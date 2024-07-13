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台北大安-[Xiaomijo小米酒咖啡館] 自永康街遷址近麟光站富陽公園，美味綿密蛋沙拉吐司與蛋糕甜點，遺世獨立靜謐空間，慵懶浪漫法式風情咖啡廳

2024-07-13 23:11:00 Elisa 人氣：110
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窩客好文

Elisa

發表篇數：380篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

Xiaomijo小米酒咖啡館
place台北市大安區和平東路三段308巷37號1樓
作者本次評價：
4.40
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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很久以前當小米酒還在永康街的時候曾經去過一次

對於以酒類當店名這件事情印象深刻

搬遷至麟光站之後雖然離我的活動範圍更近卻反而更沒機會來訪

隔了好一陣子終於能親身體驗一下富陽公園旁的店面

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有別於鄰近的老公寓社區小米酒的外觀非常精緻亮眼

就像來到巴黎街頭喝咖啡的感覺

戶外座位不僅有桌椅更有搭建在牆邊的高腳椅區好看也好拍

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開放式的吧檯廚房空間帶點金屬色調的工業風格

吧台座位下方也有提供插座可以使用

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店裡色調低彩度很溫柔舒適

置物籃很融入整體設計就像一件精心布置的擺設一般

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空間座位排列井然有序不會緊湊

牆上隨時都在播放無聲電影除了喝咖啡還可以順便欣賞藝文好片

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角落的沙發區非常適合放鬆休憩

跟剛才偏向認真工作的氛圍截然不同

整個空間非常安靜舒服可以享受不受打擾的一人時光

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手沖咖啡可以選擇的豆款以手寫菜單單獨提供

除了單品之外還有一款是小米酒自家的獨家配方豆

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光是義式咖啡就滿滿一整頁可以挑選

部分品項可以提供冰飲

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特調飲品結合咖啡與不同的飲料非常有趣

每一款都看起來很吸引人會想要收集全部

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選用ADELLA台灣生態茶三款名字都非常古典優美

也有幾款無咖啡因的花果茶更沒有負擔

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軟性飲料提供許多不同風味的巧克力與牛奶飲品

尤其是牛奶有許多台味例如甘蔗與仙草非常有創意令人好奇

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多種口味的三明治與貝果鹹食正好當作正餐

讓人可以一步不離在此待上一整天

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甜點品項價格多落在150元上下算是咖啡廳均價

選項豐富很容易讓人陷入選擇障礙

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除了菜單上的固定甜點之外

每天都有超多款隱藏款蛋糕品項

很值得常常來蒐集不同口味

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日式雞蛋沙拉火腿三明治 170元

蛋沙拉三明治除了三明治本人之外還附上鮮水果沙拉

沙拉新鮮色彩繽紛

除了生菜跟小番茄之外還有清脆的蘋果跟青椒

淋上適量的和風醋醬酸甜感非常爽口

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三明治對切成四塊正方形大小很好食用

吐司非常酥脆保有彈性

雞蛋沙拉柔嫩軟綿份量超飽滿到幾乎溢出

中間一層火腿鹹香讓味道層次更多變化

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冰美式 130元

喝起來果酸明亮很清爽

色調不會太混濁口感算乾淨

搭配食物很解膩

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綠葡萄伯爵戚風蛋糕 150元

在近10種蛋糕選項中勝出的理由是葡萄

很難拒絕正在產季的當季新鮮水果誘惑

特別的洋甘菊茶香剛綠葡萄的甜感香氣很匹配

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三層戚風蛋糕中有著甜蜜的鮮奶油抹面

不過蛋糕體吃起來微乾沒有預期的濕潤

口感也比較緊實少了戚風最特色的蓬鬆彈性稍微有點可惜

賣相上感覺也有受到一些影響讓鮮奶油的分層切面不夠筆直漂亮

 

小米酒不論環境或是餐點都很有水準之上

靜謐舒適的空間讓人可以好好工作或沉澱心靈充電

難怪營業已經超過13年依舊非常有人氣熟客不斷回訪

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/07/26

花費: TWD450(冰美式+三明治+戚風蛋糕各1)

Xiaomijo小米酒咖啡館

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12:00-19:00

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區和平東路三段308巷37號1樓

電話: 02-2395-7617


檢視較大的地圖

 

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