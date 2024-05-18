又出發峇里島啦

這次特地找慶澤排了客製化行程

服務人員是錡錡

幫我們安排了非常棒的放鬆行程

有人懂那種在稻田中入住的感覺嗎

以下行程推薦給大家～💆

Day1

烏布方便又美麗的稻田木屋酒店🌾

Biyukukung Suites & Spa Bamboo house rice field view

這家梯田小木屋入住體驗超出期待

附近吃東西或玩樂都超級方便！

房間和酒店環境都很東南亞

房間是兩層獨棟小木屋

外面有個陽台正對稻田，在這裡放空發呆很快樂

這環境我覺得比PISON稻田餐廳更好～

而且在稻田旁邊但沒有感受到蚊蟲很神奇

Day2

Crate cafe☕️

一杯 Blues ，一杯 Cluster 真的超漂亮 ，上面的沙冰都是香蕉的味道很濃郁 （香蕉控肯定會喜歡

藍色的是上面有加上藍螺旋藻

推薦⬇️

食物方面都非常大份 ，可以說是 cp 值超高的

店內裝潢也是非常簡約的工業風

桌面上還有各種顧客留下來紀念的證件照

非常有特色，而且店內去打卡的都是歐美帥哥美女非常養眼

偷偷說這家店是無消費稅跟服務費的💰

真的是cp值超高

Day3

做spa

流程就是：歡迎茶點-精油按摩-身體面膜-泡澡-淋浴-點心

他們很細心，會讓你先選擇精油

房間里的香氛、浴鹽的種類

重點來了按摩過程中會用到了一根熱熱的竹竿

在你身上推非常舒服

按摩結束，他們用了一個像日式做抹茶的工具調了一些黑色的泥，介紹說是body mask

不過我感覺就是磨砂膏，然後會幫你從頭抹到腳，兩遍，然後就衝澡、泡澡,整體都非常好😍

Day4

Warung Happy Gen🦀

位於庫塔海豚旁邊

第一次覺得螃蟹好好吃，一點都沒有腥味

很適合台灣人的口味！

P.s.最好的用餐時間是日落的時候

可以伴著海風落日吃海鮮真的太幸福了(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

—

以上行程是找慶澤旅行社的錡錡安排的

24小時服務，有什麼需要都可以說

還有一個很貼心的是車上都有提供礦泉水

真的真的每一個行程環節我都很滿意

東西好吃、風景優美

沒有一個地方讓我不滿意🥳

總之以上分享到這邊，謝謝大家的收看