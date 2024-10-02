眷村口麻辣滷味/米干 ，我們又來啦！數不清的N訪，就愛這一味！不過這回發現它擴大營業，在隔壁開了一間更為寬敞的店面，與總店僅隔著一條小巷子，而二店的大空間在假日湧進翻倍的人潮，個人認為還是平日來較為悠閒。

桃園忠貞市場商圈堪比美食一條街，除了眷村口，附近還有阿美金三角點心、阿美米干旗艦店、默野森林、癮食聖堂、阿含Thai等等，都在範圍裡，這一帶有數個停車場，停車相當方便，也因此帶動當地觀光人潮。

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忠貞眷村口麻辣滷味/米干 內用外帶菜單

忠貞眷村口麻辣滷味有超過40種選擇，也同時販售米干、牛肉麵及蔥油餅等，別說眷村朋友喜歡，我個人也特愛眷村味美食。

忠貞眷村口麻辣滷味曾入選2022年桃園金牌好店，也多次榮獲桃園滷味節大獎，這幾年的人氣可說是居高不下，曾聽外縣市朋友特地遠道而來打包呢！我們家向來都不是滷味愛好者，偶然到附近用餐順便買了眷村口滷味回家，從此一試成主顧！尤其特別喜歡豬血糕、甜不辣、海帶、豆干、大腸及鴨翅這幾樣，幾乎是每次必點，淋上香麻帶勁的辣油，絕配啊。

鴨系列的選擇很多，最受好評的是鴨翅，滷的又透又香，也是我們的最愛之一，啃翅讓人覺得好滿足，當做點心及正餐甚至是下酒菜都很適合。

忠貞眷村口麻辣滷味/米干 二店的特色空間

轉角新店面的空間更大更舒適，共二層樓，一樓是點餐及外帶區，有二張內用桌；二樓除了用餐區，還有更多的是眷村故事與收藏品。可惜當天用餐的、外帶的塞滿了店內，索性跳過二樓的參觀，下回再訪一定要上樓瞧瞧。

喜歡吃滷味卻又不方便來現場的朋友，眷村口也有低溫宅配服務，真空包裝更方便保存，可以囤一些在冰箱慢慢享受。

開放式備料檯，比起總店來得更明亮更寬敞，動線也更流暢，不會像之前容易擠成一團或排隊隊伍過長。要什麼夾什麼，全都自己來，再到機器那裡付款，等店家打包完成就能帶走嘍！

店裡有許多讓人懷念及回味的眷村時光，這些屬於那一代的驕傲與動盪大時代的故事，隨著眷村口的細心保存，代代流傳。

綠木框，紅門板，正是我對眷村的印象，也瞬間喚醒我的兒時記憶。記得小時候的台北市，鄰居家門也如出一徹，當時不懂，長大了卻慢慢愛上這個味道。

眷村口麻辣滷味食材滷的透亮，每一樣都是又軟又入味，且不會過鹹，連小孩都喜歡。原味就很好吃，喜歡吃辣的再自行添加辣油～推薦給喜歡滷味的朋友參考 🙂

店家資訊

1030AM – 1850PM

（每週一公休）

(03)466-1009

桃園市中壢區龍平路211-2號

※ 收費停車場