今天來分享一間在合作市場的傳統市場麵包店，福欣珍餅行。而且這間平日營業時間竟然是24小時！

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福欣珍餅行 位置

福欣珍餅行位於進化路與富貴街口，招牌不大，只要走到路口就看得到且但非常好認，重點是賣的麵包也超便宜。

附近的左右鄰舍都知道這間餅店，目前有第二代一起幫忙經營，這間店據說已經經營近40年了。店家製作麵包的時間都是晚上生產到早上，所以傍晚來的話，品項可能會比較少，有想要訂什麼口味的麵包，也可以事先跟店家說，或詢問禮拜幾會製作出來。

餅店賣很多款麵包蛋糕，沿著合作市場的巷弄走，就會看到轉角處有很多剛烤好的麵包，而且走進來超級香的，聞到這種香噴噴的麵包味，感覺好幸福啊！

檯面上已經可以買的麵包都會一個個包裝好，每一塊麵包、蛋糕都有塑膠袋包裝好，完全不用擔心衛生問題。

圓形台式麵包

圓形的這種菠蘿麵包、甜甜圈、紅豆麵包之類，大部分都是1個13元、2個25元，少部分的麵包是15元，這個價位真的超佛心。

糕餅、大餅類

這邊也有賣大餅和蛋黃酥，我們家之前有買過蛋黃酥，多少錢我已經忘記，但依稀記得它的價位遠比市售的蛋黃酥便宜。

還有虎皮蛋糕、蜂蜜蛋糕也不超過100元，才60~70元，大餅一個100元。

我還看到有杏仁片！！！但忘記問多少錢了。

袋裝小可頌麵包

還有這種袋裝的小可頌麵包，一袋裡面有很多顆，一袋才50元，現在這個通膨時代，看到這種價位真的是讓人特別想流淚啊！

這天我們買了小可頌麵包和一些圓麵包回家，這樣才100元，是不是超佛心的價格！分享這間麵包界的大賣場給大家，記得可以早一點來買，品項會比較齊全唷！

店名：福欣珍餅行

地址：台中市東區進化路

電話：04-23604810

營業時間：平日24小時、禮拜六00:00-20:00

公休日：禮拜日