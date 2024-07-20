【台中食記】Mamonaku Cafe

Mamonaku Cafe 位在舊台中車站的月台火車內，火車是已經退役的老自強號，改裝成咖啡廳後又賦予了這輛車廂新的生命，用餐空間有滿滿的復古氛圍感，咖啡館的黑芝麻巴斯克和清檸康福茶都是推薦必點，咖啡豆造型的雞蛋糕也很吸睛，在火車內享用下午茶是很特別的體驗，火車迷千萬不要錯過這間咖啡館。

開車前往可停站前停車場或後站停車場，搭乘火車在台中車站下車。

▲Mamonaku Cafe 位在台中車站的舊月台內，假日月台兩側還有市集可以逛。

▲車廂是由舊自強號改裝而成，外觀漆成復古的咖啡色很有時代感。

▲上車後往右邊走才是Mamonaku，左邊是小型商店有時間也可以逛逛。

▲入內會有店員引導入座，掃QR code點餐，點完再至櫃台結帳。

Mamonaku Cafe 菜單：

Coffee

正常美式(中深焙) Americano (medium deep roast) NT$110

MAMO拿鐵 Latté NT$130

抹茶拿鐵 Matcha Latté NT$140

可可拿鐵 Coco Mocha NT$140

桃子冰美式 Iced Peach Americano NT$140

冰鎮話梅美式 Iced plum Americano NT$130

冷萃厚咖啡 Cold Brew Coffee NT$130



MILK SERIES

抹茶歐蕾 Matcha milk NT$130

可可歐雷 Coco milk NT$130

焙茶歐雷 Hojicha milk NT$130



SPECIAL

鹹檸七 Salted Lemon NT$100

酸梅可樂 Cola NT$100

蜂蜜柚子氣泡 Honey Lemon Soda NT$130



TEA

黃金蕎麥茶 Buckwheat Tea With Brown Rice NT$120

錫蘭紅茶 Royal Ceylon Tea NT$120

清檸康福 Comforting Tea With Lemon NT$120

蜜蘋舒緩茶 Relaxing Tea With Apple NT$120

▲玻璃櫥窗內有多款手工蛋糕，MENU上沒有再口頭跟店員點。

▲咖啡廳內有免費的RO水可飲用。

▲店內有靠窗的吧檯座位，還有兩人和四人座位區，椅子是使用早期的皮椅真的很有復古的氛圍。

▲列車上有許多火車模型的收藏，想必老闆一定是個很熱愛火車的人。

▲每隔一段時間會有小火車從頭上經過，真是滿滿的驚喜阿！

▲用餐空間有許多復古的收藏，不知不覺就陷入童年的回憶中。

▲MAMO拿鐵 120元：拿鐵的奶泡細緻綿密與牛奶幾乎融合為一，咖啡很順口喝起來沒有苦澀味，口感和味道都在水準之上。

▲清檸康福 120元：康福茶附了一塊小餅乾，杯中還有一片脫水的檸檬，喝起來有淡淡的薄荷和檸檬草香氣，是杯很清爽解膩的飲品。

▲黑芝麻巴斯克 130元：蛋糕上面有一小片檸檬，蛋糕體口感扎實，芝麻香氣極為濃厚，喜歡黑芝麻的人一定不能錯過這款蛋糕，真的大推！

▲伯爵紅茶可麗露 80元：可麗露的外皮口感偏硬，內層口感較濕軟，有淡淡的伯爵茶香氣，搭配咖啡和茶類都很適合。

▲咖啡豆雞蛋糕60元：雞蛋糕一份有三個，表面淋上了蜂蜜，有淡淡蜂蜜清香，咖啡豆造型真的很吸睛。

雞蛋糕短評：舊自強號改裝的咖啡館，一進入列車就感受到濃濃的復古氛圍，許多布置都相當用心，咖啡和甜點有水準，整體價格也不貴，是個火車迷必朝聖的地方。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【Mamonaku Cafe美食資訊】

地址：台中市中區臺灣大道一段1號(台中火車站)

電話：無

官網：無

營業時間：13:00–18:00(周二公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章，歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀：台中特色咖啡館

新竹美食懶人包，請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來，麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團