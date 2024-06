永利渡假村為全球獨立酒店品牌中累積獲得最多《福布斯旅遊指南》五星大獎的酒店品牌,而旗下的永利皇宮更是有眾多知名餐廳,「泓」日本料理曾榮獲米芝蓮二星殊榮,更榮獲《福布斯旅遊指南》— 五星級餐廳獎項,是到永利皇宮必吃的美食!!餐廳行政總廚前田裕精心打造美味的日式佳餚,餐廳內有壽司、天婦羅、鐵板燒等三大區塊以及日式料理,就是要饕客們感受不同的體驗,同時入口處還有品酒區,可先品嚐過後再決定要點哪支酒~

~「泓 MiZUMi」日本料理~

餐廳地址:路氹體育館大馬路永利皇宮北名店街GF

預約電話:+853 88893688

營業時間:17:30-23:00 (每週三公休)

泓 MiZUMi 日本料理|地理位置

「泓 MiZUMi」日本料理位於永利皇宮內,想吃米芝蓮二星美食在飯店內就能享用,也可搭乘永利皇宮的接駁車前往~

泓 MiZUMi 日本料理|餐廳環境

「泓」日本料理重新裝潢以精緻的金漆木雕和日式金繼陶瓷作點綴,一走入餐廳內就感受到低調奢華的時尚氛圍~

餐廳中央的三尾日本錦鯉,象徵著好運和祝福,宛如「躍動的寶石」般光彩奪目,相當吸睛!!

摩登的日式主餐區共有壽司、日式料理、天婦羅、鐵板燒等三區,結合自然與現代元素,讓饕客們在享用美食的同時也能感受到時尚氛圍的美好時光~~

另外也有包廂可以預約,讓聚餐的同時有隱私的空間~

泓 MiZUMi 日本料理|菜單MENU

「泓」日本料理以摩登風貌登場,連菜單也是用平板呈現,不僅閱讀容易,餐點的照片也都相當吸引人~

餐點豐富且多樣可以選擇,每一道看起來都相當誘人~~另外也有眾多酒單可以選擇唷~~

入口處有餐廳部分酒單內的酒可以品酒,喝喜歡在點,若不知道要選擇哪支酒,可以請品酒師推薦適合搭配餐點的酒~

這支產土 山田錦非常好喝,平常不喝清酒的企鵝麻也被他給征服了~香氣純粹帶有柑橘水果香氣,喝起來還帶點氣跑感,清爽酸甜的滋味讓人一喝就難忘~

鮑魚火鍋

切成薄片的鮑魚適合一口吃,在來自北海道酸碱度為7.5 的水和利尻昆布熬煮成的高湯涮個幾下就能起鍋,鮑魚吸收了濃郁的昆布鮮甜,加上本身的爽脆口感,原來鮑魚也能這樣吃~~

煙燻吞拿魚腩配蛋黃醬油

先將吞拿魚放在半燒的稻草上燻烤,使煙燻香氣滲透到魚肉之中,再點燃稻草以大火快速炙熟吞拿魚表面,既能鎖住魚肉的鮮甜嫩滑口感,又能增添稻草香氣,上桌食用火將封住的紙張燃燒,成為餐桌上的一道風景~

吞拿魚就是鮪魚,鮪魚腹超軟嫩,入口即化的口感讓人陶醉,難怪這麼多人喜愛鮪魚腹,搭配特製的蛋黃醬油,口感獨特且美味~

時令蟹京都味噌湯

湯頭使用昆布或鰹魚熬煮及甜玉米而成,並使用白味噌提味,喝起來鮮甜味十足,湯內還有新鮮的蟹肉,好喝到一下子就見底了~

炭燒赤鯥魚

以壽司的六大材料:米飯、魚、醬油、醋、芥末及紫菜重新演繹出的新菜色,精心炭燒的赤鯥魚外面裹著香口脆米,以紫色的紫蘇花及碧綠的芥末點綴,配搭薑及自家製的南蠻汁,口感豐富且獨特,相當特別的一道料理!!

炭燒鰻魚配山椒味噌

以日本頂級紀州備長炭以精準的温度慢烤至皮脆肉嫩,將魚的油脂鎖於其中,成上桌時是以精緻木盒裝盛,打開木盒後備長炭煙霧繚繞,可說是同時感受了是覺得饗宴~酥脆的鰻魚入口時油香漫溢,搭配「泓」日本料理使用紅味噌、山椒及山椒葉製成的山椒味噌醬,增添獨有的柑橘和松樹的香氣及微辣風味~~

炭燒日本和牛菲力心 (200 克)

整頭牛最嫩的地方就是「菲力心」的部位,結合低溫慢煮手法,先將和牛菲力心炭烤幾分鐘,休息45 分鐘後再重覆數次炭烤過程,粉色的肉質讓人看了就垂涎三尺,入口即化的口感以及鮮嫩多汁的肉質,好吃到說不出話來!!

海膽石鍋飯

好幾份量結合在一起的海膽石鍋飯看起來非常浮誇,以高湯和自家製松露牛油烹製的米飯超香,鋪上滿滿的北海道馬糞海膽,最後淋上少許澄清黃油及醬油,經過攪拌鮮甜味十足!!新鮮海膽沒有半點腥味,可以大口吃海膽飯超滿足的~

栗子蒙布朗

蒙布朗是一種以栗子為原材料的經典法式甜品,「泓」日本料理的改良版本以紅豆蓉和栗子奶油混合作底部,中間舖上一層栗子蓉和香草,多層次的口感刺激著味蕾~~滿滿的栗子香甜而不膩非常適合飯後食用~

京都丸久小山園烘焙茶雪糕

帶有獨特烘烤味和煙燻味的京都丸久小山園烘焙茶雪糕由烘烤綠茶葉製成,甜品底部特選和三盆糖製成的餅乾,中間加入香草奶油和焙茶果凍,搭配焙茶雪糕,大魚大肉後來點清爽的雪糕,小清新的確幸為美好的一餐畫下句點~~

