[ 卡 塞 爾 半 日 遊 ]

那一天,姐姐帶我抵達美茵茲中央火車站,先到德鐵諮詢處開通歐洲環鐵票,之後,熟悉一下火車月台…

然後,便搭上通往卡塞爾的火車,開始一個人的旅行...

安妮王背包客的遊歐第一站_童話大道之中點城市,也是格林兄弟求學的城市,卡塞爾(Kassel)半日遊~ GO GO GO

[ 通 往 威 廉 高 地 公 園 的 街 道 ]

卡塞爾是童話大道的中點,是格林兄弟求學的地方。

著名的景點為威廉高地公園以及格林兄弟博物館,其地圖上所示

下午抵達卡塞爾後,抵達民宿,民宿媽媽跟我說,格林兄弟博物館禮拜日休息。

因此,這一天,隨意漫步在卡塞爾的街道,享受格林兄弟曾經求學的城市...並慢慢走到威廉高地公園,欣賞行宮之美 !

火車站附近的紅磚建築物...深深吸引我~~

奇妙的建築雕塑,將兩輛汽車合體並站立,打破一般人對汽車的想像,為平凡的事物增添獨特性

卡塞爾建築之細節-類似積木的堆疊手法,營造出童話故事般的場景建築,富有童趣

卡塞爾的街道景色

縱橫交錯的公車路線

整齊俐落

左看右看

猶如童話故事般的建築

彷彿做了美好的夢

[ 抵 達 _ 威 廉 高 地 公 園 ]

慢慢地,

走了一個半小時,

看到了威廉高地公園的地圖配置

雖然是下午16:00,

然而,就像黃昏一樣...

公園一角-小溪潺潺

威廉高地行宮

傍晚時,打上黃色的燈,顯得格外耀眼...

這時,想要爬上去,卻因為山坡太斜+下雨路滑,結果爬不上去,反而從山坡上滑了下來~~跌了一屁股的泥巴...

從山腰俯瞰卡塞爾市景

回眸一看,看見行宮與海利克斯像...這種藍綠的光,感覺好神祕...

這一次規劃卡塞爾半日遊有點失敗...對卡塞爾有興趣的人,建議以下三點

(1) 請在禮拜一至禮拜六遊玩卡塞爾,商家以及格林博物館都有開放。

(2) 卡塞爾有兩個火車站(新站跟舊站),建議選新站- Kassel-Wilhelmshöhe,有開往威廉高地公園的電車外,也比較繁華熱鬧。

(3) 前往威廉高地公園時,建議搭電車過去,逛完公園後,再以散步的方式走下來。(直接從火車站走到威廉高地公園山腳下時,腿已累QQ)

最後,附上安妮王在歐洲自助一個月時,遊歷德國其它座城市之記錄,如果有幸在踏上德國,真想探索更多充滿中古世紀的城堡建築

延伸閱讀-德國超市美食篇

延伸閱讀-柏林必吃(水煮豬腳、咖哩香腸、Kebap)

延伸閱讀-柏林交通、景點懶人包

延伸閱讀-柏林圍牆訪古趣

延伸閱讀-柏林_博物館島大攻略

延伸閱讀-漢堡一日遊

延伸閱讀-呂貝克一日遊

延伸閱讀-童話大道之終點_不來梅一日遊

延伸閱讀-德國之工業城市_漢諾威半日遊

延伸閱讀-老鼠的故鄉_哈梅恩一日遊

延伸閱讀-北方羅馬_戈斯拉爾一日遊

延伸閱讀-童話大道之中點_卡塞爾半日遊

延伸閱讀-萊茵河畔城市_美茵茲一日遊

延伸閱讀-玩具之城_紐倫堡一日遊

延伸閱讀-玩具博物館大攻略

延伸閱讀-慕尼黑老城區半日遊

延伸閱讀-BMW Welt+奧林匹克公園半日遊

延伸閱讀-人間仙境_國王湖一日遊