很久以前當小米酒還在永康街的時候曾經去過一次

對於以酒類當店名這件事情印象深刻

搬遷至麟光站之後雖然離我的活動範圍更近卻反而更沒機會來訪

隔了好一陣子終於能親身體驗一下富陽公園旁的店面

有別於鄰近的老公寓社區小米酒的外觀非常精緻亮眼

就像來到巴黎街頭喝咖啡的感覺

戶外座位不僅有桌椅更有搭建在牆邊的高腳椅區好看也好拍

開放式的吧檯廚房空間帶點金屬色調的工業風格

吧台座位下方也有提供插座可以使用

店裡色調低彩度很溫柔舒適

置物籃很融入整體設計就像一件精心布置的擺設一般

空間座位排列井然有序不會緊湊

牆上隨時都在播放無聲電影除了喝咖啡還可以順便欣賞藝文好片

角落的沙發區非常適合放鬆休憩

跟剛才偏向認真工作的氛圍截然不同

整個空間非常安靜舒服可以享受不受打擾的一人時光

手沖咖啡可以選擇的豆款以手寫菜單單獨提供

除了單品之外還有一款是小米酒自家的獨家配方豆

光是義式咖啡就滿滿一整頁可以挑選

部分品項可以提供冰飲

特調飲品結合咖啡與不同的飲料非常有趣

每一款都看起來很吸引人會想要收集全部

選用ADELLA台灣生態茶三款名字都非常古典優美

也有幾款無咖啡因的花果茶更沒有負擔

軟性飲料提供許多不同風味的巧克力與牛奶飲品

尤其是牛奶有許多台味例如甘蔗與仙草非常有創意令人好奇

多種口味的三明治與貝果鹹食正好當作正餐

讓人可以一步不離在此待上一整天

甜點品項價格多落在150元上下算是咖啡廳均價

選項豐富很容易讓人陷入選擇障礙

除了菜單上的固定甜點之外

每天都有超多款隱藏款蛋糕品項

很值得常常來蒐集不同口味

日式雞蛋沙拉火腿三明治 170元

蛋沙拉三明治除了三明治本人之外還附上鮮水果沙拉

沙拉新鮮色彩繽紛

除了生菜跟小番茄之外還有清脆的蘋果跟青椒

淋上適量的和風醋醬酸甜感非常爽口

三明治對切成四塊正方形大小很好食用

吐司非常酥脆保有彈性

雞蛋沙拉柔嫩軟綿份量超飽滿到幾乎溢出

中間一層火腿鹹香讓味道層次更多變化

冰美式 130元

喝起來果酸明亮很清爽

色調不會太混濁口感算乾淨

搭配食物很解膩

綠葡萄伯爵戚風蛋糕 150元

在近10種蛋糕選項中勝出的理由是葡萄

很難拒絕正在產季的當季新鮮水果誘惑

特別的洋甘菊茶香剛綠葡萄的甜感香氣很匹配

三層戚風蛋糕中有著甜蜜的鮮奶油抹面

不過蛋糕體吃起來微乾沒有預期的濕潤

口感也比較緊實少了戚風最特色的蓬鬆彈性稍微有點可惜

賣相上感覺也有受到一些影響讓鮮奶油的分層切面不夠筆直漂亮

小米酒不論環境或是餐點都很有水準之上

靜謐舒適的空間讓人可以好好工作或沉澱心靈充電

難怪營業已經超過13年依舊非常有人氣熟客不斷回訪

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2022/07/26

花費: TWD450(冰美式+三明治+戚風蛋糕各1)

Xiaomijo小米酒咖啡館

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12:00-19:00

公休日: 週一

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

低消限制: 每人一杯飲品

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒 106 台北市大安區和平東路三段308巷37號1樓

電話: 02-2395-7617



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