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酸豇豆／酸豆角製作及料理

2024-10-06 13:43:00 Big Fish 人氣：57
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窩客好文

Big Fish

發表篇數：523篇

文章類別：美食-食譜料理

酸豇豆製作及料理

去年同事種豇豆從六月到九月都能收豆，今年我也來種豇豆。

六月開始長豆子，收了幾次蠻多的，有朋友建議我做酸豇豆。

吃四川酸辣麵時，麵裡會有酸豆角，蠻好吃的。

我們家從沒做過，於是我上網找作法，需要用還沒長仁的嫩豆，

七月初有空，就採了一批還細嫩的豇豆。

 

酸豇豆製作及料理

我看了兩個版本的作法，一個是用生水，一個是用煮過的水，

原理是乳酸菌發酵，不是用鹽去醃漬。

我用了最簡單的方法，就是用生水去泡。要用過濾水或煮開過的水也都可以。

首先把豇豆清洗乾淨，不需要晾乾。玻璃瓶洗乾淨，無油即可，也不用擦乾。

把豇豆放進玻璃瓶，注水蓋過豇豆，要放0.3%的鹽以抑制雜菌，再把罐子蓋上。

在室溫下放著即可。

如果想放點辣椒或花椒也可以。

最後可以在上面放個小水袋壓著，避免豇豆突出水面。

我第一次做，用的量不多，直接壓在瓶底。

 

酸豇豆製作及料理

過了兩天，水變得有些混濁，也冒泡了。

 

酸豇豆製作及料理

第三天，泡的水變白湯，豆子顏色也變了。

 

酸豇豆製作及料理

泡了五天，我打開瓶子聞到酸味，就把它給拿出來了。

我沒有要馬上吃，就放在碗裡，冰在冰箱。

 

酸豇豆製作及料理

隔天想吃，拿出來洗乾淨，切成豆角。

 

酸豇豆製作及料理

絞肉和香菇先炒過，再放酸豆角拌炒。

 

酸豇豆製作及料理

剛好有白飯，就放進去炒，味道不錯喔。

 

酸豇豆製作及料理

第二天煮麵，也放了酸豆絞肉末。

 

酸豇豆製作及料理

再加點辣椒醬，就是好吃的酸辣麵了。

 

從產地到餐桌，全都自己來，蠻有趣的。

豇豆還活著，持續施有機肥，還持續生長中，

不過有可能因為季節移轉，可能持續不了多久。

這次有經驗，下次會比較熟練。不過下一次再做，可能是明年了。

文章標籤
酸豇豆炒肉末 酸辣麵 乳酸菌 過濾水 玻璃瓶
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酸豆角 酸豆醃製 酸豆製作 酸豆角食譜 more
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