鍋店看到這樣新鮮的溫體牛肉耶！因為這牛肉實在太讚了，讓人忍不住再追加一份，單點一盤的價格是140元我覺得很可以👍

▲這牛肉很讓我們驚艷耶，馬上就掃盤，我老公說很好吃還想要再追加兩盤，立馬被我阻止，因為已經要飽到要吃不下了啦😂

▲牛肉大概涮到七分熟左右就OK，肉質口感很紮實，沾醬吃更是讚到不行啦！大推👍

【+一號餐100元】

▲如果覺得小火鍋裡面的配料不夠吃，都可以額外加點配料，這個一號餐有豬肉片+蝦子+金針菇，就是個小小海陸拼盤的概念啊！

【+二號餐90元】

▲二號餐的內容物有牛肉片、蛋餃、豆皮！完全是我老公最愛的黃金組合啊！

▲雖然說我們有點XL肉肉鍋，但是對於牛肉的熱愛可是滿點，再追加幾片也不會吃膩啦😋

【+四號餐90元】

▲四號餐的內容物有魚餃、蝦球和魚卵捲！愛吃火鍋料的朋友，就可以追加一份喔😘

【單點滷鴨血40元】

▲滷鴨血Q彈軟嫩，但我覺得可以更重口味且更厚切一些！在鍋物還沒煮好以前，可以先點一份來單吃或是配飯😝

▲我們當天看到別桌有客人把鴨血都加到鍋裡面煮！如果你是點麻辣鍋或沙茶鍋的朋友，就很適合把鴨血加入鍋裡面一起煮唷👌

▲現在到店用餐會送一張免費兌換券，限下次使用（使用期限至6月底）！還請鄉親好友們把握開幕優惠的活動，去嚐鮮看看唄😋（PS：優惠活動詳情以店家現場公告為主）

▲整體來說，這間「讚不絕口小火鍋－苗栗後龍店」是全新開幕的平價鍋物專賣店，鍋物160元起，內用提供白飯、冰淇淋及飲料無限暢飲！而且後龍店還有五款獨家鍋物，是其他分店吃不到的唷！這天專攻獨家品項，覺得五款都各有特色，我自己最愛的肯定是蛤蜊鍋、XL肉肉鍋、新鮮薑絲牛肉鍋！如果還是不知道怎麼選，那就多來吃幾次，把所有品項都吃一輪就對了啦😋

***本文感謝”讚不絕口小火鍋-苗栗後龍店”邀約,內文為真實感受分享***

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