來到永利皇宮絕對不能錯過Illuminarium幻影空間,共有《遨遊寰宇》、《荒野奇遇》、《交響綺旅》三種主題,以先進投影技術,將高清影像投射於360度全景投影空間內,更有超過2,000個揚聲器打造身臨其境的音效感受,地板也會跟著震撼的音樂而震動,相當令人震撼的全感官沉浸式空間體驗!!

內容目錄 Toggle

澳門優惠票券

澳門住宿推薦

上葡京渡假村(Grand Lisboa Palace Macau):

澳門葡京人酒店 (Lisboeta Macau):

澳門瑞吉酒店 (The St. Regis Macao):

澳門銀河酒店 (Galaxy Macau):

澳門JW萬豪酒店 (JW Marriott Hotel Macau):

新濠影滙 (Studio City Hotel):

澳門威尼斯人酒店(The Venetian Macao) :

澳門巴黎人酒店 (The Parisian Macao):

澳門喜來登大酒店 (Sheraton Grand Macao):

永利皇宮酒店 (Wynn Palace):

澳門十六浦索菲特大酒店 (Sofitel Macau at Ponte 16 Hotel):

澳門票券推薦

星滙餐廳自助早餐































飛買家WIFI機 吃到飽不降速!

輸入專屬折扣碼 日本/韓國一天只要99元!

輸入優惠代碼享9折:TTB90

專屬下單連結:https://reurl.cc/MRvdAn

【點選連結進入訂購再輸入優惠代碼才有優惠唷!】‼️記得記得記得‼️

Illuminarium幻影空間|地理位置

Illuminarium幻影空間位於氹仔區的 永利皇宮1F,可搭乘永利皇宮接駁車前往,看完展覽還可以享用美食、搭乘纜車以及欣賞水舞,是到澳門旅遊必逛的景點之一!!

水波紋的銀色牆面很有神祕感,搭配七彩的色澤讓人彷彿走進了時間隧道中

喜歡太空人的朋友一定要跟著可愛的太空人一起拍照~

Illuminarium幻影空間|門票場次

Illuminarium幻影空間共有三個場次,每場次可分開購票也可以購買一日票一次看三場!!開放時間為週二至週日下午1時至晚上9時,每個場次的時間不同,事先看好時間才不會扼腕唷~ 《遨遊寰宇》

首場入場時間為下午1時15分;最後入場時間為下午2時15分(每 15 分鐘可入場一次)

《荒野奇遇》

首場入場時間為下午3時30分;最後入場時間為下午5時(每 15 分鐘可入場一次)

《交響綺旅》

首場入場時間為下午6時30分;最後入場時間為晚上8時(每 15 分鐘可入場一次)

《遨遊寰宇》及《荒野奇遇》入場門票:

• 標準門票:澳門幣288元

• 澳門學生證持有者、65歲或以上長者及4至12歲兒童、永利禮享會員:澳門幣228元

• 澳門居民:澳門幣188元

• 3歲或以下小童免費入場

《交響綺旅》入場門票:

• 標準門票(所有年齡):澳門幣228元(3歲或以下小童免費入場)

• 標準門票連Kir Royale雞尾酒:澳門幣288元(適用於18歲或以上賓客,票價包括入場門票一張及經典Kir Royale雞尾酒一杯)

• 可憑門票前往指定餐廳用餐換領主題甜品

Illuminarium幻影空間|遨遊寰宇

《荒野奇遇》時長45分鐘,讓人一秒走入非洲,47種非洲大陸的原生動物展現在眼前,身臨其境體驗非洲荒野大草原的一天~~

Illuminarium幻影空間讓人走進沉浸式體驗空間,《荒野奇遇》的場景讓人近距離一睹非洲動物的風采,不用擔心會被動物攻擊,就能目睹野生動物們最真實的一面,喜歡動物們的小朋友肯定很愛!!

跟著非洲大草原的動物們拍照很有趣,還要追著動物跑,挺特別的體驗!!

肯尼亞天空的滿天星空美的讓人讚嘆~~拍起來很有神祕感!

坐著休息一下,慢慢欣賞非洲大草原上的日出和日落、野性與溫情,沒辦法親身去非洲,就透過Illuminarium幻影空間穿過任意門,與非洲的野生動物門來場歡樂的派對~

可愛的非洲動物在草原上展現最真實的一面,長頸鹿、獅子、花豹、羚羊、河馬、紅鶴、大猩猩、大象等野生動物展現在眼前,不需要動物園也不需要野外裝備,透過影像、聲音、觸感就能感受沉浸式野性之美,很適合小朋友前來探索非洲動物!!

外面還有紀念品區,有三大主題展覽的相關商品,好多小動物的玩偶都好可愛,看了很想將他們通通帶回家啊!!

全長45分鐘的《荒野奇遇》讓人身歷其境非洲大草原的一天,相當有寓教娛樂的展覽,同時也是很好拍的網美IG打卡景點,來到澳門總要來點不一樣的,Illuminarium幻影空間共有三種主題,每一種展覽都很有特色,到澳門不能錯過的展覽!!

澳門相關文章

澳門美食|味賞 全球唯一老佛爺親自設計 絕美星空酒廊微醺之夜

澳門美食|澳門自助山 浮誇的自助吧早餐 餐點多元四個胃都不夠裝

澳門美食|燊哥冰室 澳門葡京人美食 六十年代懷舊冰室 傳統葡國美食

澳門美食|六本木壽喜燒專店 感受日式美食的饗宴

澳門美食|美獅美高梅視博茶點 夢幻天幕下享用浪漫的下午茶時光 澳門甜點推薦

澳門美食|Grill 58 盛焰頂級熟成牛排專賣 美獅美高梅必吃美食 28天乾式熟成和牛

澳門美食|澳門葡式辣魚店 澳門伴手禮 文青IG打卡魚罐頭網美牆

澳門美食|安德魯蛋塔 澳門伴手禮推薦 滑嫩的內餡酥脆的餅皮好誘人

澳門美食|澳門上葡京頂級粵菜食府 來御花園體驗宮廷饗宴

澳門美食|澳門上葡京茶樓Chalou 正宗粵菜傳統點心車 結合傳統與現代的創意茶樓

澳門美食|Cafe Cotiz 澳門咖啡廳推薦 招牌酥皮泡芙 澳門必吃美食

澳門美食|澳門新濠影滙 星滙餐廳自助早餐

澳門美食|澳門倫敦人酒店 丘吉爾餐廳Churchill’s Table 雙人奇妙甜點品嚐之旅

澳門美食|勝利茶餐室 澳門傳統美食 議事亭前地附近美食 澳門豬扒堡推薦

澳門住宿|喜來登金沙城中心酒店 位於金沙娛樂商城內 有機場接駁車

澳門住宿|澳門上葡京綜合度假村 充滿藝術氣息的歐風渡假村 購物中心/餐廳/賭場/飯店一次滿足

澳門住宿|美獅美高梅 耀眼的珠寶盒MGM COTAI 結合藝文與時尚的奢華飯店

澳門住宿|澳門葡京人/歐舒丹/Line三大主題式酒店 澳門飛索/室內跳傘/兒童樂園 吃喝玩樂一次滿足

GoAirborne 室内跳傘|澳門唯一室內跳傘中心 在室內就能體驗高空跳傘的樂趣

美高梅澳門德國啤酒節|澳門10月盛事 澳門啤酒節 澳門乾杯!

旗緣澳門旗袍體驗店|台灣人開的旗袍店 到澳門感受穿越時空之旅 讀者專屬9折優惠