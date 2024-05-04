水灣餐廳 有三家店，分別是八里店/榕堤店/碧潭店，去過三次 八里店 ，二次 榕堤店 ，目前僅碧潭店尚未造訪。如此喜歡水灣餐廳，除了餐點誘人，更享受裝潢風格帶來的慵懶自在。一句「有水的地方，就有水灣」讓我印象深刻，也在數次的造訪中感受水岸邊的美景與輕鬆的氛圍。

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水灣餐廳榕堤店 濃濃峇里島風格

淡水地區向來非常有異國風情，不僅本地人，每年更是吸引許多外國遊客前往觀光。再訪 水灣榕堤店 ，試著找尋曾經三度到峇里島度假的美好回憶。

水灣榕堤店的位置，前身是一座日據時代警察局哨所，而餐廳早期的規模較小，但峇里島風格的裝潢擺飾依舊不變。改變格局後擴大營業，氣氛更濃厚，餐點選擇也多了。

榕堤店的發想概念是將葉形融入屋頂，當夕陽西下時，葉形與茅草相呼應，閃耀著自然光芒，帶著峇里島意象，讓前來的旅客在身心靈上都能得到適度的放鬆。

水灣榕堤店面向水岸的慵懶沙發，在夕陽西下時成為最搶手的搖滾區，大家都想從室內移動到戶外，為的就是等著賞落日，待在戶外露台讓視野更開闊，伴隨著微風輕拂，優雅愜意。

入口進去的長廊是女孩們爭相拍照的打卡點，不得不說這個角度真漂亮，怎麼拍都好看。

從峇里島帶回來的傢俱與裝飾品，在水灣榕堤店原汁原味的重現，就連建材也不馬虎，將木頭、竹子與茅草等融入環境，彷彿走入峇里島那樣真實。

無論多人聚餐亦或是二人約會，都非常適合相約一起來水灣榕堤店。

水灣榕堤店的空間寬敞，有不同的桌椅排列，也設有各式包廂，端看用餐者的需求。

峇里島特有的竹編藝術，在半開放戶外座位區就能看到，結合淡水的紅磚牆以及金色水岸的夕陽，讓旅客感受更多驚喜。只要當天溫度適中，這兒還挺搶手，大家也喜歡這裡拍拍那裡照照，一派輕鬆，很悠閒。

記得到峇里島旅行時就很喜歡欣賞這一類的特殊燈飾，可惜帶不回台灣的家，在整體風格上似乎也不太合適。只有來到水灣榕堤店才有機會重現當年在峇里島餐廳用餐的氛圍，現在說著聊著還想再去呢！

水灣餐廳榕堤店 菜色超澎湃

菜單上的選擇多樣化，每一種主餐看起來都是大菜，除了午/晚餐，也供應下午茶套餐，透過照片就覺得美味。水灣的菜色時不時地會作調整，讓大家有機會N訪。

水灣餐廳榕堤店 主廚套餐

哇哈哈雷吉安炭火烤豬肋排 VS 香酥髒鴨腿

水岸水景第一排位子的陽光太耀眼，我們選擇第二排也很靠近美景。剛開始被眼前景色給震攝住，例湯與麵包還入不了我們的眼，隨著時間過去，隱約嗅到的濃湯香氣讓我的肚子不爭氣的叫了幾聲，提醒我該吃飯了。

向來對於南瓜濃湯沒有太大的興趣，但這碗湯的味道還真不一般，口感濃稠卻沒有生澀的南瓜味，順順的，伴隨淡淡的胡椒香，我竟然很快地喝光它。

不確定是受到好心情影響，還是環境太舒服，連麵包及例湯都覺得很不普通。

我們各點一份套餐，一個人吃豬肉，一個人選鴨肉。相較白米飯，薑黃飯更令我們喜歡，在色彩的配置上也讓視覺效果再加分！

我們各自挑選二種不同的前菜：生菜及蝦餅，這樣的組合挺妙的，倒是頭一回嘗試，非常的南洋風。

哇哈哈雷吉安炭火烤豬肋排

在低溫八小時後散發出印尼香料的獨特香氣，鹹香的黑金醬與甜滋滋的焦糖將表面炭烤的油香滑亮，每一口都是滿足。

薑黃飯搭配堅果，拌入莎莎醬，讓味蕾活躍了起來。

有著南島風味，來自峇里島的特殊料理香酥髒鴨腿，是我思思念念的一道料理。記得某次的峇里島旅行在烏布地區嚐過香酥髒鴨腿之後，就覺得它驚為天人。當地店家擔心我們誤會它是髒髒的鴨子，特別解釋了一番：當時適逢老闆準備開業，正愁著不知該取什麼樣的店名，剛好母鴨帶著一群小鴨從他面前經過，鴨子們的腳印踩髒了乾淨的餐廳地板，老闆非但沒有生氣，反而覺得畫面相當逗趣，便將餐廳命名為髒鴨子餐廳，並以鴨子為主軸料理，研發出髒鴨餐，從此廣為流傳，成為外國人必嚐的道地美食。

髒鴨腿鹹香酥脆的口感特別誘人，品嚐這道料理時一定得戴上手套，入境隨俗地用手抓，更能大塊朵頣。

餐後奶茶用碗當容器盛裝，還附上爆米花粒增添口感。

餐後甜點很厲害，不僅漂亮，也夠水準。別以為它小小的，其實有巴掌這麼大呢！

水灣餐廳榕堤店 親子友善

通常看餐廳的硬體設施，就知道是否為親子友善店家。水灣榕堤店為了有孩子的媽媽們，特別規劃獨立哺乳室，保障媽媽們的隱私，並且安心用餐，十足貼心。

午後的淡水街道熙來人往，在金黃色陽光的照躍下顯得朝氣活力，卻也注入慵懶自在的氛圍，抓緊好天氣感受不同於都市那般汲汲營營的步調，放自己一天假來旅行吧！

店家資訊

平日 1200PM – 2030PM

假日 1200PM – 2100PM

(02)2629-0052

新北市淡水區中正路229-9號

※ 淡水老街停車場