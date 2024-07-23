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桃園龜山中坑賞荷與茶園

2024-07-23 13:15:00 Big Fish 人氣：71
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：502篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：桃園市 > 龜山區

桃園龜山中坑賞荷與茶園

7/8 上午七點前離開旅館，為的是到中坑賞荷花。

還沒下中坑前，發現一個打開鐵門的地方，往裡面看有茶園，

好奇心驅使之下，就跟前同事去一探究竟。

柱子上有告示說明這是私人土地，也提到越野族群，

後來進入的確有看到越野障礙場地，好奇妙的地方。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

剛近鐵門左邊就有一區漂亮的茶園，越野場地就在往前一點的右手邊(沒拍)。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

開車進入往前，還有一片茶園，

左邊這塊茶樹蠻美的，又邊這塊的茶樹看起來疏於照顧。

我想起這區域有種苦茶提供榨苦茶油，老媽曾和同事到龜山大湖里附近買茶籽榨油。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

過了茶園往回拍，原來有山坡，不是平的。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

繼續往裡面走都是石子路，但有綠樹隧道。

開車到底有間還不錯的平房，有柵欄圍起，當天見到一位男主人與狗兒，

我們將車迴轉直接開出，並未下車。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

離開鐵門後，接著往下開，就來到中坑，這裡也種稻，

和楓樹坑一樣，是一階一階往下的梯田。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

其中有一塊種了荷花，這就是我們的目標了。

之前就看過分享，我以為會過季了，當天很意外看到還盛開，而且也有人在攝影。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

前面一區是單瓣荷花，主要是粉色的。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

雖然到達時是八點，但還有許多荷花盛開著。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

初綻的新葉可以見到心形。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

我怎麼覺得荷花也是向陽呢！

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

中間發現一些白帶綠色的荷花，也很清新。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

這落花雨水珠蠻美的，感覺是有人噴水設計出來的畫面。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

還平躺的在水面的荷葉，載滿著水珠。

荷葉表面長滿纖毛，具有疏水性(不親水)，

落在荷葉上的水因表面張力形成水珠，滾落時會帶走灰塵，達到自潔效果，

就稱為荷葉效應。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

含苞待放也很美，這朵要等隔天才會開了。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

這朵大開，不會闔起了吧。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

紅花豔，

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

白花嬌，

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

撲面清香暑氣消。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

天氣晴朗，襯得花朵很出色，但走在田埂上拍照還是很熱的。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

後面那區是牡丹蓮，

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

以前見到的比較小朵，這裡的跟單瓣一樣大朵喔。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

牡丹蓮的花辦好多啊~

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

遇到一隻金龜子，看起來像是某種花金龜，現場太亮，差點就拍不起來。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

當天還有好多荷花，最近應該都還能賞荷唷。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

映照在水面上也很清楚。

荷葉長得很高，還能遮陽呢。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

飄落水面的花瓣與倒影也是必拍畫面。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

這些水珠沾在荷葉上也不滾落，像好許多小星星。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

 

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

早開的荷花，都出現乾掉的蓮蓬了。

日子一天一天往前，乾掉的蓮蓬只會越來越多。

 

桃園龜山中坑賞荷與茶園

盛夏的荷花，想賞花就要把握時間囉。

文章標籤
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桃園龜山景點 中坑荷花池 桃園龜山茶園
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