2024礁溪溫泉攻略看這邊！以溫泉聞名的宜蘭礁溪，是泡湯休息的好去處!這裡高級溫泉飯店、溫泉酒店和平價湯屋，都能滿足你的需要，幾乎都有提供溫泉和冷泉服務，順道入住礁溪溫泉飯店和體驗礁溪溫泉湯屋，小編推薦你14間礁溪CP值超高的礁溪飯店湯屋、頂級酒店及周邊美食，整理各推薦湯屋的特色、價格、地址等詳細資訊，快收拾行囊！用一段美好的旅程迎接冬天的來臨吧！

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宜蘭礁溪溫泉泉質

位在平原地區的礁溪溫泉，過去日治時期打下公共澡堂和旅館的溫泉基礎，現在發展成熱鬧的溫泉觀光聖地，礁溪溫泉屬於中性碳酸氫鈉泉，泉色清無臭，水溫度數約50~60℃攝氏度，富含鈉、鎂、鈣、鉀、碳酸離子等礦物質成份，可以美容養顏、鎮靜神經及擴張血管功效，俗稱「美人湯」，非常適合女性和全家大小一同前往泡湯，對身體健康極有幫助。

宜蘭礁溪溫泉推薦住哪裡

礁溪溫泉住宿地圖

宜蘭礁溪溫泉推薦｜交通方式

自行開車

國道5號-頭城交流道下-青雲路一段-礁溪路七段至六段-公園路。

大眾運輸

火車：搭乘台鐵至礁溪火車站，車程約 1-2 個小時，車資約200元左右。

客運：於台北車站旁的「台北轉運站」搭乘途經礁溪站的葛瑪蘭客運，車程約40-60分鐘。

宜蘭礁溪溫泉飯店推薦

礁溪溫泉推薦 礁溪晶泉丰旅飯店

參考礁溪溫泉ptt推薦名單，當中晶泉丰旅坐落於宜蘭礁溪市中心，是晶華國際酒店旗下之一的精品旅店，全館低調卻有質感的大地色系設計，在繁華的市中心打造一處鬧中取靜的旅宿空間。

晶泉丰旅最大的特色就是飯店外圍採用大地色系的柵欄圍繞，在頂樓的露天無邊際溫泉泳池，可以恣意體驗奢華的極品礁溪溫泉，晚上更有星空電影院的放映。而溫泉泡湯池則提供溫暖的美人湯，3日泉提供許多創意特調飲品，讓人得以在頂樓池畔恣意享受，緩慢度過美好的時光。

礁溪溫泉推薦 礁溪寒沐酒店

寒舍集團旗下的渡假酒店，走奢華大氣的礁溪寒沐酒店，簡約自然的設計、質樸的風格，每間客房都擁有獨立的溫泉浴池，多數房型更具延伸露台的設計使陽光入室，更有放鬆閒適之感。酒店2樓 MU TABLE提供全天候的自助餐飲服務、1樓 MU BAR酒吧讓您輕鬆享受微醺氛圍，是一處光待在飯店也能享受閒暇時光的礁溪飯店。

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住宿評價： 9.0/8.4

地址：262宜蘭縣礁溪鄉健康路1號。

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礁溪溫泉推薦 宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店以宜蘭地區日式老建築溫泉群落的意象，用現代簡約的設計，表現出東方禪風的空間格局，營造出靜謐雅閑的度假氛圍。

酒店擁有85間舒適的客房和套房，6間獨棟Villa別墅並設置獨立游泳池及泡湯池，每一房間皆配備高速上網、50吋LED液晶電視、天夢之床及白茶蘆薈系列沐浴用品，公共設施則提供SPA設施、三溫暖、烤箱、健身中心和室外游泳池，可以在此度過舒活的快樂泡湯時光。

礁溪溫泉推薦 礁溪老爺酒店

位於五峰旗風景區的礁溪老爺酒店，房型主要區分為和式與洋式，和式房型提供白天是客廳、晚上是睡舖的榻榻米空間，而偏好睡床的旅客則建議選擇洋式房型，兩種房型再分為面山景與蘭陽平原景，如果喜歡幽靜感的可以選擇面山；如果喜歡看夜景想要一覽蘭陽平原，可以選擇面向蘭陽平原。

礁溪老爺酒店提供了野天風呂、洞天風呂等多項溫泉及SPA服務，更打造「得天露營體驗區」，結合時下最流行的Glamping，滿足品味度假與豪華露營的非凡體驗！快到此地體驗放鬆療癒的美人湯溫泉、品嚐礁溪在地溫泉蔬果與現撈海鮮吧！

礁溪溫泉推薦 誠闊礁溪渡假飯店

誠闊礁溪渡假飯店舊名為築闊礁溪渡假飯店，飯店標誌為一隻來自北歐國度的麋鹿，飯店整體採用簡約白淨的北歐風設計，挑高明亮而寬敞、簡約大方的風格。

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飯店內的維京森林的餐廳有著綠色植物環繞，讓人彷彿置身神秘而美麗的北歐森林；客房簡約的設計風格，每一間都有獨立溫泉浴池與大面窗景，房內更貼心準備了宜蘭當地特色點心、膠囊咖啡機、藍芽音響、免費無線網路與單次免費的MINI BAR，浴室內則嚴選義大利頂級沐浴產品，讓旅客在飯店泡湯之餘，能在房間內得到最舒適的享受與充電。

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礁溪溫泉推薦 蔥澡 Hot Spring Onion

照片來源：IG @zoe__0722

【礁溪溫泉】IG網美必去的文青彩繪湯屋「蔥澡」，是礁溪的半自助式澡堂。澡堂內有一大面彩繪牆，拍起照來超好看，還可以加購讓黃色小鴨陪你泡澡~不提供住宿，泡湯消費含沐浴品及吹風機，另外有提供美味小食及在地手做飲品，其中暖暖泡湯飯與胖呆貝果都非常受歡迎喔！

礁溪溫泉推薦 9號溫泉旅店

【礁溪溫泉】9號溫泉旅店位於礁溪市區附近溫泉旅宿，並結合了音樂、咖啡美食、泡湯！微工業風再加上木造的庭園式設計，讓人能夠享受舒適安心的住宿空間。提供「玩客泡湯客房」1.5小時的放鬆時刻還可以同時搭配下午茶的服務，結束泡湯行程後還能至室外的9號溫泉魚池泡泡腳、去個角質，可說是相當超值的湯屋泡湯行程！

礁溪溫泉推薦 東旅湯宿－風華漾館

【礁溪溫泉】東旅湯宿前身是礁溪老溫泉旅社「嘉賓莊」，保存了中式窗花、日式門楣、斜屋頂等老建築痕跡，融合現代的清水模外觀。在質感沉靜的日式建築，泡著熱呼呼天然溫泉，放鬆身心靈超療癒~

礁溪溫泉推薦 松語墅溫泉居

松語墅溫泉居位在礁溪市區附近的山坡上，老闆在離市區稍遠處打造一隅世外桃花源的溫馨湯屋。因靠近溫泉的源頭而擁有超讚的泉質，在山頭上遠望龜山島，同時泡著美人湯享受如溫暖與放鬆！

【礁溪溫泉】松語墅一樓共有三間個人溫泉湯屋，不同於一般平價湯屋的鐵皮隔間，松語墅湯屋採用厚實的石板建材，質感加分！天然不加熱循環的美人湯，與山泉水雙泉齊下，泡完湯可以到2樓公共空間休息，提供搖椅及茶水等服務。

宜蘭礁溪溫泉推薦｜礁溪泡腳池

礁溪溫泉推薦 礁溪來去泡湯坊

鬧中取靜鄰近山邊，一間300元就泡得到的礁溪超高CP值湯屋。全數湯屋都擁有超大浴池，小孩游泳、家庭共浴不是問題！老湯屋注入新靈魂，乾淨簡約文青風，專注泡湯首選。附有小包裝洗髮精、沐浴乳，自備毛巾就能輕鬆泡湯。

礁溪溫泉推薦 春水笈溫泉湯屋

異國情調的浪漫泡湯空間，雙人湯屋一人不到200元，屬礁溪溫泉平價湯屋首選之一！距離礁溪車站車程僅需 5 分鐘，鬧中取靜泡湯好去處。雙人湯屋、大眾裸湯、家庭湯屋等選眾多，一個人也可以來泡湯！免費洗髮精、沐浴乳、吹風機可使用，咖啡機、按摩椅、自動販賣機一應俱全。宜蘭24小時湯屋，夜間不打烊，半夜泡湯的好地方。

礁溪溫泉推薦 9號咖啡溫泉魚

想要一邊享受泡腳、一邊暢飲啤酒咖啡嗎？「9號咖啡溫泉魚」推薦給你！9號溫泉旅店旗下的9號咖啡溫泉魚就位在湯圍溝溫泉公園附近，深夜無聊想要和朋友喝喝小酒、聊聊天，這裡提供了宜蘭麥田現釀啤酒還有各式特別的飲料、簡單的咖啡及輕食，能夠同時滿足深夜飢餓的腸胃與因為旅途疲倦的雙腳，快來體驗囉！

礁溪溫泉推薦 礁溪湯圍溝重口味溫泉魚

重口味溫泉魚在湯圍溝溫泉公園附近，如果公園溫馴的魚兒無法滿足你的好奇心，超推薦來重口味溫泉魚體驗一發喔！大人80元、小孩60元，便宜的票價就能不限時體驗12種溫泉魚咬腳，分級明顯、清楚標示安全規範，老闆也非常熱心，是一處很值回票價的體驗。

礁溪溫泉推薦 湯圍溝溫泉公園

湯圍溝溫泉公園舊名「燒水溝」，位於礁溪溫泉的中心，當地政府在此精心規劃了水岸空間與景觀涼亭，以及檜木風呂與半戶外泡腳池，公園內常常會有街頭藝人的表演、還有免費的溫泉魚可以享受，湯圍溝溫泉公園讓當地居民能夠重溫泡湯記憶，也讓旅客可以享受自然舒適的檜木溫泉，是一處來到礁溪不可錯過的必遊景點。

照片來源：IG @megu_329

礁溪溫泉常見問題

礁溪溫泉住宿有美食推薦嗎？

礁溪溫泉每時真的不少，推薦礁溪泡腳溫泉公園旁的「樂山溫泉拉麵」，可以用餐兼具泡腳的好地方、德陽路68號「白水豆花」、礁溪路四段128號「柯氏蔥油餅」，每到假日都會大排長龍，另外也可以參考這篇礁溪美食。

礁溪溫泉純泡湯休息推薦

多數礁溪溫泉店家有提供90分鐘或120分鐘休息時間，超時則額外收費。

最新礁溪溫泉活動推薦

以「溫泉迷幻派對」為主題，礁溪溫泉燈花季活動，在這個冬天從11月24日開始到~明年3月，不妨到湯圍溝，感受溫泉迷幻派對的魅力！

看完這麼多礁溪的溫泉湯屋推薦，您是否已經心有所屬了呢？不妨先上網或打電話預約，以免到了現場撲空。礁溪的溫泉湯屋各有特色，無論是情侶、親子或三五好友，都能找到適合自己的泡湯方案。趕快安排一場屬於自己的礁溪泡湯之旅，用溫暖的泉水洗滌身心，迎接新年的到來吧！

宜蘭礁溪溫泉｜周邊美食

樂山溫泉拉麵

位於礁溪泡腳溫泉公園旁的「樂山溫泉拉麵」，可以用餐兼具泡腳的好地方。

除了招牌拉麵、日式丼飯、生魚片丼、握壽司等口味選擇豐富的餐飲，當然最有特色的還是「戶外泡腳用餐區。只要加10元清潔費，就可以同時泡腳紓壓、填飽肚子，店家強調溫泉是100%的溫泉原湯，來到礁溪的朋友千萬不可錯過，二店距離轉運站走路不到五分鐘，同樣可以有這種特別的用餐體驗喔！

白水豆花

最近紅到台北永康街的白水豆花，其實來自宜蘭礁溪，簡單的菜單、只有四個選擇，仍然吸引著眾多人潮相繼排隊。

店內座位不多，約七八位左右，充滿懷舊日式古早味的店鋪讓人回想起小時候的柑仔店；餐點一上桌，精緻的器皿盛裝著除了主體豆花，居然還有香菜，這肯定是這碗豆花最大的亮點，口感綿密如同吃豆腐的感覺，配上香菜及花生粉的香氣撲鼻，是令人想一再回訪的好滋味。

柯氏蔥油餅

礁溪眾多排隊美食當中，1970年創店到現在的柯氏蔥油餅也是其中一店，放眼望去總是長長的排隊人潮，選擇障礙的人有口福了，柯氏蔥油餅只有加蛋及不加蛋兩種選擇，只差五塊錢，雖然是油炸蔥油餅，趁著熱吃，餅皮屬於Q軟型、不會太油，配上蔥花的香氣，最後塗上自己喜歡的醬料，柯氏蔥油餅當成點心再適合不過，排隊等待的時間一切都值得了。

地址：262宜蘭縣礁溪鄉礁溪路四段128號。 營業時間：09:00-18:00 Google評價：4.1

喜歡泡湯的你，除了以上精選的礁溪溫泉推薦，宜蘭太平山的《 鳩之澤溫泉 》也是不錯的選擇喔！