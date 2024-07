【台中食記】Mamonaku Cafe

Mamonaku Cafe 位在舊台中車站的月台火車內,火車是已經退役的老自強號,改裝成咖啡廳後又賦予了這輛車廂新的生命,用餐空間有滿滿的復古氛圍感,咖啡館的黑芝麻巴斯克和清檸康福茶都是推薦必點,咖啡豆造型的雞蛋糕也很吸睛,在火車內享用下午茶是很特別的體驗,火車迷千萬不要錯過這間咖啡館。

開車前往可停站前停車場或後站停車場,搭乘火車在台中車站下車。

▲Mamonaku Cafe 位在台中車站的舊月台內,假日月台兩側還有市集可以逛。

▲車廂是由舊自強號改裝而成,外觀漆成復古的咖啡色很有時代感。

▲上車後往右邊走才是Mamonaku,左邊是小型商店有時間也可以逛逛。

▲入內會有店員引導入座,掃QR code點餐,點完再至櫃台結帳。

Mamonaku Cafe 菜單:

Coffee

正常美式(中深焙) Americano (medium deep roast) NT$110

MAMO拿鐵 Latté NT$130

抹茶拿鐵 Matcha Latté NT$140

可可拿鐵 Coco Mocha NT$140

桃子冰美式 Iced Peach Americano NT$140

冰鎮話梅美式 Iced plum Americano NT$130

冷萃厚咖啡 Cold Brew Coffee NT$130



MILK SERIES

抹茶歐蕾 Matcha milk NT$130

可可歐雷 Coco milk NT$130

焙茶歐雷 Hojicha milk NT$130



SPECIAL

鹹檸七 Salted Lemon NT$100

酸梅可樂 Cola NT$100

蜂蜜柚子氣泡 Honey Lemon Soda NT$130



TEA

黃金蕎麥茶 Buckwheat Tea With Brown Rice NT$120

錫蘭紅茶 Royal Ceylon Tea NT$120

清檸康福 Comforting Tea With Lemon NT$120

蜜蘋舒緩茶 Relaxing Tea With Apple NT$120

▲玻璃櫥窗內有多款手工蛋糕,MENU上沒有再口頭跟店員點。

▲咖啡廳內有免費的RO水可飲用。

▲店內有靠窗的吧檯座位,還有兩人和四人座位區,椅子是使用早期的皮椅真的很有復古的氛圍。

▲列車上有許多火車模型的收藏,想必老闆一定是個很熱愛火車的人。

▲每隔一段時間會有小火車從頭上經過,真是滿滿的驚喜阿!

▲用餐空間有許多復古的收藏,不知不覺就陷入童年的回憶中。

▲MAMO拿鐵 120元:拿鐵的奶泡細緻綿密與牛奶幾乎融合為一,咖啡很順口喝起來沒有苦澀味,口感和味道都在水準之上。

▲清檸康福 120元:康福茶附了一塊小餅乾,杯中還有一片脫水的檸檬,喝起來有淡淡的薄荷和檸檬草香氣,是杯很清爽解膩的飲品。

▲黑芝麻巴斯克 130元:蛋糕上面有一小片檸檬,蛋糕體口感扎實,芝麻香氣極為濃厚,喜歡黑芝麻的人一定不能錯過這款蛋糕,真的大推!

▲伯爵紅茶可麗露 80元:可麗露的外皮口感偏硬,內層口感較濕軟,有淡淡的伯爵茶香氣,搭配咖啡和茶類都很適合。

▲咖啡豆雞蛋糕60元:雞蛋糕一份有三個,表面淋上了蜂蜜,有淡淡蜂蜜清香,咖啡豆造型真的很吸睛。

雞蛋糕短評:舊自強號改裝的咖啡館,一進入列車就感受到濃濃的復古氛圍,許多布置都相當用心,咖啡和甜點有水準,整體價格也不貴,是個火車迷必朝聖的地方。



用餐環境★★★★★

餐點★★★★

服務★★★★

CP值★★★★



【Mamonaku Cafe美食資訊】

地址:台中市中區臺灣大道一段1號(台中火車站)

電話:無

官網:無

營業時間:13:00–18:00(周二公休)

外送:無

線上預定:無

停車場:無

服務費:無

洗手間:無

刷卡:無

【每個人口味感覺皆不同,以上食記純屬個人主觀感受】

【如果你喜歡這篇文章,歡迎至文章下方分享並按讚】



檢視較大的地圖

延伸閱讀:台中特色咖啡館

新竹美食懶人包,請點我↓↓↓

​

​ ​

下面連結追蹤追起來,麻煩各位看倌了↓↓↓

雞蛋糕生活美學專題報告IG

雞蛋糕生活美學專題報告FB粉絲團