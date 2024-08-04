苗栗公館美食「名坊烘焙」，是我回購N次的超級愛店！這邊有每日新鮮出爐的多款麵包及吐司，還有販售生日蛋糕、節慶禮盒、中秋節禮盒、客家肉餅－糕皮餅、綠豆凸禮盒、九宮格彌月餐盒等品項！苗栗必買的名產伴手禮及會議餐盒，來這邊都能滿足你！文章內有店家地址、電話、營業時間、完整菜單價目表MENU供參考！

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▲「名坊烘焙」靠近公館鄉戶政事務所及公館公有零售市場，若開車前來可將車輛暫停在店家後門處，還算是蠻便利的！

▲「名坊烘焙」大約在下午三點左右陸續出爐，這個時間來買麵包的品項最齊全！

▲每次來「名坊烘焙」肯定是買好買滿啊！鹹甜麵包的口味很多，而且還會不定期推出新品，是我吃了很多年都吃不膩的麵包愛店！

▲另外還有販售肚臍餅、綠豆椪、地瓜餅、牛舌餅、糕皮餅等，單包裝的適合買來自己吃，禮盒裝的就特別適合買來當伴手禮送人！

▲店家還有年節禮盒九宮格餅乾，另有九宮格的麵包餐盒和這次會介紹到的九宮格彌月禮盒！

【2024年中秋節禮盒DM】

▲這是「名坊烘焙」2024年的中秋禮盒DM，如果有想要送禮的朋友，可以提前訂購起來唷👌

【送禮體面的伴手禮盒】

▲「名坊烘焙」的大餅及中秋禮盒等品項，都是用這個紅色的禮盒搭配紅色的提袋，送禮很體面，收到的朋友也會覺得有滿滿喜氣唷🥰

【2024中秋禮盒－賞月禮盒A】

▲2024年中秋禮盒可以選店家搭配好的組合，或是直接到店選喜歡的內容做搭配喔！我這一款是「賞月禮盒A」內容物有紅豆蛋黃酥、芋頭蛋黃酥、綠豆椪、廣式月餅。

▲四顆紅豆蛋黃酥、四顆芋頭蛋黃酥、一顆素食綠豆椪、一顆葷食綠豆椪、一顆廣式月餅！

【紅豆蛋黃酥】

▲「名坊烘焙」的蛋黃酥也是不少人中秋送禮的首選！但我覺得今年的蛋黃酥吃起來偏甜了些，如果甜度再調降一些我會更喜歡😋

【芋頭蛋黃酥】

▲芋頭蛋黃酥是用芋泥包覆了鹹蛋黃，內餡甜度適中，私心覺得這個口味更勝紅豆蛋黃酥呢！愛吃芋頭的朋友肯定不能錯過啊😋

【廣式月餅】

▲廣式月餅就是鳳梨餡搭配鹹蛋黃，吃起來酸V酸V的，但多了鹹蛋黃綜合酸香，整體吃起來就像是鳳凰酥，但他的外皮比較軟Q了些！

【綠豆椪（素食）】

▲素食的綠豆椪裡面是綿密的綠豆沙餡～口感很細緻綿密～因為他入口即化～是長輩很喜歡的口味～建議搭配熱茶比較不膩口唷！

【綠豆椪（葷食）】

▲葷食的綠豆椪的內餡加入店家自己炒的特製肉餡混豆沙，鹹鹹甜甜的，吃起來比較有層次感，我覺得這口味更耐吃唷！

【糕皮餅】

▲店家的糕皮餅其實就是客家熱餅，裡面加了豬肉餡和冬瓜條，長輩誇讚到一個不行啊！！！

▲如果沒有那麼多人一起分食，店家也有賣小size的獨立包裝，可以滿足想嚐鮮的朋友唷！

▲這個客家肉餅拿在手上沉甸甸的，而且我們都覺得大餅更厚實好吃，比小size的吃起來更過癮啦！而且裡面的餡料很滿，還有滿滿的白芝麻點綴，香氣也很明顯唷！

【肚臍餅】

▲「名坊烘焙」的肚臍餅禮盒有兩種，一種是基本款的原味，另一款就是綜合口味，分別有原味、抹茶、福菜和紅棗口味！而且這是用提盒包裝，也很適合當伴手禮送人唷！

▲一盒10入的肚臍餅，他其實就是綠豆凸啦，因為產品是用帶殼的綠豆製作，所以外觀上會有比較深色的顆粒，這些都是自然現象，不是發霉唷！

【九宮格彌月禮盒】

▲繼九宮格麵包餐盒深受好評以後，今年推出了全新的九宮格彌月禮盒，內容物為固定九款不可更換品項！這裡面有九種口味的甜品，賣相很好，如果彌月禮盒收到這個，肯定是大好評啦！！！

▲禮盒內有烏龍巧克力塔、蜂蜜柚子蛋糕、蕾夢塔、宇治金時蛋糕、蛋塔、黑森林蛋糕、藍莓塔、乳酪蛋糕、堅果塔！冷藏可保存五天、冷凍可保存十五天！

【名坊烘焙｜豐富多樣的好吃麵包】

▲每次到「名坊烘焙」肯定都會買他們的麵包，最必買的就是芋頭肉鬆吐司，可說是我回購多年的超愛品項！！！

▲巧克力大理石麵包，這也是我自己到麵包店必買的基本款！

▲這次帶了芋頭肉鬆土司和紅豆吐司回家！因為婆婆最愛吃紅豆～就挑了這款吐司給她～

▲芋頭肉鬆吐司真的是我的最愛，每次都必買，這次當然也要給他留給版面啊！！！這真的是我百吃不膩的品項，鹹鹹甜甜的滋味有夠讚，請大家都不要來跟我搶啦😂

▲鹹品項的麵包也很多，我覺得這款夾了熱狗和水煮蛋及起司片的大亨堡蠻好吃的，但如果這款當天沒吃完就要進冰箱保鮮囉👌

▲店家的地瓜餅已經熱賣多年，現在推出全新的芋頭餅，這款是不少芋頭控敲碗的甜點！

【生日蛋糕｜節慶蛋糕系列】

▲名坊的蛋糕種類很多，現場也會備有一些基本款蛋糕，可以隨時到店購買！但如果你有特別想要買的蛋糕口味、造型及尺吋，一定都要提前跟店家訂購喔！

▲附上「名坊烘焙」2024年蛋糕的價目表給大家參考！基本款蛋糕、造型蛋糕、三層蛋糕、多層蛋糕的價格都不同，有需要都可以直接詢問店家唷！（PS：價目表皆有時效性，實際販售品項與價格，以店家現場公告為主）

***本文感謝”名坊烘焙”邀約,內文為真實感受分享***

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