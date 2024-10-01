說起來也相當慚愧，新加坡的美食竟然完全都沒有介紹到，都在介紹外國的美食居多。掐指一算，其實去新加坡也超過五次了，今天心血來潮想說在回家無聊這段期間，來寫一下覺得很好吃的新加坡美食推薦，別看他是一個小小的國家而已，其實隱藏了許多超好吃的美食，尤其在市區那一帶，其中包含海鮮、海南雞飯、肉骨茶之類的，全都是我小時候的回憶美食，非常值得嘗試。

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新加坡美食推薦一：天天海南雞飯

位於牛車水站觀光客必訪的美食聖地「麥士威熟食中心」，如果你看很多部落格，其實他們都有推薦這一家，雖然環境比較多人且擁擠，但全部人都是為了美食前來。你可以品嚐到滑嫩多汁的雞肉，配上獨門的酸辣醬汁，吃過絕對會留在再訪清單上。

新加坡美食推薦二：竹腳市場 Tekka Center

號稱美食中心的竹腳市場，一樓就是美食中心，二樓是服裝店，後方則是菜市場，這裡賣的 Rojak 會配上黃瓜、芒果、蘿蔔等配料，再淋上店家特製的蝦醬，吃起來就非常清爽開胃！馬來西亞人見證，其實新馬一帶的 rojak 真的非常好吃，很值得一嚐！

新加坡美食推薦三：珍寶海鮮 Jumbo Seafood

提起東南亞，想必很多人一定想起便宜又好吃的海鮮！今天來介紹一家旅客都超愛的 Jumbo Seafood，這裡的辣椒螃蟹深得民心，連在地人都很推薦，辣椒螃蟹辣中帶了點番茄的甜味，螃蟹的肉是更是鮮嫩Q彈，除了招牌的辣椒螃蟹，這裡的黑胡椒螃蟹也是內行人激推的一道料理，如果你跟我一樣都是重口味的朋友，來新加坡絕對不能錯過。

新加坡美食推薦四：老巴剎沙嗲街 Lau Pa Sat

位於商業大樓區的幾條街道，每到了夜晚變成了下班族們相約吃宵夜、喝酒的露天燒烤街。其實我以前也會跟新加坡朋友來這裡吃，不過後來別旅客霸佔了，所以就沒什麼機會前來了～～這裡不管是雞肉、豬肉、鴨肉的沙嗲都有，如果你沾上花生粒的特製沙嗲醬，整體口感更上一層樓，非常好吃～～

新加坡美食推薦五：亞坤早餐店總店 Yakun

新加坡在地人大推薦的這間南洋風味傳統早餐店《亞坤咖椰吐司 Ya Kun Kaya Toast》，總店位在中國城牛車水區域內的遠東廣場，是創立於1944年的早餐店老品牌，可以說是每次我去新加坡，都會吵著要去吃的早餐店，因為實在是太經典了！

新加坡美食推薦六：Zam Zam Restaurant

Zam Zam Restaurant 是我自己私底下推薦的餐廳，大家不要讓他那麼快爆紅，因為他們家的 ROTI CANAI 太好吃了，到現在還在想念～這家是當地超高人氣的百年老店，以傳統口味的印度料理而聞名，不少旅客來到阿拉伯區必吃的餐廳之一，用餐時段經常一位難求～印度煎餅搭配煉乳更是加分一百倍，雖然會很甜，但是也很滿足！

新加坡美食推薦七：忠邦椰漿飯 Chong Pang Nasi Lemak

有點像是一般的台灣自助餐店，在忠邦椰漿飯有琳瑯滿目配菜可以自行挑選（咖喱雞肉、小魚仔是一定要吃的），最後都會配上招牌的椰漿飯，淡淡的椰香越嚼越香，配菜也非常符合台灣人的口味！

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看完以上的介紹後，有沒有想要一一超聖的衝動了呢！馬上收集下來這幾個美食清單，下次來到新加坡不要再跟別人說，這裡只有肉骨茶跟海南雞飯了，其實還有很多中式、海鮮料理等著你品嚐～

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