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松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

2024-05-03 20:03:00 Big Fish 人氣：106
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：488篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 松山區

造訪商家：真福記 脆皮烤鴨餐廳
phone02-2546-7103
place台北市松山區健康路3巷2號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

因為疫情的關係，鴉哥好久沒回台灣，

相隔了五年多，大家終於又重聚在一起。

跟上次一樣，鴉哥還是選在小巨蛋附近的真福記脆皮烤鴨餐廳。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

真福記脆皮烤鴨餐廳主要是賣北方菜，

餐廳裡跟上次來沒什麼差別，空間不算很大，生意很好。

大家陸續到齊，一邊聊天，回憶以前的聚餐，又一邊交換禮物。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

餐廳看我們差不多到齊，就開始上菜了。

第一道是生菜蝦鬆，蝦子切得很細，還有芹菜和荸薺，下面則有碎油條，

用蘿蔓生菜包著吃，爽脆有層次。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

第二道先上了招牌酸菜白肉鍋，一大鍋鮮美的食材慢慢煮。

這一大鍋的料真的很多，湯煮到後來很濃郁，

慢慢吃掉一些食物後，後面才上兩盤肉片。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

接著是韭黃鱔片，上次沒有這道。現在不常吃到鱔魚，看著就很想吃。

不過這道的分量不多，一人一口就差不多沒了。

拌著薑絲和香菜，吃起來微酸。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

豆酥鱈魚是上次沒吃到的，豆酥做得不錯，蠻乾爽的感覺，也很香。

鱈魚很嫩，入口即化，跟豆酥一起吃，口感層次就出來了。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

來真福記就是想吃脆皮烤鴨囉，油亮亮的鴨皮多誘人啊。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

用餅皮把片鴨肉、蔥段和甜麵醬包著吃，是餅捲烤鴨的經典吃法。

稍後還有烤鴨二吃的第二種吃法。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

客家小炒鹹香入味，很適合配飯吃。

不過菜很多，沒有點白飯。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

花素蒸餃有兩籠，口味清爽不油膩。

剛剛看舊文，發現這皮好像變薄了，餡料還是很飽滿。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

三杯中卷很鮮甜，口感Q彈，不過分量也不大，

裡面除了中卷，還有杏鮑菇，不仔細看會以為是中卷。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

荷葉蒸蝦超過十隻，只是簡單的蒸，食材夠新鮮就好吃。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

紅燒牛腩煲燉得軟嫩入味，非常好吃，小朋友讚不絕口。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

我們的酸菜白肉鍋煮熟也吃掉了一些食材後，

店家才把肉片送上來，一共有兩盤，大家吃得好飽啊。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

清炒芥藍蠻嫩的，很好吃。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

塔香茄子做得顏色真美，好厲害。

茄子很軟，也很入味，好吃。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

這道是蒜泥松阪肉，雖然只是簡單的料理，但這肉口感很好，松阪肉就是嫩。

 

松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

最後炒鴨架端上來的時候，大家都已經吃得很飽，就讓Ginger打包回家囉。

每道菜上桌我都提醒鴉哥拍照，

結果我自己竟然沒拍到這道菜，只好請鴉哥支援照片。

這道看起來很入味，應該很下飯，也適合下酒。

 

感謝鴉哥總是把大家圈在一起，對大家非常照顧松山區美食餐廳／小巨蛋美食／真福記脆皮烤鴨餐廳格聚

希望下次相見不用再等五年，在此之前大家都要好好保重。

 

真福記脆皮烤鴨餐廳

地址：台北市松山區健康路3巷2號

電話：02 2546 7103

文章標籤
小巨蛋美食 松山區美食 南京東路美食 真福記脆皮烤鴨餐廳 烤鴨餐廳
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BigFish自由自在的魚《●)))＞＜




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