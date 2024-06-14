來到永利皇宮絕對不能錯過Illuminarium幻影空間，共有《遨遊寰宇》、《荒野奇遇》、《交響綺旅》三種主題，以先進投影技術，將高清影像投射於360度全景投影空間內，更有超過2,000個揚聲器打造身臨其境的音效感受，地板也會跟著震撼的音樂而震動，相當令人震撼的全感官沉浸式空間體驗!!

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Illuminarium幻影空間｜地理位置

Illuminarium幻影空間位於氹仔區的 永利皇宮１Ｆ，可搭乘永利皇宮接駁車前往，看完展覽還可以享用美食、搭乘纜車以及欣賞水舞，是到澳門旅遊必逛的景點之一！！

水波紋的銀色牆面很有神祕感，搭配七彩的色澤讓人彷彿走進了時間隧道中

喜歡太空人的朋友一定要跟著可愛的太空人一起拍照～

Illuminarium幻影空間｜門票場次

Illuminarium幻影空間共有三個場次，每場次可分開購票也可以購買一日票一次看三場！！開放時間為週二至週日下午1時至晚上9時，每個場次的時間不同，事先看好時間才不會扼腕唷～ 《遨遊寰宇》

首場入場時間為下午1時15分；最後入場時間為下午2時15分（每 15 分鐘可入場一次）

《荒野奇遇》

首場入場時間為下午3時30分；最後入場時間為下午5時（每 15 分鐘可入場一次）

《交響綺旅》

首場入場時間為下午6時30分；最後入場時間為晚上8時（每 15 分鐘可入場一次）

《遨遊寰宇》及《荒野奇遇》入場門票：

• 標準門票：澳門幣288元

• 澳門學生證持有者、65歲或以上長者及4至12歲兒童、永利禮享會員：澳門幣228元

• 澳門居民：澳門幣188元

• 3歲或以下小童免費入場

《交響綺旅》入場門票：

• 標準門票（所有年齡）：澳門幣228元（3歲或以下小童免費入場）

• 標準門票連Kir Royale雞尾酒：澳門幣288元（適用於18歲或以上賓客，票價包括入場門票一張及經典Kir Royale雞尾酒一杯）

• 可憑門票前往指定餐廳用餐換領主題甜品

Illuminarium幻影空間｜遨遊寰宇

《荒野奇遇》時長45分鐘，讓人一秒走入非洲，47種非洲大陸的原生動物展現在眼前，身臨其境體驗非洲荒野大草原的一天~~

Illuminarium幻影空間讓人走進沉浸式體驗空間，《荒野奇遇》的場景讓人近距離一睹非洲動物的風采，不用擔心會被動物攻擊，就能目睹野生動物們最真實的一面，喜歡動物們的小朋友肯定很愛!!

跟著非洲大草原的動物們拍照很有趣，還要追著動物跑，挺特別的體驗!!

肯尼亞天空的滿天星空美的讓人讚嘆~~拍起來很有神祕感!

坐著休息一下，慢慢欣賞非洲大草原上的日出和日落、野性與溫情，沒辦法親身去非洲，就透過Illuminarium幻影空間穿過任意門，與非洲的野生動物門來場歡樂的派對~

可愛的非洲動物在草原上展現最真實的一面，長頸鹿、獅子、花豹、羚羊、河馬、紅鶴、大猩猩、大象等野生動物展現在眼前，不需要動物園也不需要野外裝備，透過影像、聲音、觸感就能感受沉浸式野性之美，很適合小朋友前來探索非洲動物!!

外面還有紀念品區，有三大主題展覽的相關商品，好多小動物的玩偶都好可愛，看了很想將他們通通帶回家啊!!

全長45分鐘的《荒野奇遇》讓人身歷其境非洲大草原的一天，相當有寓教娛樂的展覽，同時也是很好拍的網美IG打卡景點，來到澳門總要來點不一樣的，Illuminarium幻影空間共有三種主題，每一種展覽都很有特色，到澳門不能錯過的展覽!!

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