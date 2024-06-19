台中的茶藝館近年來越來越多，2022年新開幕的「昌盛茶堂」價格偏高，但獨特的經營方式及全面預約制，已成為內行人品茗的心頭好。這裡的低調隱密空間，結合了「質感」與「靜感」，體驗過程約1.5個小時，全程會由專業茶藝師服務，讓人更能感受到茶的香氣層次和茶席文化的精髓。

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昌盛茶堂怎麼去

昌盛茶堂位於北屯區南興一路上，周邊路旁停車相當方便，因為店面位於住宅大樓的一樓，招牌不太明顯，需要仔細找找，才不會錯過這個家神奇的茶室館。

昌盛茶堂環境

走進昌盛茶堂，迎接你的是挑高舒適的現代風格空間，大片落地窗跟須從內部開的大門，既通透又隱私。裝潢風格融合了現代與跟茶道的禪意，讓人感覺很放鬆，鄰近門口的左右兩側，各有一桌茶桌，都是平常招待客人的茶席，女茶藝師跟我們說，平常最多是接兩組客人，大部分都是她跟店長一人服務一桌。

一側還有老闆私藏的各種茶具，在架上的都有販售。

在更後方則是老闆專屬的泡茶區域，霸氣又不失隱私，相當有意境。

後方的石山造景，旁邊竟是隱藏式的廁所，真的是超有創意又具巧思的裝潢！

二樓也有一個大型包廂，隱私度更高，採光與氛圍也獨具風情，女茶藝師還特地幫我們把燈光打開讓我們拍照，真的是美翻！

昌盛茶堂菜單

昌盛茶堂的菜單相當豐富，除了精選的茶品外，還有各種精緻的茶點與甜品，每一道都經過精心設計與製作，力求為顧客提供最好的品茗體驗。

春季的套餐菜單是以紅樓夢的人物為主題，每一款都有三種茶，搭配兩種茶食，同桌需點同一款套餐，因為我們想喝較為淡雅的高山烏龍，所以聽從茶藝師推薦，選擇天池款的賈寶玉套餐。

昌盛茶堂茶點推薦-高山烏龍天池

這款高山烏龍天池茶，風味溫潤細膩，喉韻甘醇，不論是單獨飲用或是搭配帶有黃豆香氣的抹茶蕨餅，都能完美呈現出茶的獨特香氣。

昌盛茶堂茶點推薦-鴨屎香

鴨屎香茶是一款極具特色的茶品，香氣清新淡雅，滋味鮮爽，讓人每一口都能感受到自然的芬芳。這款茶的獨特之處在於其細膩的口感，讓人回味無窮。

昌盛茶堂茶點推薦-蜜香紅茶

蜜香紅茶的迷人之處在於其醇厚的口感與淡淡的蜜香，散發出濃郁的果香與蜜味，讓人不禁為之陶醉，這款我們冰的跟熱的都有喝到，個人覺得冰的比熱的更好喝！

昌盛茶堂甜品推薦-抹茶蕨餅

抹茶蕨餅是茶堂的特色甜品之一，搭配黃豆粉一起享用，口感柔軟細膩，帶有淡淡的抹茶香氣，每一口都充滿了日本傳統甜點的韻味。

昌盛茶堂甜品推薦-餡蜜

餡蜜是一款以紅豆泥和茶凍為主的甜品，口感豐富，甜而不膩，茶凍的清爽與紅豆泥的甜美相得益彰，搭配冰的蜜香紅茶，讓人吃上一口便難以忘懷。

結語

昌盛茶堂是一個不容錯過的品茗天堂，每一道茶品都充滿了獨特的風味。店家時不時會舉辦一些特色活動跟講座，強烈推薦大家來這間茶藝館，保證讓你享受一場茶香四溢的饗宴。