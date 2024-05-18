又出發峇里島啦
這次特地找慶澤排了客製化行程
服務人員是錡錡
幫我們安排了非常棒的放鬆行程
有人懂那種在稻田中入住的感覺嗎
以下行程推薦給大家～💆
Day1
烏布方便又美麗的稻田木屋酒店🌾
Biyukukung Suites & Spa Bamboo house rice field view
這家梯田小木屋入住體驗超出期待
附近吃東西或玩樂都超級方便！
房間和酒店環境都很東南亞
房間是兩層獨棟小木屋
外面有個陽台正對稻田，在這裡放空發呆很快樂
這環境我覺得比PISON稻田餐廳更好～
而且在稻田旁邊但沒有感受到蚊蟲很神奇
Day2
Crate cafe☕️
一杯 Blues ，一杯 Cluster 真的超漂亮 ，上面的沙冰都是香蕉的味道很濃郁 （香蕉控肯定會喜歡
藍色的是上面有加上藍螺旋藻
推薦⬇️
食物方面都非常大份 ，可以說是 cp 值超高的
店內裝潢也是非常簡約的工業風
桌面上還有各種顧客留下來紀念的證件照
非常有特色，而且店內去打卡的都是歐美帥哥美女非常養眼
偷偷說這家店是無消費稅跟服務費的💰
真的是cp值超高
Day3
做spa
流程就是：歡迎茶點-精油按摩-身體面膜-泡澡-淋浴-點心
他們很細心，會讓你先選擇精油
房間里的香氛、浴鹽的種類
重點來了按摩過程中會用到了一根熱熱的竹竿
在你身上推非常舒服
按摩結束，他們用了一個像日式做抹茶的工具調了一些黑色的泥，介紹說是body mask
不過我感覺就是磨砂膏，然後會幫你從頭抹到腳，兩遍，然後就衝澡、泡澡,整體都非常好😍
Day4
Warung Happy Gen🦀
位於庫塔海豚旁邊
第一次覺得螃蟹好好吃，一點都沒有腥味
很適合台灣人的口味！
P.s.最好的用餐時間是日落的時候
可以伴著海風落日吃海鮮真的太幸福了(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)
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以上行程是找慶澤旅行社的錡錡安排的
24小時服務，有什麼需要都可以說
還有一個很貼心的是車上都有提供礦泉水
真的真的每一個行程環節我都很滿意
東西好吃、風景優美
沒有一個地方讓我不滿意🥳
總之以上分享到這邊，謝謝大家的收看