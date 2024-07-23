2024宜蘭童玩節開跑囉，以「童玩的多重宇宙」為主題，將結合冒險、科技、元宇宙元素，帶來各高空遊具、互動沉浸展覽、世界級表演揭開序幕，開園期間於7/6~8/18在冬山河親水公園 舉行!!除了設有許多大型水域設施能盡情玩水之外，還有許多國際表演團隊到現場演出，從早到晚都很精彩。

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小企鵝生活趣 內容目錄 Toggle 2024 宜蘭國際童玩藝術節｜交通位置

園區的停車場位於後方，車子入園需酌收清潔維護費， 大客車 100元、小客車50元、機車20元，價格還蠻合理的!!為避免排隊人潮，車子一到門口就有工讀生前來售票，若有事先購票就不用再排隊囉~

童玩節的人潮眾多，提早到園區內才有位置停，附近也有蠻多私人的停車場，停遠一點50元~近一點的要100元!!

如何前往:

🚅搭火車：

>>羅東火車站後站下車，步行直行約80公尺往傳藝路之羅東火車站候車亭，搭乘首都客運261、241路線及台灣好行冬山河線至親水公園站下車。

🚌搭乘國道客運:

>>轉搭乘首都客運261、241路線及台灣好行冬山河線至親水公園站下車，

>>羅東後火車站至親水公園方向8：30~20：00，班距平均30分鐘。

🚐自行開車:

>>國道5號南下 → 下羅東交流道 → 沿高速公路側車道 → 台7丙線左轉 → 抵達冬山河園區主入口。

>>國道5號北上 → 下羅東交流道 → 右轉羅東聯絡道（傳藝路）→ 宜25線（協和路）右轉 →台7丙線左轉→ 抵達冬山河園區主入口。

2024 宜蘭國際童玩藝術節｜門票優惠

單次入園票價

售票期間 票 種 平日＄ 假日＄ 適用對象 預售期

(5/1-7/5) 個人券 200 300 一般民眾 兒童券 100 200 滿6歲未滿12歲（101.7.1至107.6.30出生）或身高115公分以上至150公分以下之兒童 超商通路：7-11、全家FamiPort及OK超商

行銷平台：KLOOK 活動期

(7/6~8/18) 個人券 250 350 一般民眾 優待券 200 300 1.20人以上之團體。

2.搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運或國光客運童玩專車直達園區(一張票根限購一張)

3.第一銀行宜蘭認同卡卡友（一天一卡限4張，限現場刷卡） 兒童券 100 200 滿6歲未滿12歲（101.7.1至107.6.30出生）或身高115公分以上至150公分以下之兒童 銷售期

(5/1-8/18) Klook Pass 宜蘭玩樂通票 495~1990

(依照選擇方案計價) 1.一般民眾

2.行銷平台：KLOOK

多次入園票價(童玩護照)

辦理期間 票種 ＄ 適用對象 預售期

(5/13-6/23) 一般 非縣籍 400 非宜蘭縣籍之ㄧ般民眾 縣籍 100 限目前設籍於宜蘭縣之縣民或身分證號碼開頭為 G 者 國中生

國小生 非縣籍 100 非宜蘭縣籍之國中、國小學生（98年9月1日至107年6月30日出生者） 縣籍 100 限設籍於宜蘭縣或身分證號碼開頭為G者之國中、國小學生（98年9月1日至107年6月30日出生者） 活動期

(7/6-8/18) 一般 非縣籍 500 非宜蘭縣籍之ㄧ般民眾 縣籍 400 限目前設籍於宜蘭縣之縣民或身分證號碼開頭為 G 者 國中生

國小生 非縣籍 400 非宜蘭縣籍之國中、國小學生(98年9月1日至107年6月30日出生者) 縣籍 200 限設籍於宜蘭縣或身分證號碼開頭為 G 者 之國中、國小學生 (98年9月1日至107年6月30日出生者) 1、活動期間限本人使用，可不限次數進入園區

2、請上傳三個月內個人近照電子檔及身分證明文件辦理。

購買網址： https://passport.yicfff.tw

2024 宜蘭童玩節每天開園時間為早上9:00至21:00，今年以「童玩的多重宇宙」為主題，活動期間（7/6~8/18）個人票平日250元、假日350元；兒童票平日100元、假日200元。

◎搭乘大眾運輸客運：除了購買預售票和童玩護照之外，在童玩節活動期間（7/6~8/18）只要搭乘首都客運、葛瑪蘭客運、大都會客運、國光客運童玩專車到園區遊玩者，可憑票根（一張票根可購1張）買童玩節門票享優惠，假日門票優惠價300元，平日門票優惠價200元。

◎童玩傳藝雙園區套票：另外還有童玩傳藝雙園區套票，套票內容包含童玩節門票+宜蘭國立傳統藝術中心門票+手作DIY體驗券(價值150元)，假日票價550元，平日票價450元，非常適合同時想去傳藝玩樂或DIY體驗的遊客，推薦買雙園區套票最經濟實惠，原價650 元的雙園區門票和手作體驗只要優惠價550元，直接現省100元。

2022宜蘭國際童玩藝術節｜設施開放時間

童玩節的園區還蠻大的~不論從正門進去或是從後方的停車場往回走，沿途都有許多遊戲設施及表演，到童玩節玩耍之前可先看節目表及設施時間，避免錯過了好玩好看的表演唷!!

演出總覽/演出時間表

2024 宜蘭國際童玩藝術節｜環境設施

服務中心

服務中心有租借兒童車車，若帶小小朋友前來，玩累了走不動也可以推車車在園區內逛逛唷!

寰宇市集

紅磚廣場上有異國市集，除了異國美食之外也有多國的特色手作及藝品，玩累了也可以到市集挖寶~還有DIY體驗課程唷!!有興趣的朋友都可以前來逛逛~

野外劇場

野外劇場有精彩的表演，若時間允許都可以留下來看這難得的國際表演再離開!!

休息區

園區內有很多傘椅~不過真的要九點一開園就去啊!不然位置了都被搶光囉~~有些人會自己帶帳篷，若沒有位置坐也有遮蔽的區域~好聰明啊!!

更衣室

園區很多快速更衣間，要沖洗可以多加利用~

這次童玩節也很細心，有準備脫水機給大家使用，泳衣脫下來後稍微清水洗一洗就可以脫水囉~

另外也有付費吹風機，玩水後可以清清爽爽的整理好服裝儀容再回家~

2024 宜蘭國際童玩藝術節｜水域設施

童玩節必玩的5大設施玩水區域就在正中間，佔地面積也算大，園區內還有沙坑、戶外遊戲設備、展覽區等~一整天玩不完!!

童心水世界 09:00-12:00 12:30-18:30

繽紛的溜滑梯是超適合小小朋友的玩水空間，可以任由小朋友爬爬，還有小溜滑梯可以溜呢，讓120公分以下小小朋友在戲水遊樂中也能盡情地享受玩水的樂趣~~

驚奇蟲洞 09:00-12:00 12:30-18:30

整個園區內有不同的隧道空間，穿越時空的宇宙「蟲洞」，在隧道裡探索明暗不同空間，感受不同的水世界!!

水上溜滑梯享受從上高速往下衝的快感~這平常在遊樂園才玩得到當然要多玩幾次!!

太空中繼站 09:00-12:00 12:30-18:30

人氣相當夯的「噴射水舞台」，會有主持人帶領大家感受到噴泉的刺激，搭配著音樂的節奏，水柱彷彿也有生命跟著舞動，瘋狂水柱從四面八方而來，身在其中相當歡樂呢~

從寬7公尺的彩虹水滑道上方溜下來，直沖水裡超刺激!!

飛碟水上木馬 09:00-12:00 12:30-18:30

有玩過旋轉木馬還真沒有玩過「水上旋轉木馬」，科技感十足的飛碟造型還有瀑布般壯觀水幕，沉浸在水中騎乘木馬轉動的樂趣~~

當跳跳床遇到水柱噴射真的只能說是災難來形容XD~不僅在跳跳床上站不穩，還易被水柱攻擊，但小企鵝及小海豚在裡面翻滾的不亦樂乎啊!!

宇宙登陸車 09:00-12:00 12:30-18:30

有太空登陸車外觀的沉浸式多感體驗空間，隨著牆面出現流水、地熱、海浪等人文地景畫面，結合燈光、聲控及特效，營造宜蘭的好玩宇宙全新感受。

星際尋寶 09:00-12:00 12:30-18:30

另外也有小孩最愛的戲沙區可以玩耍唷~主辦單位的活動及設施也太多了~都玩不完怎麼辦啦!!

2024 宜蘭國際童玩藝術節｜星空塔

星幻歷險 10:00~12:00 12:30~18:30

攀岩牆限6-60歲、30-90公斤體驗，17:00停止報名 (採線上預約及現場排隊額滿為止)，攀岩牆不算高一下子就攀爬上去了，同時還有天空步道及科技廊道可以參觀，適合親子一同遊玩的設施

飛越銀河 10:00~12:00 12:30~18:30

高空設施限12-60歲、40-90公斤體驗，17:00停止報名 (採線上預約及現場排隊額滿為止)，飛越冬山河178公尺長的「飛越銀河」高空滑降，感覺好刺激啊!!可惜12歲以上才能玩，小海豚玩不了就只能明年再來了!!

星際擺盪 10:00~12:00 12:30~18:30

高空設施限12-60歲、40-90公斤體驗，17:00停止報名 (採線上預約及現場排隊額滿為止)，離地12公尺的360度「星際擺盪」高空迴轉盪鞦韆，有大圈也有小圈，對於膽大的小企鵝來說這太小CASE了~

2024 宜蘭國際童玩藝術節｜河域設施

另外河域設施還有龍舟、風帆、獨木舟可以體驗~玩水玩不夠也可以到河畔邊體驗難得的水上活動唷!讓自己徜徉於冬山河畔上，也是一種美麗的相遇!!

獨木舟

獨木舟：採當日時段預約制，體驗時間：9:00、10：00、11：00、14：00、15：00及16：00，共六梯次(10分鐘岸上基礎教學、20-25分鐘下水體驗)

風帆

風帆：每趟20分鐘（5分鐘岸上操作、15分鐘水上操作），一艘4-6人~不需要排隊等太久就能做到風帆，有時間真的可以來體驗一下~

龍舟

龍舟：每艘船需乘坐10人才會出發!!這次很幸運剛好有人等湊團，所以一報名就能體驗划龍舟，身為在鹿港混大的小孩，看過划龍舟但都沒有親自下船划，難得的體驗一定要來感受一下!!

2024 宜蘭國際童玩藝術節｜展覽設施

童玩時光機 10:00-18:30

童玩是許多人的兒時回憶，現代的玩具大多都是3C產品，失去了小時候玩童玩的樂趣，搭乘童玩時光機穿越回童玩時代，來體驗古早童玩智慧，同時可以參觀以前童玩的眾多種類，天氣炎熱可以到童玩時光機吹吹冷氣感受一下製作古早同萬的樂趣唷!!

童話宇宙 10:00-18:30

經典童話故事之多重小宇宙，融合「聽、說、讀、寫、玩」等元素，可以帶12歲以下的小朋友前往玩耍唷!!

魔方樂園 10:00-18:30

開放時間為10:00-18:30 ，採現場預約及排隊候補額滿為止， 活動結束前半小時停止報名，堆疊的多面向魔方體，以多層次的空間及內容設計，將宜蘭文化及在地特色活動，導入科技虛擬實境中~

透過沉浸式體驗裝置及運動科技設施，暢遊童玩多重宇宙！

另外還有小溜滑梯、繪圖掃描到牆上、小小攀岩等~超好玩的遊戲等著大家來玩!!

結束後要回收手環可以參加抽獎，白色是濕紙巾很實用呢~有得玩又有得拿真幸福!!

名偵探柯南の不思議冒險

園區內還與國際知名動漫《名偵探柯南》IP合作，規劃全區AR互動實境解謎遊戲。可參考地圖到各點開啟手機掃描相應QR Code即可開始體驗AR互動，完成4項闖關任務即可抽獎，數量有限送完為止！

到了晚上更有魔幻光影秀、造型花車的星際漫遊，可以從早上進園區玩到晚上在離開!

這裡買 https://reurl.cc/Gj17Nv

原本以為玩半天就很可以出園區了，沒想到玩到意猶未盡還不想離開～小海豚及小企鵝玩水玩的超嗨!!完全不擔心艷陽高照阿~但是~~切記要做好防曬啊!不然像小企鵝跟企鵝麻只玩了兩個小時就曬傷了，回家可以要好幾天才白的回來呢>快趁著暑假帶小朋友到宜蘭童玩節玩耍吧~~沒有玩水的夏天不好玩啦!!

~2024宜蘭國際童玩藝術節~

官方連結：童玩節官網、宜蘭國際童玩藝術節 FB

活動地址：冬山河親水公園 (宜蘭縣五結鄉親河路二段2號)

聯絡電話：(03)9600-322

活動日期：2022/7/2-2022/8/14

活動時間：09:00 ~ 21:00

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