苗栗市美食「順道茶飲 Shundao-苗栗府前店」，府前路一級戰區的必喝飲料店，苗栗的飲料自創品牌，外包裝和LOGO都很有質感，也是我自己回購很多次的飲料愛店唷！我最愛招牌的紅柚翡翠綠！這回喝了幾款新品也很不錯喔！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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【順道茶飲 Shundao-苗栗府前店】 ▋地址：苗栗市府前路150號 ▋電話：037-353357 ▋營業時間：週一至週日10:00-21:00

▲「順道茶飲 Shundao」插旗苗栗府前路一級戰區，他是從苗栗後龍起家的自創品牌飲料店，現在在頭份、新竹和苗栗市都能看到他的分店，不用特地跑後龍就能喝到，真的是太讚了啦👍

PS：2024年6月30日前出示本篇部落格文章，即可享有仙楂茶王第二杯半價 優惠（限到店自取）（PS：所有順道分店適用－苗栗府前店、頭份店、新竹店、後龍店皆可享有此優惠）。

▲如果有選擇困難的朋友，直接看排行榜點餐準沒錯，這幾款我都有喝過，都認證好喝啦😋

▲店家除了可以現金支付外，還有支援街口支付和LINE PAY行動支付喔！

▲順道每一間店都很有設計感呢，在杯身和店面設計上，都可以看到可愛的LOGO！

▲現在店家都是用紙杯裝飲料，我們是因為要拍攝才使用透明杯，是說飲料還是要用透明杯裝，看起來比較好喝阿😭如果重視視覺感受的朋友，也可以自備透明的環保杯來買，還可以折5元喔👌

▲每次到順道都必喝紅柚翡翠綠，這次多喝了好幾款新品，都表現得很出色呢！竹香奶茶搭蕎麥凍、仙楂茶王、綠豆沙牛奶、隱藏版芝士雪霜蕎麥茶～也都成為我日後會再點來喝的清單！

【竹香奶茶搭蕎麥凍】

▲想不到順道也有蕎麥凍耶！他們的蕎麥凍口感很Q彈，搭配竹香奶茶有種小清新的FU，微糖喝起來剛剛好，不會太甜膩！

【仙楂茶王】

▲仙楂加上316茶王的黃金組合，是現在店內最熱賣的單品！

▲仙楂茶王入口會有回甘的FU，是復古的酸甘滋味，炎炎夏日很適合來一杯，清涼消暑一夏！

PS：2024年6月30日前出示本篇部落格文章，即可享有仙楂茶王第二杯半價 優惠（限到店自取）（PS：所有順道分店適用－苗栗府前店、頭份店、新竹店、後龍店皆可享有此優惠）。

【紅柚翡翠綠】

▲紅柚翡翠綠加了紅葡萄柚及綠茶，裡面的葡萄柚果肉給的很多，用料很實在！是我每一次到順道都必買的品項，酸酸甜甜的很適合佐餐，是杯解膩又好喝的飲品！

【綠豆沙牛奶】

▲夏季限定的綠豆沙現在開賣啦！除了單純的綠豆沙以外，也可以加牛奶或是加珍珠唷！

▲他們的綠豆沙質地很細緻，不會吃到帶殼的沙沙口感，可以堪稱經典中的經典啊，每年夏天都要喝上好幾杯，才覺得沒有白活啦👍

【隱藏版芝士雪霜蕎麥茶】

▲這款芝士雪霜蕎麥茶是隱藏版來著！蕎麥茶的味道香氣很足，搭配上層的芝士雪霜很Match！直接就口喝就能喝到濃郁的雪霜，搭配著蕎麥茶一起品嚐，喝起來順口不膩口🥰

整體來說，這間「順道茶飲店」是苗栗在地的自創飲料品牌，他們在後龍開店的時候我就買過無數次了，現在在府前路就能喝到，真的是太棒了！我每次必買的肯定是紅柚翡翠綠！這回喝到的竹香奶茶搭蕎麥凍、仙楂茶王、綠豆沙牛奶、隱藏版芝士雪霜蕎麥茶也都不錯！是一間我路過就會買的好喝飲料～推薦給大家😋

PS：2024年6月30日前出示本篇部落格文章，即可享有仙楂茶王第二杯半價 優惠（限到店自取）（PS：所有順道分店適用－苗栗府前店、頭份店、新竹店、後龍店皆可享有此優惠）。

「順道茶飲店（頭份店）】 ▋地址：苗栗縣頭份市八德二路300號 ▋電話：037-688386 ▋營業時間：週一至週日09:00-20:00

【順道茶飲店（後龍店）】 ▋地址：苗栗縣後龍鎮中山路69號 ▋電話：037-724177 ▋營業時間：週一至週日09:00-20:30 【順道茶飲店(新竹中正店）】 ▋地址：新竹市北區中正路322號 ▋電話：03-5330320 ▋營業時間：週一至週日10:00-21:30

***本文感謝”順道茶飲 Shundao-苗栗府前店”邀約,內文為真實感受分享***

【苗栗NEW OPEN】

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