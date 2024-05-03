因為疫情的關係，鴉哥好久沒回台灣，

相隔了五年多，大家終於又重聚在一起。

跟上次一樣，鴉哥還是選在小巨蛋附近的真福記脆皮烤鴨餐廳。

真福記脆皮烤鴨餐廳主要是賣北方菜，

餐廳裡跟上次來沒什麼差別，空間不算很大，生意很好。

大家陸續到齊，一邊聊天，回憶以前的聚餐，又一邊交換禮物。

餐廳看我們差不多到齊，就開始上菜了。

第一道是生菜蝦鬆，蝦子切得很細，還有芹菜和荸薺，下面則有碎油條，

用蘿蔓生菜包著吃，爽脆有層次。

第二道先上了招牌酸菜白肉鍋，一大鍋鮮美的食材慢慢煮。

這一大鍋的料真的很多，湯煮到後來很濃郁，

慢慢吃掉一些食物後，後面才上兩盤肉片。

接著是韭黃鱔片，上次沒有這道。現在不常吃到鱔魚，看著就很想吃。

不過這道的分量不多，一人一口就差不多沒了。

拌著薑絲和香菜，吃起來微酸。

豆酥鱈魚是上次沒吃到的，豆酥做得不錯，蠻乾爽的感覺，也很香。

鱈魚很嫩，入口即化，跟豆酥一起吃，口感層次就出來了。

來真福記就是想吃脆皮烤鴨囉，油亮亮的鴨皮多誘人啊。

用餅皮把片鴨肉、蔥段和甜麵醬包著吃，是餅捲烤鴨的經典吃法。

稍後還有烤鴨二吃的第二種吃法。

客家小炒鹹香入味，很適合配飯吃。

不過菜很多，沒有點白飯。

花素蒸餃有兩籠，口味清爽不油膩。

剛剛看舊文，發現這皮好像變薄了，餡料還是很飽滿。

三杯中卷很鮮甜，口感Q彈，不過分量也不大，

裡面除了中卷，還有杏鮑菇，不仔細看會以為是中卷。

荷葉蒸蝦超過十隻，只是簡單的蒸，食材夠新鮮就好吃。

紅燒牛腩煲燉得軟嫩入味，非常好吃，小朋友讚不絕口。

我們的酸菜白肉鍋煮熟也吃掉了一些食材後，

店家才把肉片送上來，一共有兩盤，大家吃得好飽啊。

清炒芥藍蠻嫩的，很好吃。

塔香茄子做得顏色真美，好厲害。

茄子很軟，也很入味，好吃。

這道是蒜泥松阪肉，雖然只是簡單的料理，但這肉口感很好，松阪肉就是嫩。

最後炒鴨架端上來的時候，大家都已經吃得很飽，就讓Ginger打包回家囉。

每道菜上桌我都提醒鴉哥拍照，

結果我自己竟然沒拍到這道菜，只好請鴉哥支援照片。

這道看起來很入味，應該很下飯，也適合下酒。

感謝鴉哥總是把大家圈在一起，對大家非常照顧 。

希望下次相見不用再等五年，在此之前大家都要好好保重。

真福記脆皮烤鴨餐廳

地址：台北市松山區健康路3巷2號

電話：02 2546 7103