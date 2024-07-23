7/8 上午七點前離開旅館，為的是到中坑賞荷花。

還沒下中坑前，發現一個打開鐵門的地方，往裡面看有茶園，

好奇心驅使之下，就跟前同事去一探究竟。

柱子上有告示說明這是私人土地，也提到越野族群，

後來進入的確有看到越野障礙場地，好奇妙的地方。

剛近鐵門左邊就有一區漂亮的茶園，越野場地就在往前一點的右手邊(沒拍)。

開車進入往前，還有一片茶園，

左邊這塊茶樹蠻美的，又邊這塊的茶樹看起來疏於照顧。

我想起這區域有種苦茶提供榨苦茶油，老媽曾和同事到龜山大湖里附近買茶籽榨油。

過了茶園往回拍，原來有山坡，不是平的。

繼續往裡面走都是石子路，但有綠樹隧道。

開車到底有間還不錯的平房，有柵欄圍起，當天見到一位男主人與狗兒，

我們將車迴轉直接開出，並未下車。

離開鐵門後，接著往下開，就來到中坑，這裡也種稻，

和楓樹坑一樣，是一階一階往下的梯田。

其中有一塊種了荷花，這就是我們的目標了。

之前就看過分享，我以為會過季了，當天很意外看到還盛開，而且也有人在攝影。

前面一區是單瓣荷花，主要是粉色的。

雖然到達時是八點，但還有許多荷花盛開著。

初綻的新葉可以見到心形。

我怎麼覺得荷花也是向陽呢！

中間發現一些白帶綠色的荷花，也很清新。

這落花雨水珠蠻美的，感覺是有人噴水設計出來的畫面。

還平躺的在水面的荷葉，載滿著水珠。

荷葉表面長滿纖毛，具有疏水性(不親水)，

落在荷葉上的水因表面張力形成水珠，滾落時會帶走灰塵，達到自潔效果，

就稱為荷葉效應。

含苞待放也很美，這朵要等隔天才會開了。

這朵大開，不會闔起了吧。

紅花豔，

白花嬌，

撲面清香暑氣消。

天氣晴朗，襯得花朵很出色，但走在田埂上拍照還是很熱的。

後面那區是牡丹蓮，

以前見到的比較小朵，這裡的跟單瓣一樣大朵喔。

牡丹蓮的花辦好多啊~

遇到一隻金龜子，看起來像是某種花金龜，現場太亮，差點就拍不起來。

當天還有好多荷花，最近應該都還能賞荷唷。

映照在水面上也很清楚。

荷葉長得很高，還能遮陽呢。

飄落水面的花瓣與倒影也是必拍畫面。

這些水珠沾在荷葉上也不滾落，像好許多小星星。

早開的荷花，都出現乾掉的蓮蓬了。

日子一天一天往前，乾掉的蓮蓬只會越來越多。

盛夏的荷花，想賞花就要把握時間囉。