六月工作量爆多,壓力大有些鬱悶,但是再忙也要休息。

部份工作告一個段落,想到大安森林公園走走,

一上車就覺得肚子餓了,大概是太燒腦了,需要補充能量。

下車就先走進靜巷裡,無意間發現一間咖啡館coco.Brownies Bakery Shop,

安靜的環境超吸引我,就走近看看。

正在試營運就被我遇到,真幸運,

而且橘紅色很像我母校德州大學的顏色,感覺好親切。

上網一查,原來在公館和光復南路早有分店,這是品牌第三間分店,就進去看看吧。

一開門就是陳列麵包的展示櫃,迎面而來的麵包香讓人心情大好。

旁邊則是點餐櫃檯,也有賣咖啡與茶飲。

牆上寫著"Coffee break makes you beautiful.",這個我喜歡。

麵包櫃的上方有飲料菜單,後方就是製作各種麵包的地方。

牆上寫著"If money can't fix it, try coffee.",看了就想笑。

當天有迷迭香佛卡夏和巧克力佛卡夏,

貝果則有原味、墨西哥辣椒和巧克力貝果。

軟餅乾有兩種,五種口味的布朗尼,好厲害。

可惜肉桂捲、可頌麵包和磅蛋糕都賣光了,否則也好想吃肉桂捲耶。

購買麵包店家會用紙袋裝,一個一個裝。

如果購買五個麵包,就會用長型禮盒包裝,感覺很適合送禮。

下方則是他們使用的原料,也有在賣唷。

點了麵包,再點飲料,除了咖啡,也有茶和無咖啡因飲料。

我平時都喝黑咖啡,當天突然想喝特調,就點了兩杯冰的特調咖啡。

店員現場製作咖啡,除了要量準確的容量,

連要放上去的薄荷都要稍微拍一下讓味道出來,再輕輕擺上,非常仔細。

旁邊的櫃子上有攪拌棒、餐巾紙、杯蓋和糖,需要的人可以自己加。

若在這裡享用,吃完就自己收拾到自助回收區放。

店面不大,只有簡單的工業風裝潢,可以買了外帶享用。

如果累了,現場也有一些桌椅供客人坐下來品嚐。

給人方便的廁所隱藏得很好喔。

架子上有賣相關產品,有衣服、杯子、揹袋等,

這個顏色真的一直讓我想到德州大學。

我點的兩款特調是青森蘋果冰美式和咖啡莫西多,

因為是特調,所以用玻璃杯裝,做得好美,喝不完還是可以用紙杯裝著帶走。

左邊是青森蘋果冰美式,它是用進口的青森蘋果汁與咖啡調和,我現場先喝,

蘋果淡淡的甜味和清香跟咖啡蠻搭的,不會搶味道,感覺很清爽。

咖啡莫西多則有加蘭姆酒和不加酒兩種版本,我想試真正的莫西多,就加了蘭姆酒,

店裡還有加威士忌的愛爾蘭咖啡唷!

後來請店員幫我用紙杯裝咖啡莫西多,帶回辦公室與同事分享。

我倒了一小口來喝,有淡淡的酒香,稍後身體有些微熱;

同事喝了也說有酒味,喝起來順口好喝。

雖然酒的份量不多,但如果要開車或騎車,就不適合喝喔。

※開車不喝酒,喝酒不開車。

我外帶了兩款麵包,店家用紙袋幫我裝好。

先吃墨西哥辣椒貝果,外表不平滑,應該是放上起司去烤的。

我咬了一口,就咬到了起司塊,也有辣椒,感覺有醃漬過,

吃起來有點辣又不會太辣,還蠻好吃的。

貝果比較紮實,再加上起司,吃起來很有飽足感,當晚餐都沒問題。

說到墨西哥辣椒,應該是jalapeño,這就讓我想起二十幾年前在德州時,

當時還不怎麼吃辣,但有一次做菜想加,就切jalapeño辣椒,

切的時候應該是用手背隨手抹了一下額頭,或許還有用手指撥頭髮,

沒多久,眼睛就辣到爆淚,超糗的,

趕緊叫住附近的朋友過來,她要我用水沖才慢慢緩解。

另一款是巧克力佛卡夏,很厚很大一塊,可以好幾個人分著吃呢。

麵包裡的巧克力豆有些軟,吃起來香濃不膩,麵包不很鬆軟,越嚼越香,

是搭配茶或咖啡的最佳下午茶點心。

喝了美味的咖啡,吃了麵包,補充了能量,晚上又有好心情繼續打拼。

新發現的可可布朗烘焙坊就在永康街附近的靜巷裡,真的是城市中休息的好地方,

好友們如果有機會到永康街或大安森林公園附近,可以到這裡來歇歇腳唷。

coco.Brownies Bakery Shop可可布朗烘焙坊

地址:台北市中正區新生南路一段170巷17號

coco.Brownies Bakery Shop 可可布朗烘焙坊

coco.Brownies Bakery Shop IG

coco.Brownies 粉絲團